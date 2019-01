Test: juhtmevabad kõrvaklapid telefonile ja muusikale, kahe kõrva ja ühe käe jaoks

Sellist tüüpi juhtmevabad kõrvasisesed kõrvaklapid olid seekord esimest korda Arvutimaailma testimislaual. Tegemist on ähe tuntud tootja klappidele väga sarnaste toodetega, isegi kuularid on sama mõõtu, nii et teoorias mahuksid tuntud analoogi laadimiskapslisse, samas on nende klappide tootja üsna anonüümne ja ei karbilt ega tootelt endalt ei leia vihjet ühelegi brändile. Mudeliks on i10, mille nime all leidub üsna sarnase välimuse ja parameetritega mitmeid tooteid.

Karp on soliidne, toode ise ka välimuselt täiesti korraliku kvaliteediga ja midagi pole sellele ette heita. Lisaks laadimis-hoiustamiskapslile ja klappidele kumbagi kõrva jaoks on karbis veel ka USB Type C laadimiskaabel, samuti valge. See on hea, et ka igasugused lisaseadmed on kolimas Type C standardile. Pole vaja enam majapidamises paljude kaablitega majandada.

Paberite järgi töötab laadimiskapsel ka juhtmevaba laadimisega. Paraku Huawei Mate 20 Pro pöördlaadimise funktsiooniga need klapid laadima ei hakanud. Tehnilistes andmetes pole kirjas, kas vaja on levinud Qi standardit või midagi muud.

Kui kapsel on täis laetud, suudab see umbes kolm-neli korda omakorda laadida kuulareid, mis mängivad muusikat paberite järgi 4 tundi, kuid tegelikkuses umbes 2,5-3 tundi.

Uuemates Androidi ja IOS-iga telefonides näeb ülal ikooniribal klappide akude laetust (vasakpoolsem püstine aku kujutis Bluetoothi märgi kõrval):

Kuularitel on puutetundlik pind, millest saab muusikamängimist ja kõnede vastuvõtmist juhtida. Kõrvaklappidel on sisseehitatud mikrofon, mida saab kasutada käed-vabad seadmena ja kuularit puudutades võetakse kõne vastu ilma telefoni välja võtmata. Samamoodi saab ka kõne lõpetada. Kui kuulad muusikat, siis võib kõrvaklapid panna pausile ja peatada loo mängimise või kaks korda kiirelt puudutades järgmise looni edasi kerida. 2 sekundit näppu peal hoides käivitada ka virtuaalsed assistendid telefonis, millele läbi klappide häälkäsklusi anda.

Puutetunlikud funktisoonid on küll pealtnäha mugavad, kuid nende viide tekitab segadust: kui muusika pausile panemine toimub paari sekundi pärast, siis kipud ikka mitu korda vajutama ja mõnikord tähendab see järgmise looni edasikerimist (2 puudutust), mõnikord aga puudutamine üldse ei toimi ja kui hakkad jõulisemalt vajutama, siis võib kõrvakklapp kõrvast ka välja kukkuda.

Seega vajab see funktsioon esialgu natuke harjumist, et õige tugevusega, õigest kohas ja õige pikkusega klappe silitada muusika juhtimiseks.

Võimalik, et tegemist on kõrva kuju eripäradega (peab ju üks mudel sobima kõigi inimestega, eraldi otsikuid kasutada ei saa), aga vasak kõrvaklapp kippus tohati kõrvast välja kukkuma, samal ajal kui parem püsis üsna hästi. Päris sporti tegema seega ei maksaks nendega minna, sest põrudes ei seisa need kaua kõrvas.

Mugavalt pikamaabussis või lennukis aga töötavad need täitsa hästi. Helikvaliteeti ei maksa võrrelda suurte üle kõrva käivate klappidega ning ka võrdlus mitmesajaeuroste kõrvasiseste tippmudelitega ei kannata täielikult välja, aga soodsa hinnaga juhtmevabade klappide kohta Bluetooth 5 ühendusega on need täitsa head. Kui midagi ette heita, siis basside vähesust - see ongi paljude kõrvasiseste odavamate klappide probleem. Samas valjust on väga piisavalt ja kui heli päris põhja keerata, siis kipub kohati isegi veidi plärisema.

Nutiseadmega ühendamine on ülimalt mugav. Kui kuularid kapslist välja võtta, saab need mõne hetkega telefoniga paaritada. Kui tagasi kapslisse panna, lähevad need väljalülitatud olekusse ja asuvad laadima. Uuesti välja võttes näiteks Spotifyt kasutades hakkavad klapid kohe mängima automaatselt sealt, kus see eelmine kord pooleli jäi.

Telefoniga helistamine on "binauraalne" ehk mõlema kõrvaga kuulatav, mis on mugavam kui ühe kõrva jaoks tehtud handsfreed. Heli kostab üsna selgelt, aga HD kõne kvaliteeti pole, täiesti tavaline üle Bluetoothi Handsfree kvaliteet.

Kokkuvõtteks on need klapid (olenevalt hetkehinnast, mis mõnikord on langenud Gearbestis kupongikampaaniaga ka alla 35 euro) oma hinna kohta täiesti head ja mugavad käed-vabad kõnede tegemise ja reisil muusika kuulamise klapid, mida saab mugavalt puutetundlikult juhtida, kui sellega ära harjunud oled. Kui tahad tippkvaliteeti, siis pead loomulikult rohkem investeerima. Igapäevaklappideks aga sobivad need hästi ja eriti just siis, kui tahad sama raha eest endale ka lisaks handsfreed. Selle saad ka - kauba peale. Ühe käe jaoks tähendab aga, et ühe käega pead aeg-ajalt üht klappi kinni hoidma ja kõne vastuvõtuks pead ikkagi ühe käe kõrva juurde panema.

Kõrvaklapid andis testida Gearbest

PLUSSID:

+ juhtmevaba ja USB Type C laadimine

+ hinna kohta mõistlik helikvaliteet

+ puutetundlik juhtimine

MIINUSED:

- aku kestab vähem kui lubatud

- puutetundlik juhtimine vajab esialgu harjumist

- klapid ei seisa kindlalt kõrvas

TEHNILISED ANDMED

i10 TWS juhtmevabad kõrvaklapid

Hind: 53,48 eurot (Gearbest, hind muutub) või 44,70 eurot (Gearbest, hetkel otsas, saab ootele jääda)

Aku: klappidel 55 mAh, laadimiskapslil 500 mAH, laadimisaeg (kapslil) 1 tund, kapslite tööaeg 4 tundi, koos laadmiskapsliga lisaks veel kuni 12 tundi

Ühendus: Bluetooth 5 (ühilduv iPhone´i, iPod´i, Androidiga telefonidega, teiste Bluetooth-seadmetega)

Taasesitatav sagedusvahemik: 20-20000 Hz

Bluetoothi režiimid: mobiili handsfree, A2DP, AVRCP, HFP