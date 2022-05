Kui küsida vanaema või vanaisa käest, kas nad teavad sellist sülearvutit nagu Toshiba, siis kindlasti nad mäletavad. See oli kunagi vastupidava ärisülearvuti sünonüüm, mille noorem põlvkond on praeguseks ehk juba natuke ära unustanud. Sellepärast leiab Dynabooki tootelehtedelt veel meeldetuletuseks ka kirja "Formerly TOSHIBA PC Company", mis ajalugu vahepeal eemal seisnutele natuke seletab. Dynabook on meil kogu aeg olemas olnud, aga vahepeal natuke varju jäänud teiste uute brändide kõrval. Et seda ärisülearvutite raskekahurväelast jälle väärikalt meelde tuletada, ongi Arvutimaailma testimislaual nüüd uus ja puhtalt äriklassile mõeldud masin Satellite Pro C40-H-100, mille andis testida ELKO Grupp.

See on sülearvuti, millel pole palju üleliigseid kellasid-vilesid, sest tegemist on ikkagi tõsise tööhobusega, millega edvistamise asemel igapäevaselt vähemalt kaheksa tundi või enam tööd tuleb teha.

Selleks on masinal madalate klahvidega klaviatuur, millel klahvikäik lühike, kuid klahvivajutus jäigem ja selgem, kui ehk muidu kodustel sülearvutitel.

Masin on 14-tollise ekraaniga ja Full HD resolutsiooniga, mis sobib nii kontoris, kodus, reisil, suvilas, äripartneri juures, kuid miks mitte kontoris ka suuremat monitori lisaks kasutada.

Ekraaniääred on õhukesed, seega on 14-tolline arvuti ise üsna kompaktne.

Klaviatuuri all asub hiiglaslik puuteplaat, mis on korralikult tundlik ja matjalt mugav sõrmega libistada, kuid puuteplaadi ülaserva vajutades vetrub Dynabooki tüüpiline tumesinine korpus veidi siiski läbi. Selle masina korpus on muide Jaapani tootjale omaselt antibakteriaalse kattega. Viiruste ajastul ei pruugi see niisama mööda külgi maha joosta.

Dynabookil leiab hulga ühendusi külgedel, et rahuldada igasuguste korporatiiv- ja kodukontori klientide põhivajadusi. Ei midagi eriliselt rikkalikku, kuid kõik hädavajalik on olemas: kõrvaklapi-mikrofoni pesa, microSD pesa, LAN pesa jne. See viimane on õhukese korpusega arvutile omaselt väikese luugikesega, mille peab avama, et traditsiooniline võrgukaabli ots sisse pista.

Parempoolne külg näeb välja selline:

Vasakpoolne aga selline:

Muidugi on olemas paar tavalise suurusega USB A pesa, üks USB C ja üks HDMI.

LAN pesa on samuti, mis ärikasutajale võib olla kontoris oluline ja see käib luugiga lahti, nagu õhukestel sülearvutitel kombeks.

Esialgu tundub, et Satellite Pro on barrel-tüüpi pulkpistikuga adapteriga, aga hiljem selgub, et ka ainus USB C pesa on täiesti Power Delivery toega ehk saab laadida ka USB adapterist või näiteks USB C toega monitorist üldse ilma toiteplokita. Seega ei pea näiteks kontorisse rasket toiteadapterit kaasa tassima, kui seal on vastavat toidet pakkuv monitor.

Asi, millest võiks puudust tunda, on ehk sõrmejäljelugeja, kuid seda asendab näiteks Cortana näotuvastus. Teine asi, mis võiks äriklassi masinal olla, on klaviatuuri taustvalgustus, sel mudelil seda pole. Tuleb tööd teha hästivalgustatud ruumides.

Kuid üks huvitav nupp on veel, mida pole eriti teistel masinatel kohanud – Funktsiooniklahvi ja F4 nupuga saab ekraani hetkega pimedaks lülitada, mis kontoris on teinekord hea omadus, kui ei taha, et möödujad näeksid, millega hetkel ekraanil tegeled. Fn + F12 aga lülitab kõik raadiod välja – see funktsioon leidub juba rohkematel äriklassi masinatel lisaks Satellite Pro´le ja on hea näiteks lennurežiimi sisselülitamiseks reisil.

