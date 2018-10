King Kong 3 ehk Gorilla-klaasiga telefon, mis kehtestab kestvustelefonide uue standardi

(Sisuturundus)

140 euro eest ei loodeta saada just eriti vinget telefoni, eriti siis, kui see on IP68 standardile vastav vee- ning põrutuskindel mudel. Tavaliselt tähendab see üsna kehva sisu. Kuid Cuboti kestvustelefon King Kong 3 (ca 140 eurot) kehtestab siin uue standardi: nii odav, nii tugev, kuid siiski täiesti korralike tehniliste näitajate ja lisadega, millega saab minna nii ehitusobjektile kui mägimatkale.

Vaatamata naljakale nimele on Cubot King Kong 3 tõsine mobiil. Näiteks on sel kaks tagakaamerat (13 MP + 2 MP) nagu mitmetel õrnematel tipptelefonidel, mis maksavad sellest kuni kaheksa korda rohkem. Selfie-kaamera on 8 MP.

5,5-tolline ekraan on suur, kuid mitte liialt suur, et kinnastega või kuskil kõõludes ebamugav vajutada oleks. HD+ reolutsiooniga mobiili juhib MTK6763T kaheksatuumaline protsessor, on 4 GB mälu, Android 8.1 operatsioonisüsteem, 64 GB välkmälu ja sõrmejäljelugeja.

Aga aku, küsitakse sellise telefoni kohta kindlasti ka ühe esimese asjana. Aga palun - aku on 6000 mAh - suurem kui valdaval enamusel telefonidel, isegi paljudest lausa topelt-suurem. Sellega kestab telefon mitu päeva kõiki nutifunktsioone kasutades ning mitu nädalat ainult elementaarseid võimalusi sidevahendina tarbides.

Matkale ja reisile sobib see nutitelefon lisaks IP68 veekindlusele (kuni 30 minutit kuni 1,5 meetri sügavuses vees) ka GPS-i, NFC lähiväljaside ning universaalse USB Type-C ühendusega. GSM võrkudes töötab mobiil sagedustel 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz (WCDMA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz; FDD-LTE Band 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 20).

Tagaküljel asuv sõrmejäljelugeja on muuseas samuti veekindel ja töötab 360 kraadi - võid vajutada sõrmega ükskõik mis pidi.

Kestvustelefonil on võimas 18 W kiirlaadimine - see on samuti mobiilse kasutaja jaoks väga oluline. Tohutu 6000 mAh mahuga aku saab tunniga täis 65%. Täiesti täis laeb telefon 150 minutiga.

Kui tellid kestvustelefoni Hong Kongi laost Eestisse, jõuab see tasuta transpordiga kohale 10-25 tööpäevaga. Kiire ekspedeeritud postiteenusega on kohalejõudmise aeg 7-10 tööpäeva, kuid see maksab juba 8,4 eurot.

Vaata ka testi ja võrdlust Cat S60 telefoniga:

