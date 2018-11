Video: kas Huawei Mate 20 Pro peab vastu maailmakuulsas painutustestis?

Huawei Mate 20 Pro´d peetakse üheks võimsaimaks ja parima kaameraga nutitelefoniks inimkonna ajaloos, kuid nüüd võtab tuntud Youtuuber ja Utahis asuv lammutaja JerryRigEverything ette Huawei Mate 20 Pro katkitegemise.

Allolevas videos saame teada, kui hästi see tipptelefon vastu peab. Ja kohe etteruttavalt võib öelda, et kõik need ilusad, õhukesed, äärest ääreni ekraaniga ja üliläikiva korpusega moodsad mobiilid kuigi tugevad pole.

Mäletame hästi iPhone´i Bendgate´i, aga ega Huawei Mategate parem pole.

Videost on näha, et kui hoolega ekraani kriimustada kõva esemega, siis kriimud ikkagi lõpuks tekivad. Eriti lihtne on aga külgedelt korpuse värvi maha kraapida. Seega teadmiseks kõigile Mate 20 Pro ostjatele - kui juhtute olema lohakad oma seadmetega, siis see võimas telefon võib küll tavalisest kauemaks säilitada oma võimsuse, kuid kulub ikka kiiresti ja kaotab servadest kaubandusliku välimuse. Arvutimaailma testis oli see näha ka Huawei P20 Pro-ga. Värvitud metall kipub värvi nendest kohtadest kaotama, kus kulutamine on kõige suurem - nurkadest ja servadest.

Tagaküljel keskel asuvad kolm kaamerat aga on varustatud üsna hea klaasiga - kraapimine eriti objektiivide ees olevat muust korpusest kõrgemat pinda (mis kulumisele altim) ei kahjusta.

Painutustestis Huawei Mate 20 Pro vastu ei pidanud - ekraan läks katki. Kuid siiski oli tegemist küllaltki vastupidava telefoniga, sest ka päris tugeva jõu rakendamise järel jätkas seade tööd. Isegi ekraanisisene sõrmejäljelugeja töötas edasi vaatamata mõradele ekraaniklaasis.