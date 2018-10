Proovipildid: mida teeb Samsung Galaxy A9 nelja tagakaameraga?

Eelmisel neljapäeval jõudsid Eestisse esimesed Samsung Galaxy A9 (2018) testtelefonid. Meie testimislaual on "närimiskummiroosa" (Bubblegum Pink) mudel, mida esialgu Eesti kaubandusvõrku ei tule, kuid sisu on ikka sama, nagu mustal (Caviar Black) või sinisel (Lemonade Blue) mudelil.

Suurim müügiargument uuel telefonil on neli tagakaamerat. Ükskõik kes selle telefoni tulevikus ostab, esimene asi, mida ta teistele näitab, on kindlasti neli tagakaamerat.

Need neli on lainurk (120 kraadi, F:2.4, 8 MP), tele (2x optiline suurendus, F:2.4, 10 MP, põhikaamera (F:1.4, 24 MP) ning mustvalge sügavuskaamera (F:2.2, 5 MP), mis ise otseselt pilti ei tee.

Pildistades saab kaameramenüüst ilusti valida, millise kaameraga pilti teed:

Ülaloleval pildil on valitud keskmine - põhikaamera režiim.

Ka Samsungi kaamerate sätteid juhib tehisintellekt (AI), mille jaoks on sügis raske aeg. Puud on värvilised ja kui suvine kogemus ütleb, et lehed tuleks roheliseks jätta, siis mida teha kollaste ja punaste puudega?

(klõpsa piltidel, näeb originaalsuuruses faili)

Ülemisel pildil on lehed kollased, kuid natuke kahvatumad kui "päris" sügisvärvides. Vähemalt pole värve üle keeratud.

Nüüd aga Kadriorus samast kohast lainurga, põhikaamera ja teleobjektiiviga, kus soov puid rohelisemana näidata põrkub sügisese värvikirevusega ja tekitab kohati kõhklusi sätete automaatvalimisel:

Üks vahepõige ka siseruumidesse. Üks raskemaid kohti bokehi jaoks on klaasi pildistamine. Marko tegi kohe pressiüritusel testtelefoniga klaasipildi:

Nagu näha, läks ka Galaxy A9 siin kauguste hindamisel alt ja ähmastas klaasi ääred taustaga ühtemoodi fookusest välja.

Uuri detaile ühel lainurgaga siseruumivõttel:

120-kraadise lainurgaga on moonutused paratamatud - postid ja seinad jäävad kergelt kummi, kuid kaameratarkvaral on korrigeerimisfunktsioon, millega saab ühe nupuvajutusega seinad sirgeks ajada.

Värvide osas on tegemist jälle keerulise olukorraga, kuna üleval on sisse lülitatud värviline kujundvalgustus. Peaks olema sinine, aga pildile jääb kergelt lillakana.

Jätkame rasketes oludes, järgmine pilt on loojangu ajal tehtud staadionil, kus taevas on veel üsna hele, jalgpalliväljak aga hämaruses.

Võib-olla HDR-iga oleks rohkem ka taevast välja joonistunud, praegu aga saime natuke tumedavõitu staadioni ja liiga heleda taeva. Kuid nagu öeldud, sai valitud selle kaamera esimeseks testiks just väljakutseid pakkuvad olud.

Veel üks katse hämaras ja teleobjektiiviga:

2x suurendusega õhtuses hämaras mobiilipildi kohta polegi paha, ehkki lillakat tooni on jälle rohkem, kui silm võiks kohapeal tajuda.

Nelja kaameraga pildistades on menüüvalikuid päris palju, aga sellega tuleb harjuda. Muidugi teeb argiolukordades A9 väga korralikke pilte, kuid alustada tuleb testi just proovilepanekust, kas neli kaamerat ikka on parem kui kolm või kaks. Kohe esimeste proovide järel võib öelda, et eraldi lainurk- ja teleobjektiiv on väga mugavad nii reisipiltnikule kui igapäevaste seltskonnafotode tegijale. Digisuum ei suuda siin võistelda. Seega - veel rohkem kaameraid, miks mitte.

Samsung Galaxy A9 kaamerad on varustatud kaadrioptimeerijaga (Scene Optimizer). Tegu on Samsungi suvise lipulaeva Galaxy Note9 juurest tuntud lahendusega, mis tuvastab tehisintellekti abil pildil oleva objekti ning muudab kaamerasätteid ja värve vastavalt. Mõnikord aitab see algajal fotograafil pildist välja võluda tõelise profitasemel kujutise, aga on ka olukordi, eriti just rasketes ja erandlikes valgustingimustes, kus AI veel hätta jääb või pakub seadeid natuke valesti. Kui see juhtub, siis tasub katsetada profirežiimis.

Lisaks neljale tagakaamerale on Galaxy A9-l 3800 mAh aku ning 128 gigabaiti sisemälu, mida saab soovi korral täiendada kuni 512 gigabaidise mälukaardiga. Ekraan on 6,3-tolline Full HD+ Super AMOLED resolutsiooniga 1080 x 2220 pikslit.

TÄIENDUS: Räägitakse, et esialgsele A9 kaamera tarkvarale võib peagi tulla uuendus.