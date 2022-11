(Sisuturundus)

Getaci uus tahvelarvuti F110, mis kannatab loopimist, vett, tolmu ja vilet ning mida saab hooletult sangast võtta või õlal kanda, pole niisama veebis surfamise tööriist. Kasvõi selle hinnasilt, mis ligineb julgelt 3000 eurole, peletab niisama uudishimulikud meelelahutajad eemale. Kuid oma nišš, kus vastupidav seade alati ära kulub, on üsna lai: militaarkasutajatest ja märulipolitseinikest tavaliste ehitusinseneride, laevajuhtide, põllumeeste ja insenerideni välja.

Arvutimaailm proovis tahvlit nädalapäevad ning just praegu on selleks kõige paremad tingimused (välja arvatud muidugi ere päikesepaiste): novembris leidub nii vett, muda, liiva kui ka jääst ja lehtedest libedaid teid, millel libastudes arvutiga asfaldile või betoonpõrandale kukkuda. Ja kukkuda tõesti vähemalt korra sai. Inimene jäi terveks ning tahvel samuti.

Masin kannatab ametlikult temperatuure -29 °C kuni +63 °C, seega Eesti kliimas võib enamuse ajast sellesse vahemikku jääda. Mõni talvine temperatuur võib küll vahest harva seda vahemikku allapoole ületada ning kuumus võib ette tulla samuti erinevates (tööstuslikes) oludes, kuid üle kuuekümne kraadi on siiski pigem ikka väga harv juhus.

Kuuenda põlvkonna kaks-ühes kestvusarvuti (tahvel pluss sülearvuti, klaviatuuri peab eraldi ostma) on IP66 vee- ja tolmukindlusega, vastab militaarstandarditele MIL-STD-810H / MIL-STD-461G ning on tõesti massiivne. IP66 on standarditest nõks vähem, mis ei luba täiesti sukelduma minna, aga maa peal ja vee kohal sellest ilmselgelt piisab, sest kraani alla võib panna ja tugevad veejoad või tolm pole probleemiks. Kui vette pillad ja merepõhja vajub, siis tootja ei garanteeri enam töötamist.

Spetsifikatsiooni järgi kaalub seade 1,52 kg, mis ongi tõsisema sülearvuti, mitte tahvli kaal. Lisaks sangale leidub Getaci külgedel luukide taga peidus erinevaid porte, paremal ääres on isegi sõrmejäljelugeja turvaliseks sisselogimiseks. Luugid on veekindlate tihenditega ja enne karmide keskkonnatingimustega objektile suundumist tuleks need üle käia, et ikka kõik kindlalt lukus oleksid. Luuk tuleb alla suruda ja siis natuke nihutada, et veekindel kate sulguks.

Porte pole palju - ühe luugi all USB pesa ja kõrvaklapipesa, teise all USB C koos Thunderbolt 4 toega. Laadimisadapteri jaoks eraldi pesa, kuhu käib adapteri traditsiooniline ümar pistik ja seegi on luugi taga.

Arvuti tagaküljel on ka veel mõned kõrgendikud - lihtsalt kummilapatsi tasa asub (valikuline) LAN pesa ja veel ühe eraldi luugi taga peitub (samuti valikuline) ID kaardi lugeja. Valida saab taha veel ka näiteks vöötkoodilugeja ja muid vajalikke lisamooduleid.

ID kaardi mooduliga tahvel sobib aga päris hästi Eesti oludesse. ID kaardi tarkvara küll sealt ID-kaarti miskipärast esimese korraga ära ei tundnud, aga hiljem teisel katsel kõik töötas. Kaart käib sahtlisse väikese klõpsuga ja välja saamiseks ei pea küünesid taha ajama, vaid veidi sisse suruma ja kaart hüppabki ise välja.

Insenerile on lisaks ID kaardile vajalik ka esi- ja tagakaamera, millega saab mitte küll vingeid looduspilte, vaid olulisi dokumenteerimise klõpse teha ning videokõnesid pidada.

