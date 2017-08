Ei liha ega kala: pulsi- ja nutikella vahepealne Huawei Fit

Huawei Fit on ilusa päris-nutikella moodi aktiivsusmonitor või pulsikell, kuidas seda nimetada, aga suurema ekraani ja hästi välja nägeva äpi kohta on tal veel vähe funktsioone, kuigi mõõdab väga täpselt.

Käele pannes on esimesena tunne, et see on juba nagu nutikell – suurema sihverplaadi, mis siis, et mustvalge ekraani ja paljude funktsioonidega. Mobiiliäpp on ka efektne, kuid hetk hiljem selgub, et andmeid oma une, jooksude ja kõndimiste kohta saab vaadata hoopis Huawei Healthi nimelisest rakendusest. Seega peab mobiilis kogu aeg mitu äppi „tules“ olema.

Aga sellest pole peaaegu midagi. Kui ikkagi kõndimine, uni ja muu aktiivsus täpselt arvele võetakse, võib selle mitme äpi ebamugavuse ära kannatada.

Peamine pluss on Huawei Fitil hea väljanägemine ja ka täpne mõõtmine. Nii sammulugeja, unejälgija kui pulsimõõtja näisid olevat ülimalt täpsed. Käsitsi samme mõõtes, mobiili sisseehitatud sammulugejaga võrreldes ja ka teise nutikellaga-pulsikellaga võrreldes oli päeva jooksul sammude erinevus kõige rohkem kümmekond sammu. Pulssi mõõtis samuti üsnagi täpselt nii võrreldes teiste pulsikellade, vererõhuaparaadi kui käsitsimõõtmisega.



Kellaaeg on sihverplaadil kogu aeg näha - suur pluss. Kuid ka pikslid on näha.

Kui Hiina odavate paarikümne-euroste pulsikelladega oleme võrrelnud seda, kui palju infot telefonist teadetega kella jõuab, siis Huawei on siin võidumees mitmes mõttes. Esiteks, määrata saab väga täpselt kõiki äppe, mille teated kella ümmargusele sihverplaadile jõuavad. Teiseks – infot, mida ekraanilt lugeda ilma telefoni taskust võtmata on palju. E-kirjade esimesed laused saab ära lugeda. Teiseks – kellal on viipega juhitav puuteekraan, nii et sõnumeid ja menüüsid saab viipega kerida (ehkki tundlikkus on kehvem kui enamusel nutitelefonidel). Kolmandaks – kui keegi helistab, võib kõnele vastamisest loobuda juba nutikellas, telefoni välja võtmata. Need on omadused, mida odavatel nutikelladel pole.

Kuid on ka puudusi, niisamuti nagu odavatel nutikelladel ja mõned veidrused veel lisaks.

Und träkitakse täpse spetsiaalalgoritmiga, aga kust ma näen oma unegraafikuid ja kerge/sügava une suhet? Need on Huawei Health äpis, mis ammutab oma andmed Fit´ist. Seega uneinfo nägemiseks peab teise äppi minema.



Huawei Health kuvab kogu statistikat, mitte Huawei Fit´i enda äpp Huawei Wear.

Sõnumite näitamine on peidetud menüüdesse. Kuid teateid telefonist kella alati ei jõuagi. See on mõnikord kaootiline. Aitab telefoni ja kella restart. Kümne päeva jooksul tuli üks kord teadete saamist Huawei Fit´is nö värskendada, et see jälle tööle hakkaks. Kõnedest märguandmine küll jõudis kogu aeg telefoni, aga näiteks Facebooki või Instagrami teated jäid üks hommik tulemata.



Huawei Wear, mobiiliäpp, mida on vaja kellaga suhtlemiseks.

Teadetest ja kõnedest annab Fit märku nõrgalt vibreerides. Võrreldes mitmete teiste pulsikelladega (kasvõi näiteks Xiaomi Mi Band 2), on vibreerimine üsna nõrk. Pole hullu – päevasel ajal ongi diskreetsem ja vähemhäirivam, küll aga ehmatas mitu korda see, et hommikusel äratusel nõrga vibreerimisega esimestel kordadel ei ärganudki.

Seegi pole suur probleem, sest kell äratab uuesti, kui äratust ise „kinni“ ei pannud. Puuteekraan mõnikord reageerib ka käega kuhugi vastu minnes, aga õnneks öö jooksul menüüdes nii kaugele ei jõudnud, et äratuse oleks seisma pannud.

