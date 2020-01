Jälle levib õngitsuskiri, mis on Telia auhinnamänguks maskeerunud

Taas on levima hakanud Telia auhinnamänguks maskeeritud kiri, milles kutsutakse kirja saajat üles vastama küsimustele, et võita auhindu.

Telia kinnitusel nad sellisel kujul auhinnamänge läbi ei vii ning kirja tegeliku levitaja soov on hoopis saada ligipääs inimeste isiklikele andmetele, sealhulgas kasutajanimedele, paroolidele või krediitkaardiandmetele.

"Kuigi meie klientide teadlikkus on õngitsuskirjade äratundmisel järjest parem, tuletame meelde, et ühegi sellise kirja või auhinnamängu puhul ei tohi oma paroole ja muid andmeid kuhugi kirja panna. Telia ise sellisel kujul auhinnamänge ja loosimisi ei korralda ning see on ühtlasi esimene võimalus, kuidas õngitsