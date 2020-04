Kõrvaklapitest: Xiaomi Airdotsid üllatavad

Kui küsida laste käest, milliseid juhtmevabasid kõrvasiseseid klappe nad endale tahaksid, siis üks tuntud bränd on siin teinud täiesti puhta töö. Muidugi tahetakse Airpods´e, või kui neid tõesti ei raatsita ärakaotamiseks ligi 160 euro eest osta, siis pika hambaga ollakse nõus ka mõne samasuguse välimusega Airpods´i klooniga, mida Arvutimaailmgi on testinud. Lastevanemad rõõmustavad: hinnavahe on ligi kümnekordne. Kuid on ka veel üks nišš. Kui tahad ilma selle pika "varreta" kindlalt kõrvas püsivaid nööpe, siis siingi on juba valik päris suur ja korralik.

Ühed sellised "mustad nööbid", mis kinnituvad kõrva nagu kruvid kergelt veerand pööret keerates, on Xiaomi sõsarbrändi Redmi klapid Airdots. Neil on kaasas kolmes erinevas suuruses silikoon-otsikud, mis aitavad veelgi paremini kõrvas paigal püsida. Airpods´ide laadsed kummiotsikuteta kõrvaklapid näiteks on spordi tegemiseks või niisama rassimiseks selles mõttes ebamugavad, et võivad kergesti kõrvast välja kukkuda. Testitud i10 oli küll veekindel ja kukkudes lompi jätkas töötamist, aga kui kukub kuhugi kanalisatsioonikaevu, oled oma klapipaarist ilma.

Just sellepärast oligi juba märtsi algusest põhjust lootusrikkalt oodata Hiinast uusi Redmi AirDots´e, mis paraku saabusid ligi kahe kuuga, kuna vahepealsele ajale mahtus kogu maailma halvanud pandeemia kõrghetk.

Nüüd jõudsid need siiski kohale ja pärast kolmveerandtunnist ootamist Viimsi pakiväljastuspunkti kahemeetriste vahedega pikas sabas olidki Airdots´id käes. Lõpuks ometi! Ja nüüd võib nendega juba isegi välja tõsisemalt treenimagi minna mõne päeva pärast, kui eriolukorra tingimused leevenevad.

Karbis pole kaasas just palju: hiinakeelne kasutusjuhend, kapsel koos kõrvaklappidega ja kaks paari lisaotsikuid: väiksemad ja suuremad. Keskmised on juba klappide küljes.

Laadimiskapsel on matt ja natuke suurem, kui Airpods´idel, aga siiski piisavalt väike ja kerge, et mugavalt taskusse mahtuda. Kriimustused tekivad kergelt, mingit väga vastupidavat katet kapslil pole ja kui võtmetega koos taskus või kotis kannad, siis võid sellega arvestada, et kaubanduslikku välimust kauaks pole.

Samas ka hinda eriti pole, nii et ilmselt ei kavatse sa seda väga tõsiselt poole hinnaga hiljem edasi müüma hakata, vaid kannad ilmselt moraalse ja füüsiilise vananemise lõpuni.

Laadimiseks peab majapidamises olema üks vana micro USB otsaga kaabel. Jah, mingil põhjusel on Redmi kapsel mitte moodsa Type C, vaid vanamoodsa micro USB ühendusega. See on ebamugav, kui kõik muud seadmed juba on Type C peal.

Klapid käivad magnetiga kapslisse vastavasse klemmidega varustatud lohku, kus neid kohe laadima hakatakse. Kui laadimine algab, hakkavad punased LED-id põlema ning kui klapid täis, süttib valge lambike. Laadimiskapslil endal põleb üks punane LED, kuni laadimine toimub ja kui tuli on kustunud, on kapsel täis.

Ametlikult kestavad kõrvaklapid 4 tundi. Laadimiskapsel annab kolm laadimiskorda, seega koos 300 mAh kapsliga saab 40 mAh akuga kõrvaklappe kasutada kokku ligi 12 tundi. Pisikeste nööpõrvaklappide jaoks on see täiesti normaalne. Testis lausa nelja tunnini ei jaksanudki kordagi klappe kasutada, aga veel 3,5 tunni järjest kasutamise järel koos kolme telefonikõnega veel tühjenemisest märku ei antud.

Kapslist väljaurgitsemine on natuke ebamugav, aga kui oled klapid kõrva pistnud, siis on juba ammu mobiiliga ühendus loodud (üle Bluetooth 5) ja mingit ühenduse tekkimist oodata pole vaja. Kõik käib hetkega.

Kõrva istuvad klapid väga kindlalt ja püsivad seal hästi. Tihke asumine kõrvakanalis tekitab ehk mõnetunnise kandmise järel kõrvas teatud ebamugavust, aga see on paratamatu. Tutvustuses on mainitud ka mürasummutust - midagi klapid tõesti summutavad DSP-ga (Digital Signal Processing ehk digitaalne signaalitöötlus), aga kas see on füüsiline või digitaalne, seda on raske hinnata. Päris vettpidavat mürasummutust, nii et mitte midagi väljast ei kosta, ei maksa oodata.

