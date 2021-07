TEST: Huawei Watch 3 Pro - vähem päevi rohkemate kellade ja viledega

Huawei lasi hiljuti välja oma Harmony OS-i operatsioonisüsteemi, mis mõeldud erinevatele seadmetele alates nutitelefonidest kuni nutikelladeni. Nutitelefonides on sel Androidil põhineval platvormil olnud väljaspool Hiinat üsna raske, sest kasutajad on harjunud Google´i teenustega, nutikellades on aga mänguruum palju vabam. Kuigi ka kella Androidis on äppe ja võimalusi palju rohkem, saab Huawei operatsioonisüsteemiga kellas juba üsna palju asju teha. Kuid kell ise on sellest muutunud oluliselt kaalukamaks, paksemaks ja keerulisemaks, mis tähendab, et enam ei saa kõigi kellade-vilede kasutuses arvestada soliidse kolmenädalase aku tööajaga.

Nii nagu eelmisel põlvkonnal, nii on Huawei Watch 3 Pro-l korralik titaanist korpus ja safiirist klaas. Rihm, mis seekord testikellaga kaasa tuli, on tunduvalt käesõbralikum ja pehmem. Eks rihmasid saavad kasutajad hiljem küll lugematutest kolmandate osapoolte poodidest juurde hankida, aga see, mis kaasas, on küll piisavalt mugav ja soliidne, et ilmselt enamusele sobib "tehaserihm" väga hästi.

Klaas on kellal küll äärest ääreni nagu Watch GT2 mudelil, kuid 3D ehk kerge faasiga lõigatud klaasiäär pole nii kõrge, mis kindlasti on hea kella vastupidavuse osas. GT2 igatahes vaatamata oma tugevale klaasile suutis kriime ja isegi ühe mõra lõpuks peale võtta pärast mõnda aastat kasutamist. Watch 3 Pro´l aga kaitseb servi üsna klaasi ääreni ulatuv metallkorpus, mis loodetavasti lisab tugevust.

Uuel kellal on ülemine nupp ühtlasi ka pöördnupp, mis teeb menüüdes liikumise mugavamaks, sest üles-alla kerimiseks ei pea ekraanil sõrmega viipama, mis märgades tingimustes ei toimi nii hästi. Kerimiseks võib ülemisest kellanupust keerata. Menüüst saab valida, et keeramine oleks nii-öelda tagasisidestatud ehk kerge vibratsiooniga. Siis tunnetad üsna täpselt, kuidas menüüsid kerid.

Alumist üsna lamedat nuppu saab aga programmeerida tegema seda, mida ise tahad. Tüüpiliselt tasub see panna näiteks treeningu träkkimist avama, kui kellaga iga päev trenni teed.

Kella alumine külg on, nagu eelmiselgi põlvkonnal, kaetud keraamilise materjaliga, mis on ka nahasõbralik ja mitte nii palju mustust koguv. Samuti on kellal juhtmevaba laadimine, mida saab kasutada nii standardsetes Qi laadijates kui ka pöördlaadimisega telefonidega. Huawei Mate 20 Pro näiteks laadis seda kella oma tagaküljelt ilusti, kuid aeglaselt.

Kellal on hulk vahetatavaid tarkvaralisi sihverplaate, millest küll paljud on tasulised, aga maksavad tavaliselt mõne euro. Head on sellised spetsiaalselt Watch 3 Pro-le tehtud sihverplaadid (nagu ülevaloleval pildil), millel interaktiivsed puutetundlikud alad: näiteks kui puudutad ilmateadet, avaneb ilmateate äpp, kui aga ümbriku kujutist, näidatakse nutitelefonist saabunud teateid.

