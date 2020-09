TEST. Üks maailma parimatest kaameratelefonidest, mida sa ei saa osta: Huawei P40 Pro+

Huawei P40 pro oli aprilli alguses maailma parim mobiilikaamera (nüüd on seda Xiaomi Mi 10 Pro, Huawei on paari punktiga maas, teisel kohal). Kuid veidi pärast P40 Pro väljatulekut lasi Huawei välja selle täiustatud kaameraga mudeli P40 Pro+, millel on veelgi võimsam suurendus - 100x ja mis peaks sellega Samsungi lipulaevadele vähemalt teleobjektiivi näitajate osas järele võtma. Kas maailma parima kaameratelefoni täiustatud mudel on parimast veel parem? Ja kust seda üldse saab?

P40 Pro+ on üks paksemaid ja raskemaid lipulaev-telefone, mis viimasel ajal välja tulnud. Kaameraplokk tagaküljel on ka silmatorkavalt kõrge. On ka põhjust - selle all peab end peitma periskoopobjektiiv, mis mahutab ülisuure suurendusega teleobjektiivi. See on paigutatud külitsi koprusesse ja näeb välja selline:

Telefonil on neli kaamerat: 50 MP (lainurk, optiline stabilisaator), 40 MP (ülilainurk), 8 MP SuperZoom (10x optiline suurendus, optiline stabilisaator) ja 8 MP telefoto (3x optiline suurendus, optiline stabilisaator). tegelikult on tagaküljel ka viies sensor - 3D sügavussensor. Esikaameraid võib ka öelda, et on kaks: 32 MP selfie kaamera pluss sügavussensor.

50-kordse suurendusega saab kaameraga juba üsna korralikke pilte teha ning 100x suurendus on tohutu binokkel, millega silmapiiril paistvaid täppe uurida. Pildikvaliteet pole küll enam piisav, et head fotot saada, aga võid näiteks reisil olles kaugeid silte lugeda või uurida, mis täpp see ikkagi silmapiiril paistab.

Näiteks võib suurendades selguda, et see on purjelaudur.

Kui aga võtta suurendust vähemaks, näiteks 50x peale, siis võib saada juba täiesti korraliku foto:

Siin on veel üks pildinäide ligi 70-kordse suumiga:

P40 seeria üheks leivanumbriks on Kuu pildistamine. Ka P40 Pro+ saab sellega käest 50x suurendusega üsna hästi hakkama arvestades, et pilt on tehtud öösel pimedas ja käest, ilma statiivita:

Suurendame samast kaadrist Kuud:

Lähivaate kohta pole ka eriti miskit ette heita:

Siin on veel üks öine siil:

Mobiili muud omadused

Kui telefoni pildistamisomadustele võib anda maksimumpunktid, siis viskame korra pilgu peale ka muudele omadustele.

P40 Pro+ on nagu teisedki sel aastal välja tulnud Huawei telefonid ilma Google+ i teenusteta. See tähendab, et Google Play kaudu uusi äppe installida ei saa. Selle asemel on Huawei enda AppGallery, mis pingutab praegu kõvasti, et seal oleks kõik levinumad ja populaarseimad äpid olemas. Mõnesid siiski veel pole.

Kuid näiteks Smart-ID, Facebook, Instagram, Bolt, Wolt, Uber, Spotify, Swedbank (ilma biomeetriata) ja väga paljud teised hädavajalikud programmid saab käima. Mõnede puhul aga on need nii-öelda brauseriversioonid ehk näevad välja (peaaegu) nagu äpid, kuid jooksevad tegelikult peidetud brauseris. Mõned jällegi saab alla laadida .apk failide portaalidest. Näiteks Spotify installimiseks suunatakse lehele, kust saab faili alla tõmmata. See on küll ebaturvalisem, kui Play poest, aga Huawei ilmselt hoiab silma ise peal, kuhu kasutajad suunab ja kas need on ikka turvalised kohad.

Kiirust on P40 Pro+ tipptelefonil palju, sest sees on kiire Kirin 990 kiibistik. Alates eilsest, muide, võib neid enam mitte juurde tulla, kuid Huaweil pidi olema praegu piisav varu, et aasta lõpuni selle kiibiga telefone toota. USA kaubandussanktsioonide tõttu ei tohi teised protsessoritootjad Huaweile enam kiipe tarnida.