Kuigi protsessor pole uusima põlvkonna oma, on 10. põlvkonna Intel Core i5-1035G1 täiesti piisav ühe tööarvuti jaoks ja lubaks isegi natuke mänge mängida. Mälu on 8 GB ja esialgu pole ehk sellestki liiga vähe, aga tulevikule mõeldes saab selle hiljem 16 GB peale uuendada. SSD-d on 512 GB, millest samuti peaks valdavale enamusele töötegemiseks piisama. Enam ju ei hoita suuri faile ja andmebaase kõvakettal, vaid enamus asju on niikuinii pilves ja sellega võrreldes on 512 GB piisavalt palju aastateks.

Stereokõlaritel puudub sügavam bass, nagu enamusel sülearvutitel, kuid helikvaliteet ja helivaljus on siiski üle keskmise. Mitmik-mikrofonidega õnnestusid ka videokoosolekud üsna normaalselt – taustamüra eemaldatakse ja rääkija, kes istub otse ekraani ees, kostab selgemalt.

Arvuti kaalub 1,55 kg ja on 18,9 mm paksune, mis tähendab, et pole küll tegemist üliõhukese ja ülimobiilse tippjuhi ultrabookiga, aga samas pole ka midagi ülejõukäivat seda iga päev kotis kaasas kandes. Eks tuleb arvestada ka hinnaklassi, sest see masin on tavalisele keskmisele kontoritöötajale ning kõige olulisem siin peaks olema mugavus ja vastupidavus. Kui kaua Dynabook vastu peab, ei saa muidugi mõnenädalase testiga öelda, aga brändi ajalugu on näidanud, et võib uskuda küll seadme pikaealisusse. Koostekvaliteet paistab seda eelarvamust toetavat.

KOKKUVÕTTEKS on oma hinnaklassi kohta tegemist korraliku tegijaga, mis sobib nii tavalise kontori-inimese töökohale kui tudengiarvutiks kooli. Ei midagi üleliia edevat, kuid korralik tööloom paistab olevat. Kõik vajalik on olemas, aku annab balanced ehk tasakaaslustatud jõudlusega režiimis tööaega 10 tundi 40 minutit, mis on pigem isegi rohkem, kui tehnilistes andmetes lubatud, aga kindlasti jätkub keskmise tööpäeva jaoks ja natuke kauemgi. Hind 756 eurot, mis õnnestus eesti e-poest välja leida, pole küll hingematvalt kallis, kuid ka mitte üllatavalt odav. Kui arvuti oleks veel sadakond eurot odavam, oleks juba väga hea diil vastupidava brändi kohta ja saaks anda sooja hinnasoovituse.

PLUSSID

+ Mugav klaviatuur, suur puuteplaat

+ Aku kestab kaua

MIINUSED

- Sõrmejäljelugeja puudub

- Vanema põlvkonna protsessor

TEHNILISED ANDMED

Sülearvuti Dynabook Satellite Pro C40-H-100

Hind: ca 756 eurot

Arvuti andis testida ELKO Group

Protsessor: 10. põlvkonna Intel Core i5-1035G1 (1 / 3,6 GHz)

Operatsioonisüsteem: Windows 10 Pro

Mälu: 8 GB (RAM), laiendatav 16 GB, DDR4 (3200 MHz)

SSD: 512 GB, M.2 SATA

Veebikaamera: HD kvaliteediga, mikrofonidega

Ekraan: 35,6cm ehk 14-tolline, matt, Full HD, 220 nitti

Graafika: Intel UHD

Liidesed: kõrvaklapi / mikrofoni 3,5 mm pesa, micro SD kaardipesa, 2x USB 3.0, USB 3.1 Type-C Gen 1 port Power Delivery ja Display Port´i toega, RJ-45 võrgupesa, HDMI 4K toega

WiFi: 802.11ac, agn

Bluetooth: v 5.0

LAN: Gigabit Ethernet

Aku: Li-ion, kuni 8h 50 min

Mõõdud: 328 x 224,8 x 18,9 mm

Kaal: 1,55 kg