Aku kestab nüüd silmnähtavalt vähem

Huawei Watch 3 Pro on täis tuubitud lisavõimalusi, mis muidugi ka kulutavad akut palju enam. Ehkki kell on paksem ja peidab endas suuremat akuvõimsust, kestab see ikkagi ametlikult umbes 5 päeva nutirežiimis ja 21 päeva aku säilitamise režiimis, kus enamik nutifunktsioone on maha keeratud (sealhulgas ei saa säästurežiimis enam sihverplaate vahetada). Vanasti kestis Huawei GT2 nutikell näiteks ka lisavõimalusi mõistlikult kasutades ligi 2-3 nädalat, ehkki võimalusi oli vähem. Muidugi saab 21 päeva akuaega kätte siis, kui energiasäästurežiim on sisse lülitatud, kuid siis pole kellal enamust lisavõimalusi, mis uue kallima mudeliga juurde tulid.

Testis oli esimene aku tööaeg 100% täis-laetusest pildituks tühjenemiseni neli päeva. Selle aja jooksul sai õhtuti teha ka ühe GPS-träkkimisega trenni – mõnetunnise jalutamise ja tunnise rattasõidu. Seega keskmise aktiivsusega kasutuse juures vahepeal koos GPS-iga kipub töönädala lõpu eel aku siiski tühjaks saama.

Kiirlaadimisega siiski saab juba kümne minutiga juurde 15 tundi tööaega. Seega kui avastad enne väljaminekut, et kell on otsi andmas, jõuab kähku üheks päevaks akut turgutada. Kasutada tuleb muidugi vastava võimsusega kiirlaadijat.

Nagu enne öeldud, reverse ehk pöördlaadimisega nutitelefonist saab samuti kella laadida teel olles, aga see on ebamugav. Kell ei püsi hästi telefoni tagaküljel ja laadimine on siis üsna aeglane. Üks võimalus on kummiga mobiil ja kell kokku tõmmata, et libedad pinnad vastastiku püsiks.

GPS – kasulik, aga korralik akuröövel

See on üsna haruldane, kui nutikellas on rohkem kui üks satelliitnavigatsioonisüsteem, mitte ainult asukohamääramise sünonüümiks saanud USA päritolu GPS. Watch 3 Pro-s on neid koguni hulgim: GPS, Beidou, GLONASS, Galileo ja QZSS (viimane on Jaapani päritolu satelliitnavigatsiooni uus süsteem).

Paraku saab nii paljude süsteemide toega asukohamääraja satelliidid kätte ja asukoha lukustatud üsna pika ajaga. Kui oled dressi selga tõmmanud ja jooksuraja alguses valmis, pead mõnikord passima lausa viis kuni kümme minutit lageda taeva all, et asukohainfo fikseerimine lubaks träkkimist alustada.

Mõnikord aga võib see üsna kohe õnnestuda. Ilmselt sõltub tähtede, st satelliitide seisust taevas.

Kui koordinaadid lukustunud, on Huawei kellal asukohamääramine väga täpne. Aku küll tühjeneb silmnähtava kiirusega, aga kunagi ei juhtu nii, et sama päeva õhtuks oleks aku täiesti tühi. Ühel päeval sai proovitud GPS-iga koguni neli tundi träkkida ja jätkus kaheks päevaks tavakasutuseks akut hiljemgi.

Vaata trennide väljavõtete kohta juba siit testist lõpupoole põhjalikumalt.

GPS-i kasutab ka ilmateate äpp. Sellega on mõnikord samamoodi nagu trenni alustamisega – ilmateadet uuendatakse alles siis, kui asukoht määratud ja enne võib juhtuda, et näidatakse alles eelmise päeva ilmateadet. Peab ootama.

Ekraan nähtav ka eredas päikeses

1,43-tolline AMOLED ekraan on ümmargune, mis tähendab, et sellele mahub korraga infot vähem, kui kandilisele sihverplaadile, aga värviekraan on ere ja selge. Ainuke asi, et kui otsustad valida mõne peene kirja ja suure hulga infot näitava sihverplaadi, kustub ekraan enne ära, kui vajaliku kribu-krabu seast üles leiad. Igapäevaseks kasutuseks võiks valida mõne suuremate numbrite ja näitudega sihverplaadi. Saab valida ka ekraani sees olemise aega, et pikemalt infot kuvada, see aga tühjendab omakorda akut kiiremini.

466x466 pikslit pakkuval ekraanipaneelil näeb sõnumeid lugeda üsna pikalt ja ka muud teated on selged, kuigi kaugnägelikel võivad ilmad pingutust vajada.