Teeme telefoniga meie mõned traditsioonilised jõudlustestid. Geekbench 5 pole veel Huawei AppGallerys, kuid APKPure on Huawei enda poolt soovitatud keskkond, kust see äpp alla laetakse. Läbi erinevate kohtade saab ka vajalikud äpid kätte, kuigi tavakasutaja jaoks võib see kohati liiga keeruline tunduda.

Testitulemused on järgmised:

Geekbench 5: 2985 punkti

Linpack: 3054 MFLOPS

Arvutimaailma kõigi aegade Androiditelefonide jõudluse edetabelis annab see 2.-3. koha. Seega on telefon tõesti väga kiire, kiirem, kui kõik teised testitud telefonid, välja arvatud uus Oneplus 8.

Aku on küll vaid 4200 mAh, aga aku kestab terve päeva ja pool järgmist päeva. Ka aktiivsematel päevadel on õhtuks veel ligi 30% akut alles.

Ekraan on 6,58 tolli, ääred igas suunas (nii külgedel kui üla- ja allservas) servadele kaarduvad ja kumerad. Ekraani värskendussagedus on 90 Hz, mis tagab sujuva pildi liikumise.

P40 Pro+ pakub ka 40 W juhtmevaba laadimist, mis on praegu tulemustelt üsna maailma tipus: täislaadimiseks kuulub juhtmevabalt veidi rohkem kui tund.

Kas see on parim telefon?

Kaamera poole pealt võib küll öelda, et tegemist on ilmselt ühe parima kaameratelefoniga nii suurendusega kui öistes ja hämarates oludes pildistamiseks. Kiirus on ka tippude tipust. Võib-olla on mobiil ainult natuke liiga suur ja raske. Probleemiks võib olla oma lemmikäppide töölesaamine telefonis. Valdav osa populaarsetest äppidest on küll kuidagi juba paigaldatavad, aga tavakasutaja jaoks võib see olla paras peavalu: mõnda äppi saab alla laadida Huawei enda AppGalleryst, mõned jooksevad nagu veebilehed, mõnesid tuleb installida mingitest kolmandatest saitidest ja mõned, mis kasutavad Google´i teenuseid, ei tööta üldse.

Kuid nüüd järgneb veel üks oluline info selle telefoni kohta: praeguse seisuga seda Eestist osta ei saagi. Netist saab. Kuidagi. Meile lähimad kohad, kus telefoni müüakse, asuvad Rootsis ja Saksamaal. Rootsis müüb Tele2, Saksamaal saab osta Huawei enda e-poest 1365 euroga. Neis kohtades on vaja ostes sisestada kas vastavalt Rootsi või Saksamaa aadress.

PLUSSID

+ väga head kaamerad

+ ülikiire riistvara

MIINUSED

- raske telefon

- äppidega on keeruline majandada, kuna Google Play pood ei tööta.

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Huawei P40 Pro+

Hind: al. 1365 eurot (Eestis ei müüda)

Ekraan: 6,58-tolline, kumerad ekraaniääred, OLED, värskendussagedus 90 Hz, 2640 x 1200 pikslit

Kiibistik: Kirin 990 5G, kaheksatuumaline, 2x Cortex-A76 2,86 GHz + 2x Cortex-A76 2,36 GHz + 4x Cortex-A55 1,95 GHz

Mälu: 8 GB RAM + 512 GB välkmälu, mälukaardi lisamise võimalus

Operatsioonisüsteem: EMUI 10.1 (põhineb Android 10-l ilma Google´i teenusteta)

Aku: 4200 mAh

Kaamerad: 50 MP Ultra Vision (lainurk, optiline stabilisaator) + 40 MP Cine (ülilainurk) + 8 MP SuperZoom (10x optiline suurendus, optiline stabilisaator) + 8 MP telefoto (3x optiline suurendus, optiline stabilisaator) + 3D sügavussensor; esikaamera (selfie) 32 MP + sügavussensor

Veekindlus: vastab IP68 standardile (vee- ja tolmukindel)