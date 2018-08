Tallinnas testitakse laupäeval IRONMANi võistlusel uudset targa spordi lahendust

Homme pannakse küll suur osa Tallinnast ja sele ümbrusest kinni, kuid Telia uue teenuse abiga on võimalik vaadata, kes vabanenud teedele tulevad ning isegi nende pulssi jälgida.

Laupäeval toimub täispikk IRONMAN Tallinn triatlonivõistlus, kus kasutatakse uut ja innovaatilist targa spordi lahendust, mis on välja töötatud Eestis. Uudne platvorm võimaldab jälgida osalejate edenemist võistlusrajal ning saada infot isegi nende südame löögisageduse kohta.

Telia Eesti arendas koos tuntud spordivarustuse tootjaga Polar spetsiaalselt IRONMANi võistluse tarvis uudse lahenduse, mis edastab võistlusrajal liikuva sportlase andmeid üle mobiilivõrgu soovitud kanalisse või seadmesse, olgu selleks siis kindel veebileht või nutiseade. See muudab võistluse jälgimise veelgi põnevamaks ja meelelahutuslikumaks, kuna pealtvaatajad saavad reaalajas kursis olla võistleja paiknemise ja edenemisega rajal, tema kiirusega ning isegi pulsisagedusega.

Telia Eesti asjade interneti valdkonna juht Toomas Kärner selgitas, et kuna tegu on testimisel oleva prototüüplahendusega, katsetatakse seda esmalt väiksema osalejate ringi peal, kelleks on IRONMAN Tallinn võistluse head eeskujud. Teiste seas saab jälgida näiteks näitleja Raivo E. Tamme võistluse käiku ning seda on võimalik teha veebilehel active.telia.ee.

„Meie esmane eesmärk on muuta spordivõistlus uue lahenduse toel pealtvaatajatele atraktiivsemaks,“ märkis Kärner. „Täna saab sportlane ise oma spordikellaga kogutud andmeid selle lahenduse toel vaadata ning analüüsida võistluse järgselt, milline oli tema sooritus kindlal rajalõigul või võistluse hetkel. Samuti loob lahendus võimaluse, kus treeneritel, arstidel või teistel huvitatud osapooltel on reaalajas juurdepääs sportlase andmetele. Selle põhjal saab langetada vajalikke otsuseid ja jagada nõu, mis võivad oluliselt mõjutada sportlase sooritust ning heaolu.“

Tema kinnitusel ongi laupäevane triatlonivõistlus hea koht, kus uut tehnoloogiat saab reaalsetes ja väga erinevates oludes – näiteks ujumisdistantsil - testida ning saadud infot edasiste arenduste tarbeks kasutada.

Värskelt arendatud platvormi puhul kasutatakse uuenduslikke mobiilse andmeside standardeid. Uudne tehnoloogia on vajalik selleks, et edastada andmeid väga madala voolutarbe kuid samas heade leviomadustega seadmetest, mis on kinnitatud sportlaste võistlusriietele.

„Telia võrgus on need tehnoloogiad testimise eesmärgil juba pikemat aega kasutuses ning seda nii era- kui ärikliendi lahenduste seas. Ühtlasi sillutavad kõnealused tehnoloogiad teed 5G andmeside ajastusse,“ lisas Kärner.

Telia on tänavuste IRONMANi võistluste ametlik tehnoloogiapartner Eestis ja avas suve hakul portaali Telia Active, kust leiab soovitusi treenimiseks, toitumiseks ja varustuse soetamiseks. Lisaks annab portaal nõu, kuidas oma igapäevased sammud tasuta mobiilse interneti mahuks muuta.