Esiküljel on Full HD kvaliteediga veebikaamera, mis peidetud luugi taha (see pole veekindluse, vaid privaatsuse kaitseks), tagaküljel 8 MP kaamera. Tippkvaliteeti sellest ei maksa oodata, aga näiteks dokumendipildi või ülevaate ehituse hetkeseisust saab tehtud. Mõni pastelne klõps õuntest ja lilledest aias (pildid kipuvadki tulema sellised pigem hallikate värvidega pastelsed):

Küll aga on Getaci enda kaameratarkvaral mõni lisaomadus, mis sellest keskpärasest kaamerast kasulikuma töövahendi teevad. Näiteks saab vööt- ja ruutkoode skaneerida. Kuigi see pole nii kiire ja täpne, kui eraldi vöötkoodiskanneril, on siiski lahendus kohe alati käepärast. Lisaks saab skannitud koodid puhvrisse salvestada ja hiljem kasvõi Excelisse tõsta. Palju käsitööd jääb vähemaks.

11,6-tolline ekraan on küll väiksem, kui sülearvutil, aga paljudest tahvlitest suurem ning puutetundlik ka siis, kui istud lörtsise vihma käes ja üritad kinnastega Windowsi peenikesi nuppe tabada. Puutetundlikkus seda ei takista eriti, küll aga see, et Microsofti platvorm pole just väga sõrmesõbralik väljas töötades. Kuid paljud ettevõtte enda äpid, mida selle tahvliga ilmselt rohkem kasutatakse, on enamasti suurte ja selgete nuppudega.

Lisaks on Getaci tagaküljel süvendis puutepliiats. Sellega on juba palju mugavam peenemates menüüdes liikuda või joonistada. Et pliiats ära ei kaoks, on see vedrutrossiga tahvli küljes.

Inteli 11. põlvkonna protsessor ja uusimad juhtmevabad ühendused

Kui tavaliselt kipuvad kestvusseadmed aeglasevõitu olema, sest hinna ajab kõrgeks vastupidav korpus ning sisu tuleb selle võrra lahjem, siis sel Getacil pole kiirusele eriti miskit ette heita, kui just tõsisemaid mänge mängida ei taha. Inteli 11. põlvkonna Core i5 on täiesti normaalne nii inseneriarvuti kui kontoriarvuti jaoks, mälu on piisavalt, kiire 512 GB välkmälu saab salvestada kõik vajaliku meedia ja dokumendid ning WiFi 6 tagab kiire ühenduse. Kui vaja, peaks sellele mudelile saama ka mobiilse interneti 4G lisamooduli hankida. Bluetooth on muidugi samuti olemas.

Mida aga pole, on klaviatuur. Ekraaniklaviatuurilt saab samuti asjad ära ajada, aga kui tahad arvutiasendajat ka kontoris, siis võib ju ühes mõne Bluetoothiga klahvistiku võtta. Tahvlile on siis vaja ka mingi tugi leida, et ekraani püsti seisaks. Neid asendab kallimalt, kuid palju mugavamalt Getaci enda samuti põrutus- ja pritsmekindel lisaklaviatuur, mis muudabki ekraani sülearvutiks. Ka dokk on olemas, et kontoris kasutada lisaekraani ja klaviatuuriga.

Mida leiab Getacist, mida tavalisest arvutist ei leia?

Kindlasti on tavaarvutist erinev Getaci akulahendus. Vahetatavaid kusid on tagaküljel kaks ning neid saab ükshaaval vahetada, ilma et arvuti töö katkeks.

Ekraani kõrvalt leiab neli füüsilist nuppu: P1, P2, + ja -. Neid saab programmeerida. Näiteks võib P1 ja P2 panna avama mõndasid vajalikke äppe või makrosid, mis käivitavad sündmuste jada.

Laiendusportidesse saab lisada erinevaid antenne. Tavalises arvutis kohtab harva sisseehitatud GPS-i, kuid Getacil on see valikus olemas, lisaks veel saab navigeerida täpsemalt välise antenni abil. Üles leitakse nii USA GPS-i kui Venemaa GLONASS-i satellidid ja ilma välise antennita saab üsna muretult isegi siseruumides asukoha mõnemeetrise täpsusega kätte.

