Huawei kommenteerib nendega seotud 5G ja küberturvalisuse teemat

Mitmed riigid, sealhulgas Eesti on otsustanud riiklikes võrkudes mitte soovitada kasutada Huawei võrguseadmeid. Põhjuseks selle Hiina suurtootja oletatavad sidemed Hiina valitsusasutustega, mis võivad ettevõttelt kasutajate andmeid välja nõuda. Ühtegi turvaintsidenti Huawei võrguseadmetega seni pole olnud ja ühtki n-ö tagaust pole avastatud. Siin on Huawei saadetud kommentaar sel teemal.

Viimaste nädalate jooksul on Huawei 5G äri olnud meedia märkimisväärse tähelepanu all. Kahjuks on osa avaldusi olnud ebatäpsed ning mõned neist põhinenud väärinformatsioonil.

Viimase 30 aasta jooksul on Huawei tooteid ja lahendusi kasutanud üle 170 riigi ja piirkonna. Huawei klientide hulka kuuluvad põhilised teenusepakkujad, Fortune Global 500 ettevõtted ja sajad miljonid tavatarbijad.

Huawei jätkab liidriks olemist 5G valdkonnas. Hetkel on antud valdkonnas Huawei ainus seadmete müüja, mis suudab pakkuda lõplike 5G lahenduste täielikku komplekti.

Huawei roteeruva esimehe Ken Hu sõnul on Huawei juba sõlminud tarnijatega 5G teemal 25 kaubanduslikku lepingut ja üle 50 kaubandusliku kirjaliku kokkuleppe (memorandum of understanding). Lisaks on saadetud üle 10 000 5G tugijaama rahvusvahelistele turgudele, seljatades selle arvuga oma konkurendid. 2019. aasta esimeses pooles lansseerib Huawei oma esimesed 5G nutitelefonid Kirini kiipidega, millele nähakse suuremahulisi vastuvõtmisi aasta teises pooles.

Turvalisuse süüdistuste teemal sõnab Ken Hu: “Parim on lasta faktidel enda eest rääkida. Ja fakt on, et Huawei minevik turvalisuse teemal on puhas. Usume, et küberturvalisus on rahvusvaheline ja valdkonnaülene probleem, millega peame koos tegelema.”

“Meie seadmetel ei ole kunagi olnud ühtegi tõsist küberturvalisuse juhtumit,” lausus Hu. “Isegi kõige rangem ülevaade ja kontroll, mida viivad läbi erinevad asutused või meie kliendid, ei ole leidnud ühtegi tõendit, mis näitaks, et meie seadmed kujutaksid endast julgeolekuohtu.”

“Tervitame alati avatud dialoogi kõigiga, kel on selles osas põhjendatud muresid. Kuid igasuguste põhjendamatute väidete puhul kaitseme end kindlalt ega luba kahjustada oma mainet,” sõnas Hu.