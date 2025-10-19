Microsoft eemaldas veel kaks tõket Windows 11 uuendamisel

Microsoft on paigaldanud hulga digitaalseid tõkkepuid – niinimetatud turvatõkkeid (safeguard holds) – et kaitsta vigaste draiverite või kokkusobimatu tarkvara eest. Nüüd on aga Redmondi tarkvarahiid otsustanud veel kaks sellist tõket eemaldada, lastes Windows 11 24H2 uuendusel voolata masinatesse, mis seni pidid kuival istuma.

Esimene neist tõketest oli eriti "hirmuäratav". See pandi paika juba aprillis ja sihtis arvuteid, mis kasutasid teatud turva- või ärilahenduste tarkvara, täpsemalt SenseShield Technology loodud sprotect.sys draiverit. Probleem polnud kosmeetiline – see vigane draiver võis esile kutsuda kardetud sinise (või nüüd siis ka musta) surmaekraani (BSOD).

Nüüd on see õudusunenägu läbi. Microsoft teatas neljapäeval, et kuna SenseShield oli oma draiveri ära parandanud, eemaldati ka uuenduste blokaad. Ettevõtte sõnul peaks Windows 11 24H2 uuendus nendele seadmetele jõudma järgmise 48 tunni jooksul.

Teine komistuskivi oli küll vähem dramaatiline, aga paljude jaoks seda tüütum. See tõke seati üles 2024. aasta septembris ja puudutas arvuteid, kus kasutati teatud töölaua taustapiltide kohandamise rakendusi. Need vidinad, mis peaksid su digitaalse töölaua ilusamaks muutma, ajasid uuendusega süsteemi hoopis segadusse. Tulemuseks oli vigade rägastik: valesti kuvatud taustapildid, haihtuvad ikoonid, probleemid töölaua eelvaatega ja isegi virtuaalsete töölaudadega.

Ka see tõke on nüüdseks maas. Microsoft kinnitas oma Windowsi väljalasete tervise (Windows release health) lehel: "Turvatõke eemaldati 15. oktoobri 2025 seisuga. Sobivad seadmed, millel pole muid turvatõkkeid, saavad installida Windows 11 versiooni 24H2 Windows Update'i kaudu," vahendab Bleeping Computer.

Siiski, päris pimesi edasi tormata ei saa. Redmond lisas hoiatuse: "Mõned seadmed võivad kuvada teate, mis viitab, et töölaua- või taustapildirakendus ei pruugi selle Windowsi versiooniga ühilduda. Installimise jätkamiseks nõutakse kinnitust."

Põhimõtteliselt ütleb Microsoft: "Edasi minge omal vastutusel, meie peseme sellest oma käed puhtaks."

Kui aga pärast uuendamist need samad rakendused ikka jonni teevad, soovitab Microsoft tavapärast kolmainsust: uuenda need äpid viimasele versioonile, deinstalli need sootuks või võta ühendust rakenduse arendajaga ja kurda oma muret.

Tuleb märkida, et Microsoft on viimasel ajal hoolega uuenduste teed puhastanud. Alles eelmisel kuul eemaldati blokaad, mis takistas integreeritud kaameratega arvutite uuendamist (põhjuseks näotuvastuse viga, mis pani Camera, Windows Hello ja teised äpid hanguma) ning samuti lahendati probleem, mis pani Bluetooth-peakomplektid ja -kõlarid anomaalselt käituma.

Kuigi 24H2 teelt on palju takistusi eemaldatud, vaatab Microsoft juba edasi kaugemasse tulevikku. Need Windows 11 kasutajad, kes ihalevad kõige värskemat kraami, saavad oma seadmetesse paigaldada juba 10. septembril ilmunud Windows 11 2025 uuenduse (ehk versiooni 25H2).

See on kättesaadav kõigile, kes on seadetes aktiveerinud valiku "Hankige uusimad värskendused kohe, kui need on saadaval". Microsoft selgitab, et Windows 11 Home ja Pro versioone kasutavad tavatarbijad (keda ei halda IT-osakond) saavad 2025. aasta uuenduse automaatselt, kuid neile antakse võimalus seda edasi lükata või valida ise sobiv aeg taaskäivitamiseks. Uuenduste ralli seega jätkub.