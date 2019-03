Huawei P30 esmaesitluselt Pariisis: jälle maailma parim kaameratelefon?

Ehkki Pariisi ummikute tõttu jäid Baltimaade ja Põhjamaade ajakirjanikud esitlusele hiljaks, sai otseülekande videost ja ürituse teisest poolest siiski üht-teist teada.

Tagakaamerad on uuel telefonil juba saanud DXOMarkilt maksimumhinded, kõik kaamerad aga on sellised:

Tagakaameratest kolm on "päris", neljas aga "Time of Fly" kaamera ehk abikaamera objektide kuju tuvastamiseks ruumis ja teravustamiseks. Telefoto kaamera aga pakub kuni 10x optilist suumi nn periskoopobjektiiviga, mis on laiuti telefoni sees.

Ääred ja kulmud on jälle väiksemaks läinud.

Ekraanid aga jälle suuremaks võrreldes korpuse suurusega. Ekraan on ka akustiline, tekitades vibreerimisega helinat, kui nt keegi helistab.

Mälu, protsessori ja kiibistiku juures midagi väga uut pole.

Sõrmejäljelugeja on kiirem, loodetavasti ka täpsem. Mate 20 pro juures andis selline ekraanisisene sõrmejäljelugeja palju vigu.

Korralik makro. See oli ka Mate 20 Pro-l.

Võimas optiline suurendus mõjub mobiilikaamera juures tõesti ebamaiselt. Seda parandab veel optiline stabilisaator.

Dual video on asi, mida ka profikaamerad ei tee. Korraga salvestatakse kahe kaameraga nii lainurk kui tele.

Niisiis, DXOMarkis on jälle uus rekordiomanik.

Võimas zoom.

Uutmodi kahe SIm kaardi pesa.

Laadimine on veel kiirem.

Lisasid esitleti ka, aga neist hiljem.

Lugu jätkub varsti.