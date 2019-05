Google keelab Huaweile ligipääsu Androidile ja Google´i teenustele, Huawei seadmed võivad peagi olla sellest mõjutatud

Reutersi ja teiste tehnoloogiaportaalide teatel lülitab Google lähemal ajal Androidi teenused Huawei jaoks välja, mis tähendab, et kõik Androidiga uued Huawei seadmed võivad lakata töötamast ja ei saa enam Androidi uuendusi. Põhjuseks on hiljuti kehtima hakanud USA valitsusasutuse otsus lisada Huawei musta nimekirja, millega keelatakse USA ettevõtete koostöö selles nimekirjas olevate firmadega.

Sama on kunagi juhtunud ZTE-ga ja siis algas see suure teenusekatkestusega kõigis ZTE seadmetes, mille järel ZTE siiski võeti mustast nimekirjast maha.

Sama saatus võib peagi tabada ka Huaweid ja seda juba lähemal ajal, teatab Reuters.

Kui Google peaks seda tõesti tegema, siis oleks see üks ajaloo suurimaid tehnoloogilisi seadmete väljalülitamisi. Võimalik, et enne veel leitakse siiski mingi kompromiss. Kuna tööle jääb vaid vabavaraline Androidi osa, siis pole teada, kui palju see täpselt Huawei seadmeid edaspidi mõjutab.

Huawei on muide selleks juba seitse aastat valmistunud, et ühel hetkel võidakse tõmmata Androidi juhe seinast. Android Authority kirjutab, et juba aastast 2012 arendab Huawei oma operatsioonisüsteemi, millele oleks võimalik kiiresti üle minna. Kohati see on juba juhtunud - näiteks arendas Huawei oma nutikellale Androidi analoogi - ja sellest me kirjutasime mõni aeg tagasi Arvutimaailmas.

Mingi varuplaan Huaweil igatahes on, seda kinnitab ka Android Authority teine hiljutine uudis.