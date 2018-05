Huawei P10 aastane test saab kohe läbi: kuidas on lood aku, mälu ja kiirusega?

Alustasime 14. mail 2017 Huawei selleaegse tippmudeli P10 aastase testim isega. Selle aasta jooksul oleme kiitnud head kahe tagakaameraga pildistamist, tarkvaratäiustustega on paranenud tehislik bokeh ja lisandunud on VoWiFi ja VoLTE ja muud tarkvaraliselt uuendatavad lisafunktsioonid, pisut kriimustatud metalne tagakaas sai kaetud Slim kestaga, mis on hästi mobiili kaitsnud ning ka mõned tarkvaraveidrused, näiteks vale numbri näitamine ekraanil, kui keegi helistab. Nüüd aga vaatame, kas selle aasta jooksul on aku ja jõudlus ka viletsamaks jäänud või mitte.

Siin on mõned jõudlustestid testi algusest:

Quadrant - 41180 punkti

Linpack - 493,95 MFLOPS

Geekbench 4 – 6361 punkti

Proovime nüüd, aasta hiljem uuesti:

Quadrant - 38434 punkti

Linpack - 495,86 MFLOPS

Geekbench 4 – 6555 punkti

Midagi pole nagu halvemaks eriti muutunud. Quadrant näitab küll veidi aeglasemat tulemust, kuid teised testid, mis protsessori võimekust hindavad, isegi kiiremat.

Mis aga sai akust?

Eriti midagi ei saanud. Aku peab vastu umbes sama palju kui alguses ja aasta jooksul pole silmaga nähtavat tagasiminekut olnud. Maksimaalne aku mahutavuse vähenemine jääb 5-10 protsendi vahele, täpset tulemust on aga raske hinnata, sest alguses oli ju mobiil suhteliselt tühi, praegu aga on pidevalt taustal rakendusi lahti ja käib igapäevane äppide kasutamine.

64 GB mälust sai täis 35,8 GB, seega ega tänapäeval enam 32 Gb välkmäluga telefonidega hakkama ei saa, aga kui pole just väga suur meediakasutaja, saab 65 GB mäluga hakkama küll. Pildid on sünkroniseeritud pilve ja vanemad kustutatakse telefonist ära.

Ekraanile pole kriime tekkinud, nupud ei logise ja peale õhukese kaitseümbrise kasutamist pole ka metallkorpusele uusi kriime lisandunud, ehkki esimesed kriimud, mis olid testi alguses näitavad, et ega metallkoprus ilma kaitseta ilmselt kaua kaubanduslikku välimust ei säilita, sest tegemist on värvitud metalliga.