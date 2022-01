Huawei esitles täna Tallinnas oma uusi P50 seeria telefone

Tehnoloogiaettevõte Huawei tutvustas täna Tallinnas oma peagi turule jõudvat nutitelefonide seeriat, millesse kuuluvad uuenenud kaameratelefon ja volditava ekraaniga mudel.

Energia Avastuskeskuses valdkonna ekspertidele, ajakirjanikele ja suunamudijatele toimunud uute nutitelefonide tutvustusürituse keskmes oli P50 telefonide seeria, mida sai kohapeal uudistada ja mille pildistamisvõimalusi valgusefektide peal järgi proovida.

"Ka edaspidi saavad meie peamiseks suunaks innovaatisilised nutitehnoloogiad. Selleks jätkame strateegilisi investeeringuid uurimistöösse ja arendusse," märkis üritusel Huawei CBG Baltikumi juht Ding Cheng.

Tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina näitas kohapeal, kuidas Huawei kahest uuest tutvustatud nutitelefonist P50 Pro on saavutanud fotograafia osas tipptaseme ning on kujunenud praegu ettevõtte kõige kõrgemale tasemele arendatud kaameratelefoniks.

100-kordse suumiga periskoop-objektiiv, ülilainurkobjektiiv ja stabiliseaator vaitavad teha hea kvaliteediga pilte ka väikestest või kaugel asuvatest objektidest. XD optika korrigeerib P50 Pro mudeliga tehtud piltide teravust ja taastab piltidel olevad detailid. Suurema ekraani ja mahuka akuga varustatud mudeli 3D kumerate servadega ekraan toetab kuni 1,07 miljardi värvi taasesitamist. Ühtlasi on seade tolmu- ja veekindel, et saaks pildistada ka keerulisemates oludes. Uus seade teeb kõrge kvaliteediga fotosid ka vähese valgusega tingimustes.

Teine üritusel esitletud seade ehk Huawei esimene volditav nutitelefon P50 Pocket sisaldab samuti uuendusi nii disaini kui tehnoloogia osas ega tee nutitelefoni tutvustanud Mishina sõnul järeleandmisi ka pildistamisvõimaluste ega ka jõudluse osas. “Tegemist on nutitelefoniga inimestele, kes otsivad kvaliteeti ja uuendusi ega soovi teha järeleandmisi ühegi funktsiooni osas,” kirjeldas ta.

Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina uute telefonidega.

P50 Pocketi keskel paiknevad ekraaniliigendid voldivad 7,2 millimeetrise paksusega telefoni sümmeetriliselt kokku ning jätavad selle ka siis vaid 15,2 mm paksuseks. Kahe ekraaniga varustatud seade toetab samuti 1,07 miljardi värvi taasesitamist ning pakub tänu painduvale OLED-ekraanile head pilti ka filmide vaatamiseks või mängude mängimiseks. Aku pikka tööiga toetab kiirlaadimine ning soovi korral võimalus lülitada seade üliprivaatsusrežiimile, et kaamerad, mikrofon ja asukohateenused oleksid väljas.

Samuti on uudne ka see, et mõlema Huawei P50 seeria telefoniga saab kasutada hiljuti Huawei rakendustepoodi AppGallery lisandunud rakendust Curve, mis võimaldab telefoni kasutajatel edaspidi tasuda oma ostude eest NFC meetodil ehk makseterminali viipega puudutades.

Huawei P50 Pro on saadaval kuldse ja mustana ning Huawei P50 Pocket valge korpusega.

Huawei P50 Pro eeltellimine Eestis algab tänasest ja uue volditava mudeli P50 Pocket eeltellimine üsna pea (täpne aeg veel selgub).