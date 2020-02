Hiinast tellimisega on praegu raskusi, aga Saksa ladudes algas hull allahindlus!

(Sisuturundus)

Seoses koroonaviiruse levikuga Hiinas ning sellest tekkinud seisakuga transpordis ja tootmises on kaupade tellimine raskendatud - e-pood töötab küll täie auruga edasi, aga kaupade teelesaatmine ja Euroopasse toimetamine venib. See aga ei tähenda, et Euroopa ladudest ei saaks tellida - Tšehhi, Poola, Saksa ja teistest ladudest tuleb kaup endiselt kohale mõne päevaga.

Ja just nüüd on alanud veebruari sooduspakkumised just nendest ladudest tellitavatele asjadele. Mõned esimesed on siin. Kampaania jätkub.

Xiaomi VIOMI V2 Pro - kõige paremini müüv tehnikatoode praegu!



Xiaomi kaks-ühes robottolmuimeja-moppija Viomi V2 Pro (331,2 eurot, Saksa laost tuleb 3-7 päevaga, praegu -23% tavahinnast) on täielikult kohandatud Euroopa turu jaoks - siinsed sertifikaadid omandatud, EL-i pistikud, ingliskeelsed kasutajajuhendid ja Mi Home äpp, mis on tuttav ka teistest nutikodu seadmetest (ja mida saab ühendada Xiaomi ökosüsteemi nutikodu toodetega).

Masin imeb tolmu ja puhastab niiskelt mopiga, kui aku hakkab tühjaks saama, siis oskab tagasi laadimisjaama minna ning navigeerib laseriga täpselt kogu elamist ära kaardistades. Imemisvõimsus on 2100 Pa, mis pole küll suurte tolmuimejate võimsus, kuid robottolmuimejate seas korralik tulemus. Selle imemisvõimsusega tõmbab tolmuimeja sisse juuksekarvad, toidupuru, isegi väikesed metallkuulikesed. Masinal on kolm konfiguratsiooni, mida saab vastavalt vajadusele vahetada: 550 ml tolmukast suuremate pindade imemiseks, 550 ml veepaak suurema põranda-ala niiskeks puhastamiseks või 300 ml + 200 ml tolmu- ja veemahuti kuivaks ja niiskeks puhastamiseks koos pinna poleerimisega.

Masin saabub Saksamaalt 3-5 päevaga.

Alfawise U50 DIY 3D Printer



3D printer on tavalistes majapidamistes aina vajalikum kodumasin, mis aitab välja printida nii katki läinud plastmassdetaile kui ka iluasjakesi. 3D printerid ei maksa enam varandust, see Alfawise´i seade on lausa alla paarisaja euro: 189,5 €. Väljatrüki suurus on kuni 260 x 260 x 270 mm, juhtida saab puuteekraaniga, elektrikatkestusest taastumine ja jätkamine on võimalik ning esmane kokkupanek pole peadmurdev poole päeva töö. Masin on karbist välja võttes töövalmis 15 minutiga ja kokku tuleb panna vaid viis suuremat tükki.

3D printer saabub 3-5 päevaga Tšehhi laost.

Ninebot S - tasakaaluliikur, mis aitab paremini püsti püsida

Ninebot S on jalatoega tasakaaluliikur. Lisaks kahele rattale on kahe jala vahel küljetugedega post, mis aitab paremini tasakaalu hoida ja pikemaid vahemaid väsimata läbida.

Maksimaalne liikumiskiirus on jalgrattale omane - 16 km/h, maksimaalne sõitja kaal 85 kg, maksimaalne tõusunurk mäkke liikumisel 15 kraadi, aku kestvus 22 km. Laadimiseks kulub vaid kolm tundi, IP54 standardile vastavus lubab sõita ka kerges vihmas (kuid vee alla sattumist tuleks vältida).

Toode saabub Poola laost 2-5 päevaga.