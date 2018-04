Pildid: Huawei P20 Pro on tõeline öökaamera!

27. märtsil Pariisis toimunud Huawei P20 ja P20 Pro esmaesitlusel näidati esimest Huawei kolme tagakaameraga mobiili, mis suudab tehisintellekti abiga kolm sensoripilnda ühe pildi tegemisel nii ära kasutada, et valgust neelatakse rekordkoguses. Tulemuseks on eriti head ööpildid, mis on teravad ka käest pildistades. Lisateravust tagab tehisintellekti toetatav stabilisaator, mis teeb värisevalt käelt hämaras tehtud võtted üllatavalt teravaks.

Kuigi Huawei P20 Pro saavutas DxOMarki testis maailma ajaloo rekordtulemuse - 109 punkti, edestades Apple iPhone X-i, Google Pixel 2 ja Samsung Galaxy S9 Plus´i, on see kolmik-kaamera kohati meie arvates tõesti ülihea ja kohati küsitava kvaliteediga. Aga kõigest sellest kohe lähemalt konkreetsete pildinäidetega.

Tehisintellekt tunneb ära ligi 500 erinevat pildistseeni (mõnedel andmetel 450), seadistades pildiseadeid vastavalt sellele ja tehes osavat järeltöötlust, matkides kallist peegelkaamerate optikat. Mõnikord on tõesti uskumatu, kui hästi see kõik välja tuleb, mõnikord aga peab tõdema, et tehisintellekt on pärit Aasiast, kus pingutatakse natuke liigagi palju, et pilti paremaks teha. Tulemuseks on neoonroheline muru ja pakus "digikrimmiga" kaetud näod. Näitena AI nutikusest võib nimetada koera äratundmist - isegi kui koer on kaadris oma tagumise poolega, oskab kaamera ära tunda selle loomaliigi ja vastavalt pildistatavale objektile teravustab iga karvaotsa ja väldib "oranžisilmsust", kui ka silmad peaks pildile jääma.

Arvutimaailm käis Pariisis P20 ja P20 Pro esmaesitlusel ning jalutas afterparty´lt läbi öise Pariisi hotelli, P20 Pro kaasas. Öine Pariis on kohati hämar ja see oli just paras uue kaamera proovilepanekuks. Samuti ka väikeseks turvatestiks, kui üks kodutu välimusega pariislane üritas pealtükkivalt midagi küsida vahetult enne hotelli jõudmist.

Kaameratulemused on aga siin.

Salomon Rothschildi lese residentsist Marais´ hotelli

Teekond algas legendaarse Rothschildide suguvõsa Pariisi harusse kuuluva Salomon James de Rothschild´i lese residentsist kesklinna lähedal. Tegemist on praegu hotelliga, mis üürib välja luksuslikku peokohta - maapealne loss on suursugune linnavilla, kuid selle alla on hiljem õõnestatud ka suur peosaal. Lossi sisevaated võttis Pro üles järgmiselt. valgustus oli napp ja intiimne, seina äärde paigutatud LED-valgustitega.

Hämaras suudavad sensorid ilusti välja joonistada ka erinevad valgused ja üleminekud. Päris lähedalt vaadates on mingit astmelisust siiski juba märgata - tegemist on tõesti silma jaoks tunduvalt hämarama interjööriga, kui pildilt paistab.

Salomon Rothschildist aga niipalju, et ta suri juba 29-aastaselt - arsti diagnoosi järgi "erutusest börsil mängides". Loss kuulus tema lesele, kes sünnitas mõned kuud pärast Rothschildi surma tütre. Tütar lossi ei pärinud, selle asemel otsustas selle ema hoopis Pariisile pärandada.

Selle lossi ühes ülemises saalis oli P20 külmutatud jääkuubikusse - tegemist on ju ikkagi IP67 standardile vastava vee- ja tolmukindla isendiga.



Edasi suunduti keldrikorrusele, mis oli üllatuslikult suuremgi kui loss ise - tohutu saal maa all betoonsammaste vahel. Ilmselt osa lossi toetuski nendele taladele ja sammastele. Valgustus nagu rock-kontserdile kohane - hämar, ere vaid lava. Seega kaamera peab laval toimuvat pildistades vältima artistide ülevalgustamist ja publiku alavalgustamist. Pro tulemus on selline.



Laval on muide Gal Gadot - P20 reklaamnägu. Vaata järgi, kas tunned ära.

Päris hämaras on tehtud ka järgmine natüürmort selles samas saalis.

Öös on asju - väga teravaid asju

Suundume nüüd tänavale. Esimene klõps on tehtud ristmikul. Polnud nii valge kui pildilt paistab, aga käest pildistades on kõik uskumatult terav. Arvestades veel sellega, et telefon käsib üsna mitu sekundit kaadrit paigal hoida, et teravustada. Tegelikult tehakse samal ajal palju lisakaadreid, et neid kokku pannes fookus teravamaks ajada.



Boonus: bokeh ja muru

Boonusena mõned turistipildid ka päevavalges. Kuna AI-l on nüüd kasutada kolm silma, saab ruumilisust paremini hinnata. Siin on pildipaar bokeh´st lähedale ja kaugele teravustades.

Muru kipub pildil aga olema rohelisem, kui me seda näinud oleme.



Jumalaema kiriku aias on lillepeenrad juba värvilised. AI ütleb lakooniliselt "lilled" ja keerab värvid natuke üle vindi.



Proovime ka panoraami kokkukleepimist - õige pisut on hoonete geomeetria muutunud.



Vaade legendaarsesse Pariisi metroose. Klõpsa siia, et näha originaali! Huvitaval kombel on asendiandur selle foto külili keeranud.

Mismoodi P20 Pro videot teeb, sellest juba järgmine kord. Ka portree testimine on veel pooleli.