TEST: FreeBuds Pro - summutab ja laseb hästi läbi

Alles sai testitud Huawei FreeBuds 3i juhtmevabasid laadimiskapsliga kõrvaklappe, nüüd on laual ja kõrvas kraad kangemad isendid - FreeBuds Pro. Need jõuavad müügile 5. oktoobrist ehk juba sellest esmaspäevast hinnaga 199 eurot.

Jah, päris kallis hind pisikeste klappide kohta, aga nagu lubatud, pidid need olema tõelisele tippkasutajale ehk audiofiilid peaksid ka rahule jääma. Arvestades seda, et nii nime kui välimusega vihjavad need klapid Apple Airpods Pro-dele, siis polegi hind nii väga karm. Airpods Pro hind Eestis on näiteks veel palju kõrgem - 280 eurot.

Peale sarnasuse välimuses on ka helipilt kuuldavasti FreeBuds Pro-l üsna sarnane Airpods Pro-ga, kuid mürasummutus on võimsam, 40 dB. See peaks olema pisikeste kõrvaklappide puhul üks parimatest ja tõesti, vaikus on üsna kuldne, kuigi mitte täiesti absoluutne. Lihtsalt pisikeste kõrvasiseste kõrvaklappidega suure müra sees polegi võimalik täielikku vaikust saavutada.

Peale aktiivse mürasummutuse on kõrvaklappidel teinegi režiim - Awareness ehk läbipaistev helisein. See võimendab mikrofoni kostvaid väliseid helisid, kuid tundub, et mitte päris kõiki. Sa kuuled muusikat ja kuuled ka taustal inimesi, aga et neist paremini aru saada, tuleks muusika pausile panna. Muud taustamürad aga on hoopis vaiksemad, kui kuulad taustahääli läbipaistva mürarežiimiga. Selles seades on need kõrvaklapid isegi natuke nagu kuuldeaparaadi eest, sest kohati kuuleb tõesti väliseid helisid isegi palju selgemini, kui lihtsalt ilma klappideta. Inimkõne on võimendatud ja kostab paremini, kui klappideta.

Juhtimine käib puutetundlike pindadega, mis asuvad kõrvaklapi "varte" küljes. Seal on neljakandilise "varre" ühel tahul ka väike füüsiline nupp, mida vajutades saab muusikat pausile panna, jätkata, eelmist või järgmist lugu kerida, mürasummutust ümber lülitada, kõnesid vastu võtta või keelduda. Puutetundlik pind reageerib ka viibetele, mis on tase kõrgem: viibe üles suurendab helivaljust, viibe alla vähendab. Viibata tuleb mitu korda, sest ühe viipega muutub helivaljus üsna vähe. EMUI kasutajaliidesega ehk Huawei enda telefonidel on toetatud ka muusika pausile panek siis, kui klapid kõrvast võtad (piisab ka ühe klapi kõrvast välja võtmisest).

Huawei enda Life AI äpp lubab veel rohkem seadistada - näiteks saab mürasummutuse taset sujuvalt reguleerida, mitte lihtsalt sisse-välja ja palju muud.

Kaasas on kolm paari erineva suurusega kõrvaotsikuid, nii et igaüks peaks leidma omale kõige paremini istuva suuruse. Istuvad klapid tõesti üsna hästi ja kindlalt, ei saa kurta. Ehkki mõned klapid istuvad veel paremini (näiteks testitud Redmi Airdotsid tundusid veelgi kindlamalt kõrvas püsivat).

Klappe saab korraga paaritada kahe erineva seadmega. Näiteks sai proovitud sülearvuti ja mobiiliga korraga. Mille järgi klapid valivad, kumba seadmega ühendada, ei tea, aga töötasid klapid näiteks arvutiga ilusti ja kui mobiililt tahtsid kõne vastu võtta, siis tuli kähku Windowsist Bluetooth välja lülitada ning klapid ühendusid sekundite jooksul mobiiliga, et kõnele vastata.

Mobiilikõne kvaliteet oli puhas ja selge, taustamüra eemaldatakse ja teised kuulevad sind ka väga hästi.

