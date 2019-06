President Trump: Huawei võib jälle USA firmadega äri ajada, keeld on tühistatud

See on ilmselt üks tähtsamaid uudiseid tehnoloogiamaailmas praegu: maailma suuruselt teine mobiilitootja Huawei vabanes USA valitsuse sanktsioonidest, mis keelasid USA firmadel nendega äri teha. Mai lõpus president Donald Trumpi poolt välja kuulutatud Huawei lisamine ärikeelu nimekirja on nüüd tühistatud. Selle kuulutas just president Donald mõni aeg tagasi täna välja.

Huawei üks suurimatest probleemidest seoses USA keeluga oli Google - Androidimaailm põhineb äppidel ja äpipood kuulub Google´ile. Kui paljusid üldlevinud äppe enam niisama lihtsalt oma telefonis käima ei saa, siis kasutajad eelistavad kindlasti teisi, paremate võimalustega telefone. Samas pole USA komponente keskmises Huawei telefonis kuigi palju, enamus pärinevad hoopis Jaapanist.

Maist praeguseni suutis keeld aga Huaweile tekitada tohutu kahju, räägitakse mobiilimüügi langusest kuni 40 protsenti ja ka Eestis pole enam uutel Huawei tipptelefonidel kuigi head minekut.

Bloomberg kirjutab, et see avaldus tehti pärast president Trumpi kohtumist ja vestlust Hiina presidendi Xi Jinpingiga. Kuigi Trump oli veel alles hiljuti kinnitanud, et Huawei tehnoloogia on julgeolekuoht USA-le, teatas ta nüüd peale kohtumist, et mingit julgeolekuohtu Huawei puhul pole.

Praegu on veel Huawei ametlikult "mustas nimekirjas", kuid administratsioon pidi ta sealt välja võtma "niipea kui võimalik".