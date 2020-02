Evolutsiooniliselt revolutsioonilisele - Samsung proovis seda taas, uus volditav telefon on teistpidi kokkukäiv

Lisaks "klassikalistele" Galaxy S20 seeria tipptelefonidele, milles oli evolutsiooni, tutvustas Samsung San Franciscos toimunud eileõhtusel üritusel ka oma uut volditavat nutitelefoni Galaxy Z Flip, mis on isegi suurem revolutsioon, kui S20 mudelid, sest taas üritas Samsung volditava ekraaniga telefoniga välja tulla. Seekord käib ekraan kokku teistpidi - traditsioonilist ekraani enam-vähem ruudukujuliseks keskelt kokku voltides. See meenutab pigem klapptelefoni, sest ei tee lahti käänates mobiilist suure ekraaniga tahvlit.

Esmakordselt tehti volditav ekraan selle mudeli puhul ka klaasisarnasest materjalist. Üliõhuke klaasjas kiht teeb voltimise turvalisemaks ja ekraani võrreldes teiste volditavate telefonidega vastupidavamaks. Väidetavalt peaks see murdekoht vastu pidama paarsada tuhat voltimist, mis tähendab ikka paljude aastate (u. vähemalt viie aasta) pikkust kestmist. Kohe uuel telefonil on murdekoht siiski natuke näha ja see pidigi olema loomulik, selle pärast ei pea muretsema.

Kuigi Flip oli Samsungil seni üsna hästi hoitud saladus, avaldati mõni päev enne esitlust telefoni reklaamklipp, mis paljastas üsna palju:



Seadmel on 6,7-tolline FHD+ Dynamic AMOLED ekraan, mille saab voltida kompaktseks mugavalt taskusse mahtuvaks peaaegu ruudukujuliseks karbiks. Lahtivolditult näeb telefon välja sarnane klassikalise nutitelefoniga. Kuid seda saab ka nurga all lahti voltida - näiteks täisnurga all võib selle panna lauale ekraaniga püsti, nii et alumisel küljel on juhtnupud videokõne tegemiseks või Youtube´i video vaatamiseks.

Telefonil on uuendatud disainiga hing, mis võrreldes esimese voldiktelefoniga, mis Samsungil kippus katki minema, kasutab spetsiaalset täiustatud mehhaanikat, mis ei lase mustusel seadme sisse minna ja peitub telefoni lahti voltides seadme sisse. Hinge ääred on varustatud samuti spetsiaalsete kaitsekatetega ja harjastega, mis ei lase tolmu või muud puru hinge ja ekraani vahele. Hinge teeb veel eriliseks see, et telefoni on võimalik lahti hoida iga nurga all, näiteks saab selle pooleldi lahti voltida ja sarnaselt sülearvutiga videokõne tegemiseks lauale asetada.

Samsung Galaxy Z Flipi 10 MP esikaamera on peidetud ekraani ülaosas olevasse väljalõikega pessa.

Mobiilil on kaks eraldi akut, kumbki ühes volditavas pooles. Ka ümbriseid saab olema - need on samuti kahes osas ja katavad nii ülemist kui alumist osa, jättes hinged vabaks.

Kuigi puudritoosi sarnane välimus võiks vihjata peamise kasutajagrupina naistele, on see väga praktiline ka meestele, sest kokkuklapitult võib mobiili pista kasvõi tagataskusse või rinnataskusse. See mahub põhimõtteliselt igale poole. Samuti on sihtgrupiks need, kellele meeldib videokõnesid teha või Selfie-videosid salvestada. Pooles ulatuses kokku voltides pane telefon lauale, lase alumisele tasapinnalisele ekraanipoolele kuvada mõni teine äpp (juhtnupud või etteloetav tekstispikker) ja filmi käed vabana. Niimoodi pole vaja mobiili kuhugi statiiviga toetada, selle saab lihtsalt lauale lebama panna.

Seadme arendamisel tegi Samsung koostööd Google’iga, et töötada välja spetsiaalne Flex Mode funktsioon Androidile, mis laseb mitut rakendust volditava disainiga telefoni ekraanil mugavalt jooksutada. Näiteks saab YouTube’i video olla ülemises aknas ja video kontrollimiseks mõeldud juhtnupud ja lisainfo alumises. Eks Google´i jaoks on selliseid funktsioone edaspidigi vaja, kuna lisaks Samsungile tegi klapitava telefoni ka Motorola ja ilmselt tulevad teisedki.

Seadme teisel küljel on kaks 12 MP kaamerat (lainurk ja ülilainurk) ning üllatusena veel üks väike 1,1-tolline Super AMOLED lisaekraan, mis on ka puutetundlik ja värviline. Sellelt saab vaadata teavitusi ning soovi korral kasutada imepisikese tagakaamera eelvaate-ekraanina, seega saab selfie´sid soovi korral teha ka tagumise kaameraga.

Galaxy Z Flip tuleb müügile kahes värvis – Peegellilla ja Peegelmust. Seadme eeltellimine algab täna ja kestab 28. veebruarini. Uus telefon tuleb Eestis müügile märtsi lõpus ja hakkab maksma ca 1400 eurot.

Tehnilised andmed:

Ekraan: 6,7“ FHD+ Dynamic AMOLED (küljesuhtega 21,9:9), Infinity Flex, 2636 x 1080 pikslit

Väline pisiekraan: 1,1“ Super AMOLED ekraan, 300 x 112 pikslit

Esikaamera: 10 MP, F:2.4

Tagakaamerad: 12 MP ülilainurkkaamera, F:2.2, kuni 8x digitaalne zoom, HDR10+ video salvestamine

Protsessor: 7㎚ 64-bitine kaheksatuumaline protsessor Mälu: 8 GB RAM, 256 GB välkmälu Aku: 3300 mAh, kahe akuga, kiirlaadijaga Operatsioonisüsteem: Android 10 Võrk: Kuni 1 Gbps alla / kuni 150 Mbps üles Ühenduvus: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), Bluetooth 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, navigatsioon (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) SIM: eSIM ja Nano SIM Sensorid: Sõrmejäljelugeja (küljel), kiirendusandur, baromeeter, güroskoop, geomagnetiline andur, Hall´i andur, lähedusandur, RGB valgussensor Biomeetriline autentimine: sõrmejäljelugeja, näotuvastus Video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Turvalisus: Knox, McAfee

Korpus kokkuvoldituna: 73,6 x 87,4 x 17,3 mm

Korpus lahtivoldituna: 3,6 x 167,3 x 7,2 mm - 6,9 mm

Kaal: 183 g