Äpid ruutpesitsi

Äppide hulk on Huawei kellades olnud seni üsna napp, kuid nüüd on tootja toonud oma AppGallery, mis on olemas Harmony OSis ja Huawei nutitelefonides äppide allalaadimiseks, ka kella sisse. Ega praegugi pole valik võrreldav Apple App Store´i või Google Play Store´iga, kuid üht-teist juba leidub, isegi esimesi mänge.

Äppe on palju ja seega tuleb neid ka mugavamalt kuvada. Apple´ile sarnase lahendusena on kasutatavad rakendused paigutatud ekraanile ümmarguste ikoonidega ruudustikuna. Seda saab suurendada-vähendada, et korraga rohkem või vähem ikoone ära mahuks. Suurendada-vähendada saab ka ülemist nuppu pöörates.

Äppide valikust leiab näiteks kompassi, muusikaäpi (see striimib kasvõi ise, saab koostada pleiliste, otsida netist muusikat nime ja stiili järgi jne), Notepadi, mis salvestab kella mikrofoniga helilisi märkmeid ja sünkroniseerib telefoniga, ilmateate, stopperi,kontaktide ja trenniäpid ning isegi Offline Navigationi, mis töötab koos mobiili laetud teise äpiga. kell aga juhendab, seega pole vaja taskust telefoni navigeerimisel välja võtta.

Kellal on ka üsna vali trennide juhendaja, meeshääl teatab, palju on edenetud ja annab soovitusi. Häält saab ka vaiksemaks panna. Kuna kellal on seega mikrofon ja kõlar, siis saab muidki asju teha, mis neid kahte vajavad, näiteks kõnesid vastu võtta ja virtuaalset assistenti häälkäsklustega kasutada. Helikvaliteet kella kõlarist on küll keskpärane ja sinu kuuldavus teiste jaoks pisut kehvem, kui telefoniga rääkides, aga täiesti kasutatav. Näiteks saab kellaga vastata käed-vabalt autoga sõites. Kella ei pea isegi puudutama, kõne saab vastu võtta kella kohal käeviipeid tehes (rusikast sõrmi harali ajades) või keelduda kõnest samuti käeviipega küljele kallutades.

eSIM hakkab varsti tööle

Watch 3 Pro sisaldab ka eSIM-i ehk elektroonilist SIM kaarti ilma füüsilise kehata. Kui tahad dubleerida oma mobiilis olevat numbrit, tuleb näiteks Elisa võrgus võtta kaksik-SIM ja eSIM, kuid nagu selgus Huawei Eesti esindusest, see hetkel veel ei tööta. Arendajad aga tegelevad töölesaamisega. Seega eSIM jäi seekord testimata. Kui see juhtumisi tööle hakkab, siis saab nutikellaga teha kõiki telefoni tavalise helistamise toiminguid ilma telefoni abita, iseseisvalt. Kell on ise mobiilivõrgus ja kasutab ka iseseisvalt mobiilset andmesidet.

Nutikellal on veel ka WiFi võimalus. Kui näiteks oled telefonist eemal, siis üle WiFi saab uuendada ilmateadet ja striimida muusikat, mobiilis olevate äppide sõnumid muidugi ilma telefonita kohale ei jõua. SMS-id aga peaksid jõudma, sest need tulevad eSIMi vahendusel otse mobiilivõrgust.

Kella toetatav MeeTime peaks toetama ka helistamist üle WiFi võrgu (või eSIMiga mobiilivõrgus), kuid see jäi samuti testimata.

Kalender nüüd ka telefonis

Kui varem tulid kalendriteated kella ekraanile mobiiliäpi teavitusena, siis nüüd saab viimaseid kohtumisi ka sõltumata telefonist otse kellast vaadata.

Kalendriteavitusi seega nüüd enam niisama lihtsalt maha ei maga. Kasutusel on nutitelefoni Google´i põhikalender. Kalendrisissekandeid saab vaadata, kuid midagi teha nendega pole võimalik.

