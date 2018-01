Info lekib: Huawei P20 tuleb kolme tagakaamera ja äärteta ekraaniga

Kas on veel midagi uute telefonide juures palju teistmoodi teha sel, 2018. aastal, kui mobiilide jõudlus on juba saavutanud tipu ja kaamerad teevad peegelkaamerale lähedase kvaliteediga pilte? Ega palju polegi võimalik, kuid siis astub mängu turundus ja soovitab, mis oleksid uued revolutsioonilised müügiargumendid.

Me küll keegi ei tea veel, milline tuleb Huawei järgmine tipptelefon peale Huawei P10-t, kuid Android Authority, XDA Forum, GSM Arena ja nende ühine allikas Weibo on üht-teist ametlike ürituste vihjetest ja privaatsetest jutuajamistest juba välja selgitanud.

Kolm tagakaamerat tuli välja ühe reklaamiagentuuri portfooliost, kus neid veidi ennatlikult kirjeldati.

Is the next Huawei P-series going to be an imaging powerhouse? A digital artist at one of the company's creative agencies added these "PCE Series" ads to their portfolio -- claiming 40MP, 3 lens rear (5x hybrid zoom) + 24MP selfie, all Leica-co-developed. pic.twitter.com/t8w3VlL55L — Evan Blass (@evleaks) December 6, 2017

Selle järgi teevad kolm Leica tagakaamerat kokku kombineeritult 40-megapiksliseid pilte, esikaamera(d) on aga kokku 24 megapikslit. Tagakaamerad pakuvad ka kuni viiekordset hübriidsuurendust. Kolm sensorit koguvad valgust kolm korda enam ja ilmselt jäävad isegi hämaras tehtud pildid selle võrra teravamad ja heledamad. Tehisintellekt hoolitseb stseenide äratundmise eest ja aitab kaasa fokeh´i ehk tehisliku bokeh´i tegemisele.

6,01-tolline ekraan tähendab, et Huawei P20 esipaneelil praktiliselt ääri polegi. Sahistatakse, et ülaosa tuleb nagu uuel iPhone X-il ülemise ääreni välja kesmise kaamerasopistusega, mis teeb näotuvastust paremini kui vanemad Samsung Galaxy telefonid ja uusimad iPhone´id.

Protsessori osas suurt uuendust ei ennustata, sest Kirin 970 on tippude tipp niigi ja tehisintellekti-kiip on sellel olemas mitmesuguste kaamerafunktsioonide ja intelligentsete assistentide toetamiseks. See tähendab, et operatsioonisüsteemiks tuleb ilmselt Android 8.1, millel on siss ehitatud NPU tugi (NPU on neuroprotsessor, mis toetab Huawei uues kiibistikus tehisintellekti operatsioone).

Miks just P20? Esiteks sellepärast, et selle nime registreeris Huawei juba juulis ja P11 oleks häälduse poolest kohati ebamugav. P20 aga näitaks ka olulist edasiminekut võrreldes eelmiste mudelitega.

Millal tuleb? Sahistatakse, et esitlusaeg võiks olla 26. veebruar, et lihavõtteks telefon müügile paisata. Arvatakse, et müügile tuleb kolm mudelit: P20, P20 Pro ja P20 Plus.