Kuna Huawei Fit on varustatud väga täpsete anduritega ja ühtede parimate algoritmidega nii une kui liikumise träkkimiseks, on ka äratuse funktsioon seda osavalt ära kasutanud. Näiteks saab panna kella äratama, arvestades aktiivse une tsükleid. Kui juhtud nt enne õiget äratusaega 15 minutit varem olema kerges unes, siis otsustab kell sind juba siis äratada – kuigi magada saab 15 minutit vähem, on kerge une faasis ärkamine valutum ja päeva jooksul oled hoopis värskem. Proovitud, testitud – tõesti seda funktsiooni maksab kasutada.

Kellal saab vahetada sihverplaate – üks neist on kõige parem just seetõttu, et ühel suurel ekraanil on näha kogu info – kellaaeg, kuupäev, nutitelefoniga Bluetooth-ühenduse olek, aku täituvus, põletatud kalorite hulk, sammude arv, läbitud teepikkus päeva jooksul, sekundiloendur. Rohkem pole vajagi ja ega ei mahuks ka.

Trenni saab teha oma plaanide ja programmide järgi, käivitada trenni ja valikus on isegi ujumine – kuna tegemist on veekindla isendiga, siis saab ka ujumas käia, aga mitte soolases vees.

Veekindluse tõttu (IP68 ja kuni 5 atmosfääri!) on laadimine lahendatud tagaklemmidega, mis vajab laadimisdokki – see peab alati kaasas olema. Kinnitamine on mugav, dokk haarab end ise kella külge magnetiga.

Tööpäeva saab kellaga ilusti esmaspäeva hommikust reede õhtusse, kuid nädalavahetuseks on vaja juba laadimist. Kell kestis napilt viis päeva, aga seda on juba üsna piisavalt ühe pulsikella jaoks. Vähemalt ei pea igal õhtul laadima.

Ekraan on mustvalge, nagu juba öeldud, kuid loetav valgustusega ruumis või õues ka ilma taustvalgustuseta. Seadetest saab taustvalgustuse sisse lülitada ja see on hea pimedas või hämaras. Öösel küll häirib, kui kell sihverplaadi helendama lööb magama jäädes.

Rihm pole välimuselt midagi erilist, kuid on pehme. Paraku on see üsna umbne ja aukudeta, ehk käel olles ja pidevalt hoides hakkab nahk rihma all niiskeks tõmbuma ning veidi sügelema. Mitmed teised pulsikellad on olnud kas suurte aukudega rihmaga või kitsama ja õhulisema käekinnitusega, nii et need ei häirinud nii palju kui Huawei.

Viibetega saab liikuda kella menüüdes, kuid puutetundlikkus on kehv, eriti siis, kui kell märjaks saab. Siis on puutetundlikkus peaaegu olematu. Tarkvarauuendustega see küll pidevalt paraneb, aga ikkagi on hetkel kehvavõitu see funktsioon.

Kas osta või mitte osta?

Siin on mitu valikut. Kui tõesti tahad väga täpselt pulssi ja samme mõõta, und jälgida ja trenniprogramme teha, siis Huawei Fit sobib. Ujumiseks sobib ka. Siis käi see 150 eurot välja.

Kui aga täpsus pole karjuvalt tähtis, aga tahad siiski mugavalt menüüdes liikuda ja talutavalt aktiivsust jälgida, võta mõni mitu korda odavam kell, ajab asja ära.

PLUSSID

+ Väga täpne sammude, une ja pulsi mõõtmine

+ Saab seadistada teateid mobiililt, ekraanilt võimalik lugeda ka sisu

+ Informatiivne ekraan

+ Veekindel

MIINUSED

- Kehv puutetundlikkus

- Sünkroniseerimisprobleemid (teadetel)

- Hind võiks jääda alla maagilise 100 euro

TEHNILISED ANDMED

Pulsikell Huawei Fit

Hind: 154 eurot (1a.ee)

Ekraan: 1.04-tolline mäluga LCD, 208 x 208 pikslit, puutetundlik

Aku: 6 päeva (testis koos pulsimõõtmisega 5 päeva), laadimine 2 tundi

Ühendus: Bluetooth 4.2

Sensorid: 6-teljeline liikumisandur, pulsiandur, CAP

Vee- ja tolmukindlus: IP68, 5 ATM

Ühilduvus: alates Android 4.4 ja IOS 8.0