Huawei enda telefonides on nende kõrvaklappide tugi hästi integreeritud, ühendades näitab näiteks hüpikaknas eraldi klappide ja ka kapsli aku laetust:

Klappidel on 55 mAh akud ja need kestavad 4 tundi mürasummutusega ning 7 tundi ilma (laadimiskapsliga koos vastavalt 20 ja 30 tundi). Awareness tundub ka natuke kiireimini akut tühjendavat, kui ilma mürasummutuseta kuulamine. Aku tööaeg tundub päris hea, ka kiirlaadimine ja juhtmevaba laadimine on olulised lisad. Laadimiskapsel töötab juhtmevabast laadijast.

Kõrvaklapid saavad laadimiskapslist täis 40 minutiga, kapsel ise USB kaablist tunniga ning juhtmevaba laadijaga kahe tunniga.

Laadimiskapslile on siiski ka üks konstruktsiooniline etteheide. Vähemalt alguses ei saa kuidagi kõrvaklappe laadimisalusest kätte - need on libeda pinnaga ja magnet vist hoiab liiga tugevalt neid pesas kinni. Siiski ajapikku omandab nõksu, kuidas klapid paremini lahti tulevad - tuleb natuke pöörata. Eriti ebamugav on kuskil tänaval liikudes käigupealt klappe kapslist välja sikutada.

Kas need on parimad "airpodsilaadsed" klapid?

Peaaegu. Helikvaliteet on väga hea (kuigi kiidetud sügavad bassid ei tundunud nii kõrvatorkavalt sügavad, kui reklaamiti, vaid täiesti normaalsed), aku kestab kaua, kõrvas püsivad hästi, puutetundlik juhtimine on ka hea ja mitme seadme taha saab korraga ühendada. Ainult et mitme seadmega võib teinekord tekkida probleem, millise seadme külge siis klapid end haagivad? Paar korda ühendasid klapid end ka lihtsalt lahti mitte-Huawei seadme küljest. Kiire, mõnesekundiline ümberlülitamine ühelt seadmelt teisele pidavatki olema tootjapõhine ehk siis Huawei klapid saavad paremini hakkama Huawei telefonidega. Lisaks on Huawei oma äpiga võimalik klappe paremini juhtida Androidiga telefonidel, kuid mitte iPhone´is.

Aga need ükski pole klappide puhul suured puudused. Kui otsid head helikvaliteeti, siis ilmselt need klapid on üsna hea valik. Harjutada tuleb aga klappide kapslist väljaõngitsemist, sest tänaval on seda tüütu teha, kui kiiresti tahad kõrvaklapid kõrva saada.

PLUSSID

+ hea helikvaliteet

+ pikk aku tööaeg ja juhtmevaba laadimine

+ hea mürasummutus ja "läbipaistev" režiim, mis võimendab kõnet nagu kuuldeaparaat

MIINUSED

- klappe on raske kapslist välja saada

- kallivõitu

- mitte-Huawei seadmetega korraga ühendamine pole nii stabiilne ja kiire

TEHNILISED ANDMED

Kõrvaklapid Huawei FreeBuds Pro

Hind: 199 eurot

Kõrvaklappide aku mahutavus: 55 mAh, kuulamisaeg aktiivse mürasummutusega 4 tundi, ilma 7 tundi

Laadimiskapsli aku: 580 mAh, laadimiskapsliga koos kuulamisaega aktiivse mürasummutusega 20 tundi, ilma 30 tundi

Laadimine: laadimiskapsel USB Type-C (5 V/1.2 A/6 W) kaabliga 1 tund, juhtmevabalt 2 tundi; kõrvaklapid laadimiskapslist 40 minutit

Kõrvaklapielement: 11 mm läbimõõduga

Ühendus: Bluetooth v. 5.2, ühendus korraga kahe seadmega

Juhtimine: puutetundlik, mõlema kõrvaklapi pealt, füüsiline nupp ja viipetundlikkus üles-alla (saab ka helivaljust viipega reguleerida)

Kõrvaklapi kaal: 6,1 g

Laadimiskapsli kaal: 60 g