Kaks akut tagavad keskmiselt 8-9 tundi tööaega, kuid on võimalik akusahtlisse ka poole suuremad patareid panna, mis annaksid ligi 14-15 tundi tööaega. Kui aga katkematu töö on tähtis, võib osta tagavara-akud ja neid siis vahetada vastavalt tühjenemisele. Nii võib akudelt kasvõi päevi tööd teha.

Kokkuvõtteks - kellele on vaja mittepurunevat sülearvutit?

Kui nii küsida, siis ilmselt enamus vastaksid, et mulle on sellist küll vaja. Kui aga selgub hind ja võib-olla ka see, et Getac polegi lisaks tipptugevusele tippvõimsusega masin sellise hinna juures, tekib juba kõhklejaid. Nii peabki olema, sest see mitu tuhat eurot maksev seade ongi spetsialistidele. Pühapäevatarbija jaoks pole see just kõige sobivam investeering.

Spetsialist aga võib lahinguväljal või väliobjektil lõhkuda ära kümneid tavalisi tahvleid selle aja jooksul, mil peab vastu üks Getac F110. Siis, kui järgi mõelda, võib ju isegi kordades kallim hind end lõpuks ära tasuda.

PLUSSID

+ saab samuti kauakestva klaviatuuri külge panna

+ GPS ja ID kaardi lugeja sees

+ ülimalt vastupidav

MIINUSED

- kõrge hind

- raske

TEHNILISED ANDMED

Kestvustahvel Getac F110

Hind: ca 2950 eurot, aga sõltub suuresti partiist ja seadistustest

Operatsioonisüsteem: Windows 10 Pro, Windows 11 Pro

Protsessor: Intel Core i5-1135G7, kuni 4,2 GHz (valikus ka Core i7)

Graafika: Intel UHD Graphics

Ekraan: 11,6-tolline, IPS TFT Full HD (1920 x 1080 pikslit), heledus 1000 nitti, mahtuvuslik puutetundlikkus, kindaga juhitav

Mälu: 8 GB DDR4, valikus 16GB / 32GB DDR4

Välkmälu: 256 GB PCIe NVMe SSD, testis oli 512GB, valikus veel 1 TB / 2 TB PCIe NVMe SSD

Klahvid: 4 programmeeritavat nuppu

Laiendused: ID kaardi lugeja (valikuline), 1D/2D vöötkoodilugeja või samas kohas USB 2.0 port või jadaport + LAN (RJ45)või HF RFID lugeja

Sõrmejäljelugeja: küljel

Kaamerad: Full HD veebikaamera katteluugiga esiküljel, 8 MP autofookusega tagakaamera

Ühendused: heli sisend-väljund, Thunderbolt 4 toega USB Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, dokk; valikuliselt SIM kaardiga mobiilne andmeside, Windows Hello näotuvastusega kaamera, GPS-i / WWAN-i / WLAN-i välised antennid

Juhtmevaba ühendus: Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax, Bluetooth (v5.2), valikuliselt GPS, 4G LTE andmeside integreeritud GPS-mooduliga või valikuline 10/100/1000 Mbit/s base-T Ethernet

Turvalisus: TPM 2.0 turvakiip, Kensingtoni luku ühendus, valikuline Intel vPro tehnoloogia, Windows Hello, sõrmejäljelugeja

Aku: Li-ion, 2680 mAh, 2 tükki, kuumaltvahetatavad, saadaval ka suurem asendusaku (4200 mAh, 2 tk)

Vastupidavustasemed: MIL-STD-810H certified, IP66 certified, MIL-STD-461G certified; kannatab kukkumist 1,8 meetri kõrguselt

Töökeskkond: -29 °C kuni 63 °C, õhuniiskus kuni 95% RH

Kaasas: puutepliiats

Garantii: 3 aastat

Mõõtmed: 314 x 207 x 25 mm

Kaal: 1,52 kg