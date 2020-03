Samsung Galaxy Z Flip - test rabas ja karantiinis

Samsung Galaxy Z Flip tõi volditavate telefonide sekka uue lahenduse - ekraan murtakse kokku mitte pikuti, vaid risti, seega on see telefon nagu moodne klapptelefon. Klapptelefonidele oli omal ajal palju fänne. Proovime, kas volditava ühes tükis ekraaniga võiks see jälle sedasorti telefonitrendi tagasi tuua.

Kindlasti oleks Galaxy Z Flip klapptelefonide fännajate hulgas populaarne, aga on ka üks takistus - hind. Telia, Tele2 ja Euronics müüvad seda praegu 1499 euroga. Samas pole see enam mitu tuhat eurot, nagu oli esimestel voldikekraaniga nutiseadmetel, kuid ikkagi kallivõitu ühe tavalise igapäevase nutiseadme kohta.

Samas pole Samsung Galaxy Z Flip ka tahvelarvuti suuruse ekraaniga, kui see lahti voltida, sest tavamõõtmetes 6,7-tolline Full HD+ Dynamic AMOLED (küljesuhtega 21,9:9) Infinity Flex ekraan (2636 x 1080 pikslit) on lahtipakituna nagu üks nutitelefon ikka. Vaid ääred on tavamobiilist veidi laiemad, ilmselt selleks, et painutatavat paneeli paremini kinni hoida.

Hinged ise on telefoni lahtises olekus vaevumärgatavad, paneeli murdekoht on näha vaid siis, kui telefon valguse suhtes teatud nurga all on. Siiski võib murdekohta ka kergelt sõrmega tunda, sest ekraan sealt kohast kergelt lainetab sissepoole.

Telefoni saab 90-kraadise nurga all hoida näiteks selfie videoks, kui ülemises pooles on 10 MP selfie kaamera videopilt ja all juhtnupud. Mõnesid äppe saab ka nii poolitada. või kaht äppi erinevates ekraanipooltes korraga näidata.

Kui kaane sulged, siis taga ülemises servas asub ülipisike värviline 1,1-tolline Super AMOLED ekraan (300 x 112 pikslit). Just selle ekraani pärast pole selfie piltide tegemiseks enam esikaamerat vaja - paned kaane kokku, vajutad sisselülitusnupule kiirelt kaks korda ja ligi tolline ekraan näitab, mis parajasti kaamerast paistab. Pildi saab teha hetkega, telefoni avamata.

See jäi küll testimata, aga Internet on täis videoid, mis näitavad, et Z Flip´i ekraan on päris õrn ja tundlik nii kriimustustele kui liiga tugevatele terava tömbi esemega vajutustele. Samas on ekraan igapäevaoludes paremini kaitstud, kui seda taskus või kotis kokkuklapituna kannad - siis on alati ekraanipind kaante vahel ja kaitstud. Väliste külgede jaoks saab veel eraldi juurde osta kahest tükist ümbrised ülemise ja alumise osa jaoks. Ainult et sulgunud olekus on siiski servades väike vahe, mis tähendab, et prügi ja väiksemad osakesed võivad ikkagi ekraaniklaasile sattuda.

Selleks, et telefon sujuvalt ja korralikult pikemat aega kokku-lahti voltimist kannataks, on mobiili murdvad hinged saanud uue konstruktsiooni ja see hoiab ära tolmu ning mustuse sattumise seadme sisemusse.

Hinged on päris jäigad, kuid veidi harjutades saab siiski vajadusel ka ühe käega kaane lahti, ehkki see on ohtlik - mobiil võib käest libiseda. Kinnipanemisega on lihtsam - peale kõnet saab klapi klõpsti kinni vajutada küll. Helistamisel, ehkki see pole küll vajalik, võib mobiil olla kerge nurga all lahti, nagu vanakooli telefonitoru. Mikrofonid on uutel nutitelefonidel kõik piisavalt tundlikud, et igas asendis kõnelejat kuulda, aga stiilne on ikkagi pooleldi murtud telefoniga rääkida.

Kaamerad - tubli keskmisega

Z Flip´i ei leia maailma parimate mobiilikaameratega telefonide seast, kuid siiski on nii esi- kui tagakaamerate kvaliteet ja võimalused kõva keskmine. Automaatrežiimis lisatakse päris palju töötlust, 8x suurendusega on näha, et töötlusega kaob ära ka enamus detaile. Automaatrežiimis igapäevaelu pildistades on kohati HDR silmatorkavalt pealetükkiv, tehes valguse ja varju mängud ühtlaseks ning kattes kogu pildi ühtlase üliteravalt kirju mustriga. Nii heledad kui tumedad pinnad saavad ühesuguseks.

Muidugi saab ka profirežiimile lülitada ja kõike ise sättida, mis kogenumale fotograafile ongi kõige mõistlikum valik, kuigi siis pildistamiskiirus ootamatute olukordade jäädvustamiseks väheneb.

Nüüd aga testpiltide juurde. Karantiinitingimustes on need tehtud inimtühjades linnaservades, metsades ja rabades, päikese ja pilves ilmaga.

Klõpsa piltidel, näed originaali.

Järgmisel kahel pildil on näha, et metsaaluses hämaruses võib automaatrežiimis teinekord pilt liigagi HDR tulla.

