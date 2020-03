Huawei tegi seda jälle: maailma parim mobiilikaamera on ülekaalukalt P40 Pro

Huawei uusimat tipptelefonide seeriat P40 esitleti märtsi lõpus, kuid nüüd ilmutas ka kaamerate testija ja rittaseadja DXOMARK oma testitulemused Huawei P40 Pro kohta. Seda on Huawei varemgi teinud peaaegu kõigi oma viimaste tipptelefonidega ning samamoodi läks ka nüüd, kuid seekord üsna ülekaalukalt. Huawei P40 Pro on praegu maailma parima mobiilikaameraga nutitelefon 128 punktiga, edestades eelmist liidrit OPPO Find X2 nelja punktiga.

Tavaliselt rebitakse ette ühe-kahe punktiga, seekord on vahe suurem. Maksimumpunktid sai Huawei ka selfie kaamera eest, õigemini kaamerakomplekti eest, sest esiküljel on "ekraaniaugus" koguni kaks kaamerat.

Lähemalt saab kaameratestist lugeda siit.

Arvutimaailm on ka seda uut telefoni juba mõnda aega testinud, vaata lähemalt siit ja siit.

P40 Pro on suurendamisel saavutanud uue kvaliteedi sellega, et pilt võetakse nii põhikaamerast kui teleobjektiiviga kaamerast korraga ning tehisintellekt paneb need kokku. Foto eest sai kaamera veel rohkem punkte, rohkem kui ükski mobiilikaamera kunagi varem - 140. Ka video on sel telefonil tippklassist.