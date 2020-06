Huawei uued Freebuds 3i klapid: müra kinni, kõrgemad sagedused valla

Huawei on juba mitu põlvkonda juhtmevabasid Airpods´i laadseid kõrvaklappe teinud. Seekordne kolmas põlvkond jõudis Arvutimaailma laborisse peale seda, kui olime läbinud pika teekonna igasuguste Airpodside Hiinast pärit kloonide ja peenemate, kõrvasiseste kõrvaklappide katsetel. Huawei klapid on paljudest kallimad ja soliidsemad, kuid kas tippude tipp või siiski mitte?

Kõigepealt peab ütlema välja ühe isikliku arvamuse ja eelistuse, mis ei pruugi olla objektiivne. Nimelt on hakanud viimasel ajal aina enam tunduma, et üleni kõrvasisesed "nööbid" on siiski mugavamad, kui need Apple´i poolt massidesse toodud "varrega" klapid, mis kõrvast nagu väikese jämeda juhtmeotsana välja ripuvad. Kuid eks neil "vartel" on ka oma eeliseid. Üks eelis on see, et sinna otsa saab mikrofonid panna ja need on suule lähemal, kui vastad mobiilikõnele. Teiseks eeliseks võib pidada ka veidi pikemat aku tööaega, aga siin on erinevused nii suured, et mõni pisike nööpkõrvaklapp veab mõne tootja pika varrega klapiga võrreldes hoopis pikema tööaja välja.

Kuid peale natuke kõrvalevalguvat sissejuhatust tuleme tagasi konkreetselt Huawei 3. põlvkonna juhtmevabade kõrvasiseste klappide juurde. Need kannavad nime FreeBuds 3i. Nimi vihjab, et eelmise põlvkonna klappidega Freebuds 3 võrreldes pole revolutsioonilist hüpet (välja arvatud täielik laadimiskarbi välimuse muutus). Mõni omadus on isegi ära jäetud (näiteks juhtmevaba laadimine). Karp on veidi erineva lahendusega kui Apple´il ja paljudel teistel tuntud tegijatel, kes Airpodside tüüpi klappe toodavad – kuularid pannakse kapslisse külili, mitte püsti. Seega on karp veidi piklikum ja samas ka peenem ja pikem. Jällegi maitseasi, kumb lahendus parem on, aga klappe välja võtta on sama lihtne, sest need kinnituvad laadimisklemmidele magnetitega. Või pigem isegi on väljavõtt lihtsam, sest klapid lamavad justnagu padjal. Piklikku karpi on kindlasti mugavam kuhugi taskusse või kotti sokutada, kui eelmise põlvkonna ümarat litrit.

Kas siis "vars" annab akule pikema tööaja? Teeme kiire võrdluse hiljuti testitud Xiaomi Redmi Airdotsi klappidega – neil on kõrvaklappidel aku tööaeg 4 tundi, laadimiskapslil kokku 12 tundi. Huawei pakub samadeks tehnilisteks näitajateks 3,5 tundi (mürasummutusega 3 tundi) ja kapsliga 14,5 tundi. Seega suuremad klapid ei annagi seekord rohkem kuulamisaega. Samas – mitmed Hiina vähem nimekad Airpodside laadsed kõrvaklapid on meie testides vaid 1,5 tundi ilma laadimata vastu pidanud. Kuulsad Apple Airpodsid aga pakuvad seevastu 5 tundi kuulamisaega, koos laadimiskapsliga aga 24 tundi. Selle vastu ei saa. FreeBuds 3i on eelkäijast väiksema akuga ja ilma juhtmevaba laadimisega, kuid korpus on ka mõnes mõttes kompaktsem ja mitte ümara, vaid pikliku kujuga.

Ühendamine ja kõrva istutamine

Huawei Freebudsid tulevad koos nelja otsikuga (L/M/S/XS), sobivaimaks tunduvad olevat keskmise suurusega otsikud ja vähemalt esialgu tunduvad need väga hästi istuvat. Pikapeale tekib siiski tunne, nagu hakkaks klapid välja vajuma ja neid peab natuke kohendama. Kuid see võib olla ka ainult tunne, sest välja need ei kuku.

Puutetundlik pind on ka, selle kasutamine saab paaril katsel selgeks. Päris intuitiivselt ei tööta, peab ikka proovima, milline pind see puutetundlik on ja vajab kõvemat koputust. Pikk vajutus aktiveerib mürasummutuse, mis on väga hea nii pisikeste klappide kohta, mis pealegi kõrvu ei kata, kaks kiiret vajutust kas panevad muusika pausile või võtavad vastu mobiilikõne. Klappidel on ka päris hea mobiilikõne mürasummutus, mis efektiivselt taustamürad eemaldab. Freebudsidel kaks välist mikrofoni ja üks sisemine.

Mürasummutus pole siiski päris vaikuse tekitamine – kui muusika pausile paned, siis ei teki kõrvulukustavat vaikust, vaid siiski kostab väliseid hääli ja inimkõnet läbi.

Puutetundlikkuse ja muu seadistamiseks sobib Huawei telefonidel AppGalleryst äpp AI Life. Seda käivitades selgub ka tarkvarauuenduse vajadus. Äpp laeb kõrvaklappidesse, millel on ka oma tarkvara, selle värskeima versiooni, mis on 1,1 MB suur. Siis saab ka puudutust seadistada – mida teeb topeltpuudutus parema ja vasaku kõrvaklapiga. Valikuid on mitmeid, kuid näiteks helitugevust klappide pealt reguleerida siiski ei saa.

Kui muidu pole näha, palju akust alles on, siis Huawei äpp näitab ka kapsli ja mõlema kuulari jaoks eraldi aku laetuse protsenti.

Kui võtad klapid peast, läheb muusika pausile. Kui paned kapslisse tagasi, siis ühendatakse klapid lahti.

Muusika kvaliteet ja kõned – parem kui paljudel tavalistel klappidel

Muusika ja heli kvaliteet on Huawei 10 mm kõlarielemendiga Freebudsidel parem, kui paljudel tavalistel pisemate kõlarielementidega klappidel. Kuigi tootja ise räägib ka võimsast bassist, siis pigem on bass selline kerge ja väga sügavat tümpsu kõrvadesse ei tule. Bassi sügavuse olulisus sõltub ka kuulatavast muusikast. Helipilt on siiski selge ja keskmistel ning kõrgetel sagedustel on kõik korras.

PLUSSID

+ kõrvaotsikud, mis hoiavad tihedalt klapid kõrvas ja ei lase müra läbi

+ mõistlik helikvaliteet

+ mürasummutus

MIINUSED

- aku tööaeg võiks olla pikem

- puutetunlikkus pole mugavalt kasutatav

TEHNILISED ANDMED

Kõrvaklapid Huawei FreeBuds 3i

Hind: 99 eurot (soovituslik jaehind)

Puutetundlikud funktsioonid: Play/Pause, eelmine/järgmine lugu (funktsioonid on äpist muudetavad), mürasummutuse sisselülitamine

Ühendus: Bluetooth 5.0

Laadimine (laadimiskapsel): USB Type-C

Kõlarielement: 10 mm

Mürasummutus: aktiivne

Mikrofone: 3

Kõrvaklappide akud: 37 mAh, tööaeg 3,5 tundi (mürasummutusega 3 tundi, kõneaeg mobiiliga 2,5 tundi)

Tööaeg koos laadimiskapsliga: kuni 14,5 tundi

Laadimisaeg: 1 tund

Kaal: kõrvaklapid 2 x x5,5 grammi, laadimiskapsel 51 g

Kõrvaklapiotsikud: 4 suurust, silikoonist