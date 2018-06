Eestis stardib suurejooneline droonide võistlussari

Alates sellest pühapäevast, 17. juunist on kõigil võimalik kaasa elada uuele ja põnevale droonide võistlussarjale Elisa Drone Racing League, mis stardib Otepääl ning kus kihutatakse kuni 150 km/h sõitvate droonidega. Etappe kannab üle Postimehe spordiportaal ja liigahooaja võitjale on pandud välja suur auhinnaraha.

Droonide võidukihutamine on USA-s ja Skandinaavias väga populaarne ja mõnede hinnangul tulevane olümpiaspordiala, millele saab nüüd ka Eestis kaasa elada. Sellel pühapäeval stardib Eestis suuremalt kui kunagi varem uus droonide võidusõidu liiga – Elisa Drone Racing League. Möödunud aastal Soomes peetud võistlus kolis tänavu Eestisse ja hõlmab endas terve aasta jagu etappe erinevates Eesti paikades. Hooaja üldvõitjale on pandud välja uhke 1000€ suurune rahaline auhind!

„Eelmine aasta osutus Robotexil toimunud Elisa droonivõistlus väga edukaks ja tänavu olemegi oma tegevust laiendanud. Elisa on tegemas Eestis erakordset droonide võistlusliigat, kus toimub veel seitse etappi üle Eesti,“ ütles Toomas Polli, Elisa tehnoloogiaüksuse juht. Polli sõnul hakkavad droonid tulevikus meie igapäevaelus aina suuremat rolli mängima näiteks korrakaitse tagamisel ja esmaabi osutamisel ning kindlasti tuleb ka droonide kasutamiseks 5G raames uusi ning põnevaid võimalusi. „Et olla kursis droonimaailmas toimuvaga ja seal kasutatavate tehnoloogiatega, otsustas Elisa kampa lüüa selle ala ekspertidega ehk droonipilootidega. Üheltpoolt vahetada kogemusi ja õppida, kuid teiselt poolt pakkuda ka elamusi pealtvaatajatele.“

Elisa Drone Racing League saab alguse tuleval pühapäeval Otepää maalilises Golfikeskuses, mis pakub endas unikaalset võimalust nautida Lõuna-Eesti ilu põnevas võistlusformaadis. Piloote on oodata nii Balti- kui Skandinaaviamaadest.

Otepää etapi puhul on tegemist ka aasta esimese välivõistlusega, kus puuduvad droonidel igasugused tehnilised piirangud ja nii on võimalik näha nullist sajani 0,4 sekundiga kiirendavaid ning tippkiirusega 150 km/h lendavaid droone.

Liiga üks korraldajatest Rando Mere sõnas, et kindlasti on kohal esindatud riikide parimad piloodid, kes loodavad koguda väärtuslike punkte sarja arvestuses, kuid võistlema on oodatud kõik droonide huvilised. “Võistlusdroonide lennutamine on globaalselt kiiresti arenev tehnikaspordiala, mis nõuab piloodilt välkkiireid reflekse ja külma närvi, seadmata seejuures kedagi reaalsesse ohtu. Rajal riskitakse vaid tehnika purunemisega.”

Võistluse käiku saab jälgida pühapäeva õhtul finaale kajastavas saates Postimees Onlines algusega kell 20.00 ja võistluse lõppedes Elisa Elamuse järelvaatamisest.

Järgmine Elisa Drone Racing League etapp toimub 15. juulil Tartu kesklinnas Rally Estonia raames.