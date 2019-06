Huawei P30 Pro lahtivõtmine paljastas, kui palju seal on USA-st pärit komponente

USA valitsus lisas Hiina tehnoloogiafirma Huawei mai lõpus nimekirja, kus olevate äridega USA ettevõtted ei tohi tegemist teha. Sellega algas Huawei eemaldamine ka mitmetest standardi- ja tehnoloogialiitudest ning Google ja paljud teised Huaweile tehnoloogiat ja komponente tarnivad ettevõtted lõpetasid Hiina tootjaga koostöö. Kui palju aga leidub üldse Huawei telefonides USA-st pärit tooteid? Nikkei võttis viimase tipptelefoni P30 Pro juppideks ja arvutas kokku.

Selgub, et kogu telefoni 1631 komponendist on USA-st pärit vaid 15. See teeb koguseliselt 0,9% kõigist detailidest, millest mobiil koosneb.

Parem seis on maksumusega - need 15 komponenti moodustavad 16,3 protsenti seadme omahinnast.

Kust siis tulevad enamus komponente? Selgub, et üldsegi mitte Hiinast. Kõige rohkem, 869 juppi ehk üle poole (53,2%) on pärit Jaapanist. Seega USA asemel oleks kõige valusam hoop hoopis see, kui Jaapani firmad lõpetaks detailide tarnimise. Samas sõltub ka USA-st väga palju, eriti just Google´ist, et kasutajad saaksid tuttavat Androidi, Google´i äppe ja äpipoodi kasutada. 15 võtmekomponendi hulka kuulub ka USA-st pärit Corning Gorilla kriimustuskindel klaas ekraanile ja DRAM mälu.