Samamoodi pole võimalik kellast ühelegi sõnumile vastata. Kahepoolne suhtlus paraku puudub.

Hulk uuendatud andureid

Põhiandurid on kellal enam-vähem samad – pulss, vere hapnikusisaldus, sammulugeja, liikumisandur. Mõnesid neist on parandatud nii füüsiliselt kui tarkvara osas. Kuid lisaks on juures koroona-ajal lisandunud selline vajalik asi nagu naha temperatuuri mõõtmine.

Palavikku ei maksa küll sellega mõõta, sest naha temperatuur pole kehatemperatuur.

Näidud jäävad kuskile 30 kraadi lähistele ja vajalik info nendest näitudest on pigem temperatuuri muutumise trendid. Pikema aja kogemusega saab sellest järeldada tervise kohta nii mõndagi. Näiteks võib tehisintellekti abiga niimoodi siiski ka võimalikku palavikku tuvastada.

Teine koroona-aja oluline näit on vere hapnikusisaldus. Lisaks sellele, et see näitab trenni efektiivsust, saab vere hapnikusisaldust määrata ka hingamisel ja isegi maski kandmisel, et kontrollida, kas mask mõjutab kuidagi hapniku hulka veres või mitte.

Pulssi mõõdetakse safiirklaasiga LED-sensoriga ja see peaks andma veel täpsema tulemuse kui seni.

SOS kõne kukkudes

Oluline turvafunktsioon on SOS-kõne seadistamisel. Kui kellakandja kukub, oskab kell selle tuvastada ning kukkuja saab valida, kas teha SOS-kõne etteantud numbritele, öelda, et kõik on korras või et tegelikult kukkumist ei toimunud. Mõistlik on seadistada mõne lähedase inimese mobiilinumber, kuhu helistatakse, kui abi vaja.

Viruaalne assistent Celia

Kellal on oma Huawei virtuaalne assistent Celia, millega saab kella kaudu häälkäsklusi anda nagu Google´assistendiga. Häälkäsklustest inglise keeles saab assistent üsna hästi aru, kuid peab teadma üsna täpselt käsklusi, mida anda.

Ilmateade takerdub toas GPS-signaali puudumise taha, tõlkeks käsklusi andes vastab Celia muidugi, et ei oska inglise või hiina keelest eesti keelde tõlkida. vastused on nii helilised (kõlarisse) kui ka ekraanil tekstina, seega saab assistenti hääletult samuti kasutada, vaid ise häält tehes.

Samas võib aga käima panna muusika või lasta kuhugi helistada. Eestikeelsed nimed on aga tavaliselt liiga keerulised assistendil aru saada. Ingliskeelsed tuntakse ära ja alustatakse kõne. Need eestikeelsed nimed, mis sarnanevad mõnele ingliskeelsele, tuntakse samuti ära ja käskluse peale võetakse Google´i telefoniraamatust number, mis on telefoni ja kella vahel sünkroniseeritud. Kui on mitu numbrit, näidatakse neid ekraanil ja assistent küsib, millisele helistada. Piisab, kui vastad "First", Second" jne. Seega igati hea käed-vabalt tegutsemiseks. Virtulaane assistent käivitub, kui vajutada alumist nuppu pikalt või pöörduda kella poole lausega "Hey Celia".

Üle saja spordiala

Muidugi ei ole vaja ühelgi sportlasel, ka kõige karmimal multisportlasel sadat erinevat ala korraga – selleks saab valida träkkimiseks nimekirjast endale vajalikud alad ja menüüd on niimoodi lihtsam kasutada. Saja ala seast leiab aga kõikvõimalikku eksootikat. Testis sai träkitud jooksu, kõndimist, matkamist ja rattasõitu.

Huawei aga korraldas hiljuti oma HarmonyOS kellade esitluse Tallinnas sisegolfirajal, kus sai ka kella träkkimist golfis testida:



(Foto: Huawei Eesti)

Träkkimine ei erine palju eelmiste põlvkondade kelladest ja endiselt ei saa sa oma tulemust kellast GPS-träkina välja võtta või otse mõne trennikeskkonnaga sünkroniseerides. Kell andmeid välja ei anna muul kujul kui animeeritud video või pildifailina.

