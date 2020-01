IT Akadeemia toetab kõrgkoolide tehnoloogiaprojekte 280 000 euroga

HITSA IT Akadeemia toetab sel aastal nelja kõrgkooli e-õppe edendamist 280 000 euroga. Projektide valdkonnad on meditsiinist õpetajahariduseni ja tööstusrobotitest õpimängudeni.

IT Akadeemia programmi nõunik Indrek Ots ütles arendusprojektide taotlusvooru kommenteerides: “Kui programmi algusaastail alustasime üksikutel õppekavadel IKT pädevusi tõstvate tegvuste toetamisest, siis nüüd liigume järjest enam laiapõhjalisuse poole. IKT valdkonna teadmisi on vaja igal elualal ja nii eelistati sel korral projekte, mille tegevused on suunatud e-õppe arengule IKT-välistel õppekavadel ning hõlmavad mitmeid erinevaid õppekavu.“

HITSA juhatuse esimees Heli Aru-Chabilan rõhutab, et toetuste andmisel vaadati ka koostööd kõrgkooliväliste partneritega: „IT Akadeemia programmis oleme aastate vältel näinud, kui suur väärtus on partnerite koostööl tulemuste saavutamisel. Mida interdistsiplinaarsemaks valdkonnad muutuvad, seda olulisem on partnerite kaasamine nii ettevõtetest kui ka teistest kõrgkoolidest.“

Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) IT Akadeemia programmist rahastatakse igal aastal kõrgkoolide IKT-õppe uuenduslikke tegevusi, mis omavad suurt mõju õppe kvaliteedile ja üliõpilaste digipädevuse arengule.

Toetust soovisid kaheksa kõrgkooli kokku 20 projekti jaoks. Ekspertkogu otsusega saavad rahastuse nelja kõrgkooli kuus projekti:

Tartu Ülikool. Meditsiiniteaduste valdkonnas kujundatakse ja juurutatakse õppetöö digipädevuse raamistik ning luuakse matemaatika ja füüsikaga seotud ainete digitaalset õppevara.

Meditsiiniteaduste valdkonnas kujundatakse ja juurutatakse õppetöö digipädevuse raamistik ning luuakse matemaatika ja füüsikaga seotud ainete digitaalset õppevara. Tallinna Ülikool . Esimene projekt tõstab õpetajakoolituse eriala üliõpilaste digioskusi, et nad kasutaksid õppetöö läbiviimisel robootika, sensorite, virtuaal- ja liitreaalsuse ning elektroonikaga seonduvaid võimalusi. Teise projekti raames luuakse digitaalsete õpimängude õppekava üliõpilastele uusi mängualaseid uurimismeetodeid käsitlev õpimäng.

. Esimene projekt tõstab õpetajakoolituse eriala üliõpilaste digioskusi, et nad kasutaksid õppetöö läbiviimisel robootika, sensorite, virtuaal- ja liitreaalsuse ning elektroonikaga seonduvaid võimalusi. Teise projekti raames luuakse digitaalsete õpimängude õppekava üliõpilastele uusi mängualaseid uurimismeetodeid käsitlev õpimäng. Tallinna Tehnikakõrgkool . Arendatakse virtuaalne simuleeritud tootmiskeskkond tööstusrobotite katsetamiseks.

. Arendatakse virtuaalne simuleeritud tootmiskeskkond tööstusrobotite katsetamiseks. Eesti Kunstiakadeemia. Töötatakse välja 3D-printimissüsteemiga kihtlisandustehnoloogiad ning neid toetavad e-õppe materjalid.

Taotluste hindamisel osales 11 eksperti avaliku sektori organisatsioonidest ja ettevõtetest. Projektid tuleb ellu viia käesoleva aasta lõpuks.

2016. aastast on IT Akadeemia programmist 2,7 miljoni euroga toetatud 13 kõrgkoolis läbiviidud arendusprojekte IKT õppe arendamiseks mitte-IKT erialadel. Uus taotlusvoor kuulutatakse välja 2020. aasta I kvartalis.