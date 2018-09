Nutikõlarite buum on alanud: ka Huawei tuli välja Alexat toetava AI Cube kõlari

Sel sügisel saame me nagu sügisest vihma näha uudiseid sellest, kuidas mõni järjekordne välja tulnud elektroonikaseade on virtuaalse assistendi toega. Erandiks pole ka Huawei, aga nende kõlar pakub lisaks autonoomset, mobiiliäpist sõltumatut Amazon Alexa tehisintellekti ja ka 4G ühendust. See tähendab, et AI Cube võib igale poole kaasa võtta ning häälkäsklustele vastav kõlari sees asuv Alexa ei jää ka WiFi levist väljas olles hätta.

Huawei kaks-ühes nutikõlar on lisaks ka 4G ruuter, mis on Amazoni nutika assistendi Alexa toega, avaldas tehnoloogiaettevõte IFA 2018 tehnoloogiamessil.

Kõlar töötab nii WiFi kui 4G võrkudes ning suudab täita mitmeid nõudmisi, mida nutikodu võib esitada. Ruuteri seadistamiseks läheb vaja 4G SIM-kaarti ja allalaadimise kiirust vähemalt 300 Mbit/s, samuti ühildub see 802.11ac WiFi standardiga. Seega on ruuter kahesageduslik, suudab töötada 2,4 GHz ja 5 GHz kanalites ning edastab LANi kaudu andmeid kiirusel kuni 1200 Mbps.

Analüütikaettevõtte Canalys andmete kohaselt suureneb aastaks 2020 nutikõlarite kasutajate hulk 225 miljoni inimeseni. Just Hiina turul on suur huvi nutikõlarite järele, mistõttu kavatseb Huawei kui riigi juhtiv tehnoloogia ja nutitelefonide tootja nutikõlarite turupotentsiaali ära kasutada nii kodu- kui välismaal.

„Huawei kui turuliider on pühendunud nutikate lahenduste ja kõikjal ühenduses olemise pakkumisele. Selle eesmärgi saavutamiseks on Huawei mitmetes oma toodetes kasutusele võtnud tehisintellekti tehnoloogia, mis on kasutusel ka Huawei AI Cube nutikõlaris,“ sõnas Huawei tarbijatoodete äri tegevjuht Richard Yu.

Nutika kõlari tõmbenumbriks on isiklik assistent Alexa, mis võimaldab kasutajal mängida muusikat, kontrollida teisi nutikaid tehnikaseadmeid ning paluda tal täita 50 000 eri ülesannet.

“Nutikõlar ühendab erinevad tooted üheks, ühendades omavahel nutika funktsionaalsuse ja kõrgekvaliteedilise heli,” lausus Alexa Voice Service’i asepresident Pete Thompson.

Tehnilised omadused

Huawei AI Cube’il on 400 ml mahuga heliõõnsus ja alumiiniumfooliumist membraan, mis laseb tehisintellektiga kõlaril luua kõrge kvaliteediga heli nii kõrg-, keskmistel kui madalatel sagedustel. Huawei patenteeritud Histen helilahendus täiustab kõlarit virtuaalse bassi, lineaarse ekvalaiseri, adaptiivse võimenduskontrolli ja kaugemal asuva hääle tuvastusega.

Kõlar on disainilt kompaktne, matti valget värvi ning õmblusteta 3D võrgust põhjaga, mille alla on peidetud seadme pordid. Diskreetse välimuse poolest sobitub see hästi nii koju kui kontorisse.