Muidu aga on mobiiliäpis statistika üsna põhjalik, aga kahju, et see on nii suletud süsteem. Videod on kenad ja neile lisatakse teel tehtud pildid, aga mis neist kasu, kui näiteks Stravas sõpradega ei saa jagada.

Video file

Piltidega video näide on selline:

Video file

On see nutikell nüüd teistega samal pulgal?

Kuigi Huawei kellasid nimetati ka varem nutikelladeks, olid need pigem väga head ja võimalusterohked aktiivsusmonitorid, sest puudus võimalus äppe alla laadida ja kahepoolselt suhelda. kas nüüd, Harmony OS-iga on tegemist juba täisväärtusliku nutikellaga?

Kohati tõesti on nii ja kohati pole ka. Varem võis puuduvad äpid ja muude interaktiivsete omaduste puudumise, mis olid olemas Androidiga või Apple´i nutikellades, alla neelata Huawei seadmete kasutuslihtsuse ja ülipika aku tööajaga, siis nüüd on võimalused liikunud teiste mobiilsete operatsioonisüsteemide võimalustele lähemale, kuid kahanenud üks Huawei kellade põhieelis – ülipikk aku tööaeg.

Õnneks on siiski see aeg palju pikem, kui vaid ühe päeva kestvatel nutikelladel ja näiteks Apple´i kellade kasutajatele avaldab isegi kolm-neli päeva kindlasti muljet. Kolme nädalaga harjunud Huawei varasemate kellade kasutajate jaoks aga võib neli päeva tunduda juba liiga lühikesena, kuigi seda saab kellade-vilede kinnikeeramisega pikendada endiselt 21 päevani. Seega tuleb lisavõimaluste eest akuajale lõivu maksta. Kuid äppide hulk pole sellest hoolimata veel teistele nutikellaplatvormidele lähedale jõudnud. Samas on palju omadusi, mida varem Huawei kelladel pole olnud, kindlasti heaks põhjuseks oma kella nüüd uuendada. Kuid veel enne, kui otsustad, vaata hinda – see on nüüd üsna suureks kasvanud, 450 euroni. Seda on ikka päris palju.

PLUSSID

+ palju uusi ja täiustatud andureid: temperatuur, hapnikusisaldus, pulss, kompass

+ äpipood on nüüd olemas ja sinna lisandub pidevalt uusi äppe

+ täpne asukohamääramine

MIINUSED

- asukoha fikseerimine GPS-iga võtab palju aega

- aku kestab nüüd aktiivse kasutusega vähem, kui viis päeva

- äppe on üsna vähe

- trennitulemusi ei saa träkina välja võtta ega trennikeskkondades jagada

TEHNILISED ANDMED

Nutikell Huawei Watch 3 Pro

Hind: ca 450 eurot

Ekraan: 1,43-tolline, AMOLED, värviline, puutetundlik, 466 x 466 pikslit, 326 PPI

RAM + ROM: 2 GB + 16 GB

Mobiilivõrgud: UMTS, LTE (eSIM-i toega, kui operaator võimaldab)

Ühendused: WiFi (2,4 GHz), asukohamääramine (GPS-L1:GPS+GLONASS+Galileo+Beidou+QZSS; GPS-L5:GPS+GLONASS+Beidou), NFC, Bluetooth 5.2 / BR+BLE

Kõlar, mikrofon: sisseehitatud (võimaus ka Bluetoothiga otse kellaga juhtmevabad kõrvaklapid ühendada)

Nõuded ühendatavale nutiseadmele: Android 6.0 või uuem, iOS 9.0 või uuem

Aku: 5 päeva (testis kestis 4 päeva), säästurežiimil kuni 21 päeva

Laadimine: kiirlaadimine kuni 3 tundi, Qi standardiga ühilduv juhtmevaba laadimine ja pöördlaadimine nutitelefonist, magnetiga laadija kaasas

Veekindlus: 5 ATM

Mõõtmed: 48 mm × 49.6 mm × 14 mm

Kaal: 63 grammi koos rihmaga