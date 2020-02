Volditava ekraaniga Samsung Galaxy Z Flip on tänasest Eestis müügil

Alates tänasest on Eestis müügil Samsungi uus ristipidi volditava ekraaniga nutitelefon Galaxy Z Flip. See on ka esimene volditava ekraaniga telefon üldse, mida saab ametlikult Eestis osta.

"Ülemaailmselt on Galaxy Z Flipi eelmüük olnud üliedukas ja neil turgudel, kus telefoni juba müüakse, on see esimeste tundidega välja müüdud," rääkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma. "Kindlasti mängib siin olulist rolli asjaolu, et tegemist on esimese volditava telefoniga, mis tuleb väga paljudes piirkondades müügile ning on palju inimesi, keda säärane uuenduslik tehnoloogia huvitab. Seoses sedavõrd märgilise nutitelefoni müügi algusega toimuvad täna ka valitud Telia, Tele2 ja Euronicsi poodides ning Samsungi esinduspoes selle tähistamiseks mõeldud üritused."

Telefonil on uuendatud disainiga hing, mis peitub telefoni lahti voltides seadme sisse. Hinge ääred on varustatud spetsiaalsete kaitsekatetega, mis ei lase tolmu või muud puru hinge ja ekraani vahele. Samuti on hingemehhanismi sees spetsiaalsed harjakesed, mis iga voltimisega tolmu ja puru ära pühivad.

"Hinge teeb eriliseks, et telefoni on võimalik lahti hoida iga nurga all, näiteks saab selle pooleldi lahti voltida ja sarnaselt sülearvutiga videokõne tegemiseks lauale asetada. Seadme ekraan on 6,7-tolline FHD+ resolutsiooniga ja esimaakera jaoks on selle ülaosas spetsiaalne väljalõige," selgitas Aasma.

Seadme teisel küljel on kaks 12MP kaamerat (lainurk ja ülilainurk) ja väike 1,1-tolline Super AMOLED ekraan, millelt on võimalik vaadata teavitusi ning soovi korral kasutada seda ka kaamera preview ekraanina, seega saab selfisid soovi korral teha ka tagakaameraga.

Galaxy Z Flipi saab soetada kahes värvis – Peegellilla ja Peegelmust.

