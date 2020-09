Samsung esitles uut soodsat nutitelefoni Galaxy S20 FE

Oled mõelnud uue Galaxy S20 ostmisele, aga tundub liiga kallis? Oled valmis loobuma mõnedest (vähemtähtsatest) omadustest, et saada hea telefon kätte parema hinnaga? Siis võib juhtuda, et alles eile õhtul esitletud Samsung Galaxy S20 FE on see õige. Või selle lähedane.

Samsung avalikustas eile õhtul toimunud virtuaalüritusel uue nutitelefoni Galaxy S20 FE, mille eesmärgiks on pakkuda kasutajatele Samsungi tipptelefonide funktsioone taskukohasema hinnaga.

"Tegime selle mudeli loomisel põhjalikku taustatööd meie telefonide kasutajate seas ning uurisime neilt, mida nad Samsungi telefonide juures rohkem hindavad. Tagasiside põhjal valmiski Galaxy S20 FE (Fan Edition), milles on olemas Samsungi tipptelefonide põhifunktsioonid, näiteks võimas 4500 mAh aku, kuid samas hind on taskukohasem," selgitas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Galaxy S20 FE hakkab Eestis maksma hinnanguliselt 650 eurot.

Uus Galaxy S20 FE on varustatud 6,5-tollise AMOLED ekraaniga, mis pakub sarnaselt Samsungi tippmudelitele 120 Hz värskendussagedust, et seadme kasutamine oleks võimalikult sujuv. Ekraani sisse on lõigatud ka 32 MP esikaamera selfiede tegemiseks.

Tagaküljel on kolm kaamerat – 12 MP ülilainurkkaamera, 12 MP lainurkkaamera ja 8MP telefotokaamera. Samsungi Space Zoom funktsioon pakub kuni 3x optilist ja kuni 30x digitaalset suumi, lisaks on kaameratel nutikas tetra-binning tehnoloogia, mis aitab hämarates oludes kvaliteetsemaid fotosid teha.

Seespool on telefonil 4500 mAh aku, mis toetab Samsungi 25 W kiirlaadimist ja Wireless Powershare funktsiooni, millega saab teisi telefone või kantavaid seadmeid telefoni tagaküljele asetades laadida.

Võrdluseks - Samsungi suvise tipptelefoni Galaxy Note20 Ultra sees on samuti 4500 mAh aku.

Kogu komplekt on sarnaselt Samsungi teistele telefonidele ka IP68 vee- ja tolmukindel.

Lisaks leiab telefoni seest kuni 6 GB põhimälu ja kuni 128 GB välkmälu. Lisada saab kuni 1 TB microSD mälukaardi.

Samsung Galaxy S20FE jõuab Eestis müügile 2. oktoobril viies värvitoonis – "Pilvepunane", "Pilve lavendlililla", "Pilveoranž", "Pilve mündiroheline" ja "Pilvesinine". Seadme ostmisel saavad kõik kasutajad kaasa 4 kuud YouTube Premium tellimust. Ostes telefoni enne 2. oktoobrit, saavad kõik eeltellijad tasuta kaasa ka Samsung Gear Fit2 aktiivsusmonitori ja telefonidele mõeldud UV desinfitseerija.

TEHNILISED ANDMED