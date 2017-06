ID-kaardi tarkvara teeb selle nädala jooksul suurema uuenduse

ID-kaardi tarkvara saab lähipäevil uuenduse või on juba esimestel kasutajatel saanud - nädala jooksul uuendatakse tarkvara kõigis arvutites.

Olulisemad uuendused, mis saabuvad, on järgmised.

Esiteks need, kes kasutavad suurema resoga (4K või Retina) ekraane, saavad nüüd DigiDoc klienti vaadata normaalse suurusega, mitte pisikese aknakesega väga väikeses kirjas.

Kuna vanasti (esimesed 15 aastat) kasutati .ddoc laiendiga SHA-1 põhiseid digiallkirju, siis nüüd tuleks need kõik üle tembeldada .bdoc-iks, mida teeb kaasatulev TeRa rakendus – digiallkirjade ületembeldamiseks. Kõik varasemad allkirjad jäävad küll kehtima, kuid pole sedavõrd muukimiskindlad.

Lisandusid ka täpsustused eritüübiliste allkirjade kehtivuse ja piirangute kohta, et teada saada, milline allkiri on riiklikult kehtiv ja millise puhul peab võib-olla juristidega vaidlema.

Lisatud ja täiendatud on Läti konteinerite ning allkirjade tuge.

Pika nimega isiku andmeid kuvatakse paremini ning allkirjastaja isikukoodi näeb ka.

Kõiki uuendusi, mis installeriga tulevad, vaata siit.

Pikemalt loe uuendustest Anto Veldre põhjalikust artiklist.

Kui tahad kohe ID-kaardi tarkvara uuendada, installi see lehelt installer.id.ee.

Kuidas vanu digiallkirju üle tembeldada?

Digidokumentide ületembeldamine on lihtne ja kiire: rakendus tuleb oma arvutis käima panna ning see otsib ise arvutist üles kõik vananevad digiallkirjad ning tõstab need uude, krüptograafiliselt murdmiskindlasse konteinerisse. Kõik vanad failid jäävad alles samasse kohta, kus nad algselt olid ja kõrvale tekivad uued ASIC-S failid, mida saab avada DigiDoc3 rakendusega. DDOC failid tuleks üle tembeldada järgmise aasta juuliks.

Mis saab vanadest ID-kaartidest?

1. juuliks tuleb uuendada enne 2014. aasta oktoobri keskpaika välja antud ID-kaartide sertifikaadid. Süsteemi ülekoormuse tõttu võib mõnel juhul uuendamine alguses tõrkuda või ebaõnnestuda.

Kui tekib veateade, siis tasuks 10–15 minuti pärast uuesti proovida. Kui rakenduse veateade suunab Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse, siis ei saa kaarti koduse rakenduse kaudu enam uuendada. Pärast 1. juulit ei saa kaartidel uuendusi teha ka PPA teenindustes, mistõttu tuleb kõigil, kelle kaart uuendamist vajab, see 1. juuliks ära teha.

Kauguuendamise võimalus kaob ainult nende ID-kaartide puhul, mis on välja antud enne 2014. aasta oktoobri keskpaika. Nii füüsiline kaart kui ka selle sertifikaadid jäävad kehtima ka pärast 1. juulit. Sellega saab endiselt teha isikutuvastamise toiminguid ja anda digiallkirja, kuid uuendamata sertifikaadid võivad kaasa tuua tõrkeid osade e-teenuste kasutamisel.

RIA-le teadaolevalt võib Google piirata nõrgema krüptograafiaga sertifikaatide kasutust juba septembrist. See tähendab seda, et e-teenustesse ei ole võimalik sisse logida kasutades internetilehitsejat Google Chrome.

Kui ID-kaart on välja antud 2014. aasta oktoobri keskpaigast kuni 2016. aasta märtsini, saab sellel asuvaid seritifikaate kauguuendada ka edaspidi.

Kauguuendamisest loe pikemalt www.id.ee.