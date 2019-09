Hiina on tõusnud maailmas juhtivaks tehisintellekti ja geenitehnoloogia alal, kuid jääb maha kiibi- ja protsessoritehnoloogias

Praegu käivas Hiina-USA kaubandussõjas on juba näha, kuidas Hiina tehnoloogiafirmasid puudutavad valusalt kiibi- ja protsessoritootjate lepingud, kuid tarkvara osas pole enam probleem nii suur. Vajadusel luuakse oma operatsioonisüsteemid ja keskkonnad, kui sanktsioonid ei luba muud kasutada. Seda kinnitab GlobalData hiljutine uuring China Tech – Thematic Research. Sealt selguvad ka tehnoloogiavaldkonnad, kus hiinlased on praegu maailmas tipus.

Hiina on kas siis sama kaugele jõudnud või isegi eespool lääneriikidest sellistes võtmetehnoloogiates nagu andmemahukas spetsialiseerunud tehisintellekt ja genoomika. Samas on pooljuhtide tehnoloogias mahajäämus üsna märgatav, sest oma arendatud kiibitehnoloogia järgi masstoodangu alustamiseks võib kuluda veel kuni kümme aastat.

China Tech – Thematic Research uurib ka seda, kuidas on arenenud kaubanduslik ja ideoloogiline sõda Hiina ja USA vahel ning kas aastaks 2040 ongi maailmas saanud need kaks maailma tehnoloogilisteks superjõududeks.

GlobalData teemauuringute juht Cyrus Mewawalla kommenteeris praegu kestvat vastasseisu niimoodi: "Kui see jätkub, on nii USA-l kui Hiinal lõpuks oma eraldi Internet, tehnoloogialahendused, suletud turud ja globaalsed tarneahelad. See paneb Hiinat üha enam püüdlema tehnoloogilise sõltumatuse, isegi domineerimise suunas, et järgmise põlvkonna võtmetehnoloogiates tagada oma suveräänsus ja mõjuvõim."

USA ekspordikeeld tehnoloogia tarnimiseks Huaweile näitabki väga hästi, milles Hiina tehnoloogiaettevõtted on veel USA-st sõltuvad - eriti just kiibitootmise valdkonnas. Kohati on Hiina veel arengust kuni 10 aastat maas.

"Samas on Hiina praegu kõigist ees genoomika valdkonnas ja eriti CRISPR´i geenitehnoloogias. See on väga oluline, sest geenidel põhinev majandus võib moodustada juba 25% maailmamajandusest aastaks 2030 ja ligi 40% aastaks 2040, kattes tervishoiu, meditsiini, põllumajanduse, toiduainetööstuse, materjalide, energia- ja kosmeetikatööstuse valdkondi," lisas Mewawalla.

CRISPR´i tehnoloogiat ei peeta teadusmaailmas GMO-ks ja see on praegu üks moodsamaid ja perspektiivikamaid valdkondi genoomikas. CRISPR lubab organismidel geene sisse lülitada, mis teevad sordiaretuse ülikiireks ning pole vaja enam GMO-s kasutatavat ühe organismi geeni teise organismi viimist.

GlobalData uuringutulemustest selgub veel, et Hiina on tipptegija nendes valdkondades: