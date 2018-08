Gearbesti blogi: CUBOT P20 maailma esmaesitlus - tipptelefon, mis maksab ülivähe

(Sisuturundus)

6.-12. augustini kestab CUBOT´i uue nutitelefoni P20 promokampaania ja maailma esmaesitlus, mis tähendab, et sel ajal õnnestub Gearbestist see tippmudel kätte saada uskumatult soodsa hinnaga.

CUBOT P20 on suure, 6,28-tollise ekraaniga nuhvel, millel pole tehniliste näitajate poolest vaja pea mitte üheski kategoorias häbeneda teiste tootjate tippmudeleid.

Mõned näited.

Sellel telefonil on ka "kulm" ja 2246 x 1080 piksline ekraan. Püsimälu on 64 GB, mis tähendab, et enamus kasutajaid microSD näol lisamälu enam ei vajagi. Aga saab muidugi lisada - kuni 128 GB mälukaardi.

CUBOT paneb kaasa täiesti puhta Android 8, ei mingit lisatarkvara ega oma liideseid.

Tagakaameraid on kaks - põhi-tagakaamera 20 MP ja lisa-tagakaamera 2 MP, mis koos aitavad luua loomuliku bokeh-efekti, mis esineb peegelkaameratel. Selfie-kaamera eespool on 13 MP.

Üliõhukesse kesta (8,5 mm) on mahutatud 4000 mAh aku, mis on suurem kui keskmistel õhukestel nutitelefonidel. See suudab vastu pidada rohkem kui ühe päeva. Ooteaeg on 243 tundi. Täis saab laadida kiirlaadijaga.

Tagaküljel asub sõrmejäljelugeja, mis on ülikiire - reageerimisaeg 0,1 sekundit.

Vaata lähemalt siit. Hind on praegu 38% odavam. Palju see siis tuleb? Kõigest 112 eurot, mis on ju selliste näitajatega mobiili eest üsna tühine summa.