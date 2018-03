Kolmas silm: Arvutimaailm Huawei P20 ja P20 Pro esmaesitlusel Pariisis

Täna toimub Pariisis Champs Elysee ääres Grand Palais klaaskuplite all Huawei P20 esmaesitlus, kus on kohal ka Arvutimaailm. Huawei ei müü USA-s eriti hästi ja sellepärast on Hiina hiigeltootja otsustanud oma esmaesitluse kõige suurejoonelisemalt korraldada Euroopas – Pariisis, Grand Palais´ klaaskuplite all. Kohale on kutsutud tuhandeid ajakirjanikke, tehakse turvakontroll, WiFi on muidugi maas ja lõpuks aeglane, kui tuhanded korraga külge haagivad, aga kui siia midagi ilmub, siis järelikult töötab.

P20 on esimeste lekete järgi üks maailma parimaid kaameratelefone. Tehisintellekt, võimalik, et ühel tippmudelil kolm tagakaamerat. Võimas sensor.

P20 kuulujuttudest oleme me juba rääkinud.

Selline on siis tõde nüüd, esitlusel

Siin on kirja pandud märkmed otse ürituselt.

TOP 3 mobiilimüüja teatab kõigepealt, et teevad ka tänasest oma logo lihtsamaks. Muudavad kirja veidi kandilisemaks ja selgemaks.

P seeria aga saab nüüd 5 aastat vanaks. 2016. aastal toodi välja uutmoodi kahe tagakaameraga telefon: P9 ja selle luksuslikum versioon P9 Plus.

2017. aastal tehti esikaamera piisavalt heaks, et sellega esiküljepilte endast pildistada.

2018. aastal on tippkaameraga telefon lisaks ka AI-ga. Aga neid uuendusi on veel palju.

Kohe alguses minnaksegi P20 ja P20 Pro juurde. Ja ongi P20 Pro kolme tagakaameraga.

Rohkem valgust, rohkem kunsti lubatakse. Voolava korpuse-disainiga on telefon igast küljest justkui ühes tükis.

Väga läikiv telefon on, lausa üliläikiv ja nelja erineva tooni vahel saab hiljem poes valida.

„Kulm“ ehk kaamerasakk ekraani ülaosas äärest ääreni ekraani sees on ka ikkagi moehullusena olemas, mis uue iPhone X´iga tuli, kuid hulga lühem kulm kui iPhone´il endal ja varjab ülariba vähem.

5,8“ RGBW 23% ekraan on P20-l tunduvalt eredam kui iPhone´il, sest lisatud on ka puhta valge valguse komponent. heledust 770 nitti.

P20 Pro on aga 6,1-tollise ekraaniga. Ekraani-korpuse suhet on jälle vähendatud.

Äärteta sõrmejäljelugeja.

Õhuke patarei, 4000 mAh (Pro mudelil, P20 on 3400 mAh akuga). 25% paremini kestab kui iPhone´il.

P20 Pro on IP67 standardile vastav ehk vee- ja tolmukindel. P20 IP53.

Profikaamera on juhitud AI poolt. P20 12 MP + 20 MP – suurem pikslisuurus, et rohkem valgust püüda. 61% suurem piksel kui iPhone´il. Võrreldakse pilte iPhone X-iga. P20 annab ka hämaras paremad värvid.

24 MP selfie-kaamera on parim, mis praegu olemas on. 3D portreeparandus, mis parandab nahavärvi ja teeb ilusamaks on nagu eelmisel mudelil (P10), aga täiustatud 3D mudeliga. Täiustatud on ka 3D portreevalgustust. Saab ise hiljem töödeldes valgust seada.

DXMark andis parimad punktid üldse P20 kaamerale.

Kolmik-kaamera ehk kolmas silm tagaküljel: P20 Pro

Kaks kaamerat koos, kolmas eraldi on näha P20 Pro tagaküljel. Pilt tuleb 40 megapikslit, kombineerituna 8, 40 ja 20 MP sensorite piltidest. See annab kokku 170% suurema sensori kui iPhone X-il. ISO 102400 on saavutatud ka selle suure sensoripindalaga. 8 MP kaamera on kolmekordse optilise suumiga tele, 40 MP põhivärvide (RGB) sensor ja 20 MP mustvalge sensor.

Näidatakse pilti, mis tehtud 1 luksise valgustugevusega. Pilt on veel üsna hästi näha võrreldes S9+ ja iPhone X-iga, seal pole midagi eriti näha.

