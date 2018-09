Õnneks on Poola lähedal - Gearbesti kaup kohale 5 päevaga ja lisaks veel soodustus ka

(Sisuturundus)

Kunagi, kui oli populaarne veel maad mööda Kesk- ja Lääne-Euroopasse sõita, saabus alati teele pikk ja igav Poola oma kitsaste rekkasid täis maanteede ja ahelküladega nende ääres. Ajad on muutunud - Poolat saab läbida pikki siledaid kiirteid mõõtes ning muidugi tasub teha peatus ka nendest veidi eemale jäävates maalilistes külakestes ja linnades. Kuid Poola aitab meid ka soodsa Hiina kraami kiiresti kättesaamisega, sest Gearbestil on seal ladu.

Kohale jõuab kaup Poolast kahe kuni viie päevaga, mis on ühe tavalise e-poe kiirus ka Eestis. Lisaks saab 10 dollarit (u. 8,5 eurot) hinnast alla, kui teed üle 88-dollarise (75 €) ostu.

Mida Poolast saab?

Poolast saab kiirtellimisega e-kaubanduse kiirteelt kätte kampaania käigus järgmise valiku: näiteks...

Lisaks Poolale on sama kiire ka Tšehhi ladu, mille tunned ära FAST-23 laonime järgi. Tšehhist võid näiteks endale tellida 2-5 päevaga sellise multifunktsionaalse LED laualambi-äratuskella (10,3 eurot), mida me varsti ka testime ja mis on ülaloleval pildil või Xiaomi Mi valge robottolmuimeja (315 eurot - vali ikka ladu FAST-23, et oleks Tšehhist).

Tšehhi lao pakkumised leiad siit.