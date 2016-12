Bitwalking 2 kuud hiljem: raha tuleb, aga sellega pole midagi teha

11. oktoobril alustas mobiiliäpp Bitwalking tegevust ka Eestis - see on rakendus, millega saad raha teenida lihtsalt kõndides. AM on seda nüüd peaaegu kaks kuud testinud ja võib öelda, et Bitwalkingu dollareid tõesti koguneb - vaevaliselt, aga siiski.

Rakenduse loojad on vahepeal saatnud mitmeid uuendusi ja mõni neist on rahateenimisvõimalust vähendanud, mõni kasvatanud. Viimane kasutajatele saadetud teade hoiatab, et enam ei peeta jooksvalt arvestust mobiili sees, vaid kogutud andmed lähevad teenusserverisse analüüsiks ja alles siis saab teada, kas kõndimine on läinud arvesse või mitte. Google Fit varustab küll Bitwalking äpp´i andmetega, kuid ikkagi tehakse pettuste vältimiseks serveris täiendav kontroll.

Mida täpselt kontrollitakse, pole teada, kuid päevas on ka pikal matkal olles raske üle dollari teenida. AM-i testtelefon on tänaseni teeninud 22,67 dollarit, mis teeb kuus umbes 10 dollarit. Rikkaks ei saa, kuid näiteks võiks kõndimisega tasa teenida oma Netflixi kuumaksu ehk diivanil vedelemise - filmivaatamise aja. Programm on praegu nö raha "kaevandamise" faasis, kus kõik saavad Bitwalking dollareid (W$) koguda, kuid neid pole kuskil kulutada (korra said siiski brasiillased oma raha heategevuseks ära anda). Kulutamiseks vajalik e-pood näitab mõnesid ostuvõimalusi, kuid seal saab praegu hääletada, mida oma raha eest sooviksid tulevikus osta.

Üks võimalus e-poe kiiremaks avanemiseks igas riigis on ka rohkem liitujaid, kirjutatakse äpp´i korduma kippuvates küsimustes, millal siis lõpuks raha kulutama saab hakata. Ootame, kas ka Eestis tekib üldse kunagi piisav kõndijate mass, et pood avaneks. Aga seni on muidugi niisama hea kõndida, nähes arvel summa vaikset suurenemist.