Väga suure dünaamilise ulatusega (HDR) kaamera on saadud tänu kolmele sensorile. 3x optiline suum on maailma suurim. 5x hübriidsuum ja 10x digisuum lisavad veel võimalusi suurendada. Võrreldakse jälle iPhone´i ja Galaxy S9-ga.

Vahetu fookus on saanud uue laserisüsteemi. 4D fokuseerimine, mis on tuntud termin ka Sony kaamerate juurest ennustab, kuhu objektid järgmisena liiguvad ja hoiavad need teravana. Nullviide päästikule vajutamisel, väidetakse. Kaamera käivitamiseks "ekraan väljas" režiimist kulub aega 0,3 sekundit.

960 fps superaegluup.

Mida siis AI nendes kaamerates teeb?

500+ erinevat režiimi pildistamiseks ja 19 kategooriat. Loojangud, toit, portreed, ilutulestikud, maastikud jne. Ai vaatab, mis neist sobib paremini ja sätib seadeid vastavalt.

AI aitab veel kadreerida ja käe värinat eemaldada pildilt. Elektriline ja optiline pildistabilisaator. Lisaks AI stabilisaator. Sellega saab öövõtteid ka käelt teha, lubatakse ja näidatakse ka. Tundlikkus on nii hea, et inimsilma jaoks pimedas saab ka pildi kätte. AI sätib selle kokku ka siis, kui käelt pildistad.

AI aitab ka integreeritud Google Assistanti, mis on Huawei telefoni tihedalt integreeritud.

Android 8.1 on uusim Android, mis hetkel üldse saada.

AR kogemus – mobiilidest parim

50+ erinevat AR ehk tehisreaalsuse äppi on juba saadaval.

AI aitab panna kaamerast paistvale pildile tehisobjekte. Näidatakse autot, mis ilmub läbi kaamera vaadates lava ette. Seda saab pulkadeks lammutada ja näib ikka olevat otse vaataja ees. Võib endast pilti teha sportautoga koos, mida tegelikult kaadris polegi.

Audio

Esimene HWA toega telefon ehk Hi-res Wireless Audio.

Kaks Dolby Atmos stereokõlarit tekitavad ruumilisuse efekti.

Muud lisad

Freebuds – juhtmevabad kõrvasisesed kõrvaklapid 10 tunni tööajaga on lisavarustus. Ka ühed mürasummutavad klapid. Lisaks palju korpusekatteid. Huawei Band 2 Pro tuleb ka nii GPS-i kui kuuma-anduriga.

Ühendused

4,5G LTE 4x4 MIMO antennidega. 1,2 Gbit/s kiirusega. Kaks SIM-i: Dual 4G ja Dual VoLTE.

PC Mode – saab töötada arvutina, kui ühendada külge monitor ja klaviatuur ja hiir.

Turva

Näotuvastusega sisselogimine on kiire, 0,6 sekundit kestab näotuvastus. Siiski hoiatatakse telefonis, et see pole nii turvaline kui sõrmejälg või parool.



Ja nüüd lastakse turva valvsa pilgu all telefone katsuma.

Esimesed karbist-välja muljed

Telefon on tõesti voolujooneline ja libe, aga väga mõnusa "ujuva" disainiga. Ekraan on ülisuur ja servast servani, värvid väga loomutruud (pidi katma üle 100% traditsioonilisest silma värvi-ulatusest), RGBW ekraan tähendab, et ereduse jaoks on valge piksel igal pool juures. Ja ere on ekraan tõesti.

Eesti keeles on ensidelt kohati vigu kasutajaliideses, see muutunud ei ole. Seadistustes saab panna näotuvastuse ühe klõpsuga, tuleb vaid end pildistada nägu spetsiaalse ringi keskel ja ongi näotuvastuse jaoks materjal olemas.



Ongi karbist väljas ja esimesed (kellegi) sõrmejäljed peal. Huawei P20 Pro, tagaküljelt kolmesilmaline.

TEHNILISED ANDMED

Ekraan: 5,8-tolline (P20) ja 6,1-tolline ekraan (P20 Pro), 2244 x 1080 pikslit

Protsessor: Huawei Kirin 970 (AI toega)

RAM: 4 ja 6 GB (P20 ja P20 Pro)

Välkmälu: 128 GB

Kaamerad: 12 MP RGB ja 20 MP mustvalge (P20); 40 MP RGB, 20 MP mustvalge, 8 MP teleobjektiiviga kaamera (P20 Pro)

Aku: 3400 mAh (P20) ja 4000 mAh (P20 Pro)

Vastupidavus: IP53 (P20) ja IP67 (P20 Pro)

jne