Google lisas oma teenuse kõne-tekstiks hulka ka eesti keele toe

Google Cloud, mis on juba mõnda aega pakkunud kõne tekstiks konvertimise teenust, lisas äsja oma toetatavate keelte hulka ka eesti keele.

Eilse keeleuuendusega lisandusid albaania, birma, eesti, makedoonia, mongoolia, punjabi ja usbeki keel. Kokku toetab Google Cloud´i API nüüd 71 keelt pluss nende mõnesid dialekte ja muidugi olid seal juba varem olemas ka leedu, läti, soome ja teiste lähinaabrite keeled.

Google Cloud´i API on oluline näiteks videotele subtiitrite lisamisel ja oma rakendustes kasutamiseks, aga seda saab testida ka Google Cloudis tasuta. Registreerijale kingitakse API kasutamiseks 12 kuu jooksul 300 dollarit, jätta tuleb küll oma krediitkaardiandmed, kuid Google lubab, et sealt automaatselt raha maha võtma ei hakata - seda on vaja vaid tõestamiseks, et registreerija on reaalne inimene.

Speech-to-Text lehel saab rääkida mikrofoni või üles laadida helifaili ja vastu antakse tekst, sealjuures on võimalik lasta eristada ka erinevaid rääkijaid. Paraku eesti keelt veel valikunimekirjas näha polnud (läti ja leedu keel on seal juba ammu).

Niipea, kui eesti keele tugi ilmub, proovime kindlasti ka mõned testid teha.

Allikas: siliconANGLE