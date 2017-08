Dell XPS 13 - metalne klassika

Klassikaline ultrabook Dellilt – XPS 13 on kena hõbedane, isegi natuke retro-hõnguline sülearvuti äriklassi maailmas tipptegijaks peetud Dellilt. Kuid mõtted retrost pühib kiiresti kaane avamine - Dell on saanud ekraani ääred üliõhukeseks, mis tähendab, et 13-tolline arvuti on tavalisest veelgi väiksem. Paraku paksuse ja kaaluga pole nii suurt progressi saavutatud.

Kaas avaneb kahe käega, ehk kui avad servast, pead teise käega klaviatuuriosa kinni hoidma, et alumine pool ka üles ei tõuseks. Eks see väike ebamugavus on, mida testides alati esile tuuakse, aga samas on arvuti ekraanihinged jäigad ja püsivad väga kindlalt paigal, kui arvutiga kuskil rappuvas transpordivahendis töötada.

Klaviatuuri äärte pealmine pind on kaetud siidja, süsinikfiiberkiu mustrit meenutava materjaliga. Klahvid on pisemad kui tavaliselt, kuna arvuti ise ka on pisem, aga mugavad, madalad, mõnusalt pehme käiguga. Mõnedele meeldiks muidugi kõrgem ja jäigem käik ka, aga pikki tekste sisse lüües on see hea siiski sõrmedele. Suuremad klahvid oleksid ka mugavamad, aga mis teha, mõõtmed seavad omad piirid. Puuteplaat on sametiselt mõnusa kattega ja reageerib kiirelt ning täpselt. Mitme-sõrme-mustrid on ka toetatud.

Väikese arvuti kohta tundub XPS 13 natuke raskevõitu. Ilmselt on osa sellest peal ja all asuvad massiivsed alumiiniumist katted, mis tagavad ka väikese arvuti jäikuse ja vastupidavuse.

Ühendusi on õhukesele ultrabookile omaselt vähe. Elementaarne vajaminev on olemas. Paremalt leiab SD kaardi ja USB pesa, vasakul USB Type C, USB ja kõrvaklapipesa.

Ekraaniääred on nii kitsad, et sellest on saanud praegu maailma väikseim 13-tolline süler. Full HD ekraaniga. Ekraaniäärte ülima kitsuse tõttu on aga Dell XPS 13 juures veel üks anomaalia. Nimelt ei mahtunud ekraani ülaserva enam veebikaamera ära. See asub veidras kohas - all vasakul. Seda peab videokonverentsidel arvestama, kui ei taha, et hakatakse tegema vihjeid alalõua kohta. Nii all asuv kaamera näitab esinejat veidra rakursi alt.

USB Type C kaudu saab ka läptoppi akupangast laadida. Seda müüb Dell eradi. Paraku mõnest suvalisest, isegi korralikust Xtormi USB 3.0 suurema võimsusega akupangast ei alusta Dell mingit laadimist. Ka USB 3.0 võimsamad mobiililaadijad ei erguta sülerit akut laadima. Vaja läheb spetsiaalseid seadmeid, võimsamaid sülerile mõeldud tooteid. Andmesideks saab aga seda porti kasutada küll - Thunderbolt 3 tagab kuni 40 Gbit/s ühenduse, mis hetkel on maailma kiireim laiatarbelahendus. Sellega saab edastada nii 4K striimi kahte vastavasse monitori kui andmeid ülikiirelt välisele kõvakettale.

Delli küljel on aku laetuse indikaator – vaadata saab seda väikesele kumminupule vajutades. Aku kestab peaaegu 14 tundi, mis on kõva näitaja võimsa masina kohta.

XPS 13 on korraliku Inteli uusima Core i5 protsessoriga ja seda on märgata ka jõudluses. Geekbench annab täistestis 17284 punkti.

Wifi toetab uusimat ja kiireimat ac-standardit, seega sobib nii äri- kui kodukasutajale, kes kasutab ruumis uusimat kiiret ruuterit. Leviala on Dellil samuti hea, läbi mitme kiviseina, kust mõned muud arvutid enam ühendust ei saanud, on Dellil andmeside endiselt olemas.

Kokkuvõte: osta või mitte?

Soovitada võib Dell XPS 13 kindlasti - see ongi alati kindla peale minek, kui vaja suhteliselt kiiret ja vastupidavat tööarvutit. Plussideks on väikesed mõõtmed 13-tollise arvuti kohta (maailma väiksemad, v.a paksus), kiirus, mugavus, välimus. Miinusteks imelik veebikaamera paigutus (sest mujale see enam ei mahtunud kui allaserva), veidi liiga suur kaal oma väiksuse kohta ja väiksemad klahvid, kui tavaliselt. Seegi on väiksusest tingitud robleem. Aga kokkuvõtvalt, kui väljendada end börsimaakleri sõnavaras - pigem osta kui oodata. Pealegi on hind kohati väga soodne, alla 1000 euro.

TEHNILISED ANDMED

Sülearvuti Dell XPS 13

Hind: 920 eurot (Notebooks.ee)