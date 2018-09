Kaks head pakkumist nädala lõpuni, millest ei saa vaikida

(Sisuturundus)

Kuni 23. septembrini on Gearbestis kampaania kahele tootele, mis nii hinnalt kui omadustelt on üsna silmatorkavad. Lisaks tuleb kaasa ka kingitusi, kui kiire oled.

Tegemist on tõeliselt võimeka tippklassi tahvliga, millel on kiire 2,6 GHz X27 protsessor kümne (!) tuumaga, kaks 4G võrku, 10,1-tolline ekraan 2560 x 1600 piksliga, mälu on 4 GB ja välkmälu 64 GB. Mahukas 8100 mAh aku hoiab tahvli töös mitmeid päevi ja suudab järjest mängida kaheksa tundi videoid. Nii ees kui taga on 13 MP kaamera, millel on Beauty- ehk ilustamise funktsioon portreerežiimis, turvalise sisselogimise tagab aga sõrmejäljelugeja.

Korralikud kõrvaklapid alla 10 euro ei maksa, kui need pole just kampaaniaga oma hinnast suurt osa kaotanud.

KZ BTE klapid ongi nädala lõpuni üliodavad, lisaks on esimestele ostjatele kingitused. Klapid toetavad kvaliteedikadudeta APTX edastust üle Bluetoothi, vastavad IPX6 kestvusstandardile ning teevad ka mürasummutust. Ooteaeg on 100 tundi.

Tegemist on kaela käivate juhtmevabade kõrvaklappidega, millel juhe ühendab parema ja vasaku kõrva kuularit, kuid ei ole ühenduses heliallikaga - tahvli, telefoni või arvutiga.