Helikvaliteet ja helivaljus on Xiaomi klappidel üllatavalt head. Pole küll võrreldav mõne suure klapipaariga, mis kõrvu katab ja kümme korda rohkem maksab, kuid omas klassis on AirDotsid kindlasti üsna kõvad tegijad.

Kõne vastuvõtul aga millegipärast kvaliteet nii üllatavalt hea pole. Hääl on küll puhas, isegi veidi metalse kõlaga, kuid mitte nii selge ja vali, kui oleks oodanud. Võimalik, et DSP ehk digitaalse signaalitöötlusega taustamüra eemaldamisel on siin oma roll ja see tegeleb liiga jõuliselt müratausta tõrjumisega.

Kuularite välispind on ühtlasi ka juhtnupuks. Kui esialgu võib jääda mulje, et klappidel on puutetundlik pealispind, siis tegelikult töötab see ikkagi kergelt vajutatava lülitina, mitte puutepinnana. See on natuke ebamugavam, kuid samas pole võimalik juhuslikult klappe vajutada kogemata puudutades.

Kui vajutad ühe korra, siis pannakse muusika pausile või võetakse kõne vastu, järgmine kord vajutades muusika jätkub samast kohast või kõne lõpetatakse.

Helivaljust klappidest juhtida ei saa. Seda saab teha ainult mobiili helivaljuse nuppudega. Kui vajutad kiiresti kaks korda järjest, aktiveerub Google Assistant või Siri, vastavalt kasutatava telefoni platvormile.

Klapid on üliväikesed ja kerged - natuke üle 4 grammmi. Kaalu poolest neid tõesti ei tunnegi kõrvas. Veekindlusklassi on "pritsmekindel", seega ujuma ei maksaks minna, aga higisesse trenni või sörkjooksule kerges vihmasabinas peaaegu et kõlbab minna. Väga märjaks siiski ei tohiks saada.

veelkord tagasi helikvaliteedi juurde tulles - muusika kuulamiseks on need ülipisikesed klapid tõesti head. 7,2 mm kuularielement on selliste "nööpide" kohta väga suur ja suudab ka mingil määral sügavaid basse esile manada. Helivaljus on ka täiesti elamus - viib sind muust ümbritsevast kergesti eemale. Kui mõelda, et need klapid maksavad alla 18 euro, on tegemist väga hea diiliga.

Youtube´i mobiilist vaadates (Huawei Mate 20 Pro) on küll märgata üliväike viide, kuid sama viide on olnud ka kõigi teiste Bluetooth-klappidega. Netflixist filmi vaadates viidet praktiliselt pole.

Kokkuvõtteks on tegemist olematu hinnaga täitsa korralike klappidega nii tööks, kommuteerumiseks kui väikeseks trenniks. Ühed esimesed, mis tõesti korralikult ka kõrvas istuvad ja vägagi valjult mängivad vaatamata oma väiksusele. Tasub kaaluda oma igapäevasteks nööpklappideks või lastele, kes on nõus Airpodside kloonidest edasi liikuma.

PLUSSID

+ Üllatavalt hea helikvaliteet, väga vali hääl

+ Kiire ja lihtne ühendamine

+ Mugavalt kõrvas

MIINUSED

- Juhtnupud on füüsilised ja ei paku erilisi juhtimisvõimalusi

- Laadimiskapsel on kergesti kriimustuv

- micro USB laadimispesa

Klapid andis testida Gearbest.

TEHNILISED ANDMED

Kõrvaklapid Xiaomi redmi AirDots R

Hind: 17,4 eurot (Gearbest)

Ühendus: Bluetooth 5.0 (A2DP, AVRCP ,HFP, HSP)

Juhtimine: füüsilised nupud

Kõnedele vastamine: jah, füüsilise nupuga või häälkäsklusega, sisseehitatud mikrofoniga

Häälkäsklused: virtuaalassistentide Xiao AI, Siri ja Google Voice Assistanti tugi

Kõlarielement: 7.2mm

Protsessor: DSP kiip (Digital Signal Processing, mikrofoni mürasummutus)

Aku: kõrvaklappidel 2 x 40 mAh (tööaeg 4 tundi), laadimiskapslil 300 mAh (3 korda kõrvaklappide täislaadimist ehk kokku 12 tundi tööaega)

Kõrvaklappide kaal: 4,1 grammi

Sobitumine: vahetatavad otsikud, kaasas 3 erinevat suurust

Laadimine; micro USB (laadijat ja kaablit pole kaasas)

Veekindlus: niiskus- ja pritsmekindel