Mõned bokeh-pildid:

Makro:

Õues videviku eel:

Lainurk (0,5x):

Teleobjektiiviga (8x suurendusega) pilt, mille kvaliteet muidugi seinale panemist ei kannata, kuid võib näiteks olla abiks "pikksilmana":

Kiirus ja jõud

Samsungi protsessor ja jõudlus on igati soliidne. Kasutatakse uusimat Snapdragon 855 Plus protsessorit ja mälu on ka parajalt - 8 GB operatiivmälu ning 256 GB välkmälu.

Geekbench 5 kiirustestis, millega me kõiki testitud telefone Arvutimaailmas mõõdame ja mille tulemused on kirjas edetabelis, saavutas Galaxy Z Flip tulemuseks 2728 punkti. See on Oneplus 7T Pro järel praegu paremuselt teine tulemus. Pole paha.

Aku kestab Z Flipil mitte kauem kui kaks päeva, aga ühe päeva saab kindlalt hakkama, tavaliselt ka enam kui pool teist päeva. 3200 mAh topelt-akud on mõlemas telefoni pooles. Alumisel akul on ka juhtmevaba laadimine.

GPS ja muud andurid

Ligi 1500 eurot maksvas telefonis on muidugi kõik vajalikud andurid olemas, isegi baromeeter. Küsimusi võivad tekitada antennid - kas pooleks murtavas korpuses ikka saab ära paigutada piisavalt võimsad antennid helistamiseks, WiFiks ja navigeerimiseks?

Kõne ja WiFi osas mingit silmaga märgatavat levi langust näha polnud. GPS-i sai testida Endomondoga träkkides ja välja suurendades polnud sellega ka väga viga. metsas edasi-tagasi kulgedes polnud teekond just päris sirge ja mõlemas suunas identne, kuid kõrvalekalle oli vaid mõni meeter, seega tulemus on mobiili kohta väga hea:

Tänaval kõnniteed pidi kulgedes hoidis GPS ka ilusti träkil:

Kas ja kes võiks osta?

Samsung Galaxy Z Flip on silmatorkav telefon, mille tehnilised näitajad pole küll kõige tipumate mobiilide omad, kuid üldsegi mitte kehvad. Samas - nutiseade maksab 1500 eurot. See tähendab, et lisaks mitmele praktilisele kasule (selfie kokkuklapitud asendis tagaekraaniga, võimalus kokkuvoldituna taskusse pista, videokõnede mugav tegemine laualt) on selle hinna sees siiski enamuses väline efekt ja edevus, mille pärast see kokkuvolditava ekraaniga seade end ära võib tasuda või siis mitte. Kui sinu stiili juurde käib glamuur, tehniliste uuendustega kaasas käimine ja hinnasilt pole oluline, siis võid selle telefoni muidugi osta. Samsungi jaoks on ilmselt tegemist turukompamise ja eksperimendiga, mitte mainstream seadmega. Aga keegi ei välista, et seda tüüpi seadmed võivad tulevikus sama populaarseks saada, kui olid kunagi klapiga telefonid. Natuke peab veeel ainult ootama. Murtava ekraani kvaliteet igatahes on juba igapäevaselt kasutamiseks valmis.

Praegu aga - kui oled valimas telefoni tehniliste omaduste ja võimalikult hea kaamera järgi, siis pole see raha kulutamist väärt. Kui tahad silmapaistvat mudelit ja mõni kokkuklapitava kopruse nišiomadustest on sinu jaoks väga oluline, siis alles võta peale sisemiste kõhkluste allasurumist Galaxy Z Flip. Paraku praegu sellega rahvarohketesse kohtadesse minna ei saa.

PLUSSID

+ Kokkuklapitud asendis saab kvaliteetse tagakaameraga selfie´t teha koos tagumise ekraani eelvaatega

+ Väga efektne, kindlasti torkab silma, kui klapptelefoni kasutad

+ Mahub hästi taskusse ja kotti, võtab väga vähe ruumi

MIINUSED

- väga kallis, kuid pole oma näitajatelt päris tippude tipp

- kaamera automaatrežiim ei taga alati ideaalset pilti

- ekraan on õrn ja murdekoht on siiski näha

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Samsung galaxy Z Flip

Hind: 1499 eurot

Ekraan: põhiekraan 6,7-tolline, 1080 x 2636 pikslit, lisaekraan 1,1-tolline, 112 x 300 pikslit

Operatsioonisüsteem: Android 10

Protsessor: Snapdragon 855+, kaheksatuumaline, 2,95 GHz Kryo 485 & 3x 2,41 GHz Kryo 485 & 4x 1,78 GHz Kryo 485

Muutmälu: 8 GB

Välkmälu: 256 GB (mälukaarti ei saa lisada)

Tagakaamerad: 12 MP / 12 MP, optiline pildistabilisaator, faasipõhine autofookus, näotuvastus, panoraamvõte, HDR, ülilainurk kaamera. Suurendus 0,5x ... 8x.

Video: kuni 4K

Eesmine kaamera: 10 MP

Ühenduvus: 2G, 3G (850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz), 4G (700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2600 MHz); WiFi a/b/g/b/ac/ax; Bluetooth v5.0; NFC; USB Type-C; (kõrvaklapipistikut ei ole)

Andurid: sõrmejälje lugeja sisselülitusnupul, kiirendusandur, baromeeter, güroskoop, lähedussensor, elektrooniline kompass, näotuvastusega sisselogimine

Aku: 3200 mAh, kiirlaadimine, juhtmevaba laadimine (alumise poolega)

SIM kaart: nano SIM

Mõõdud: 167,3 x 73,6 x 7,2 mm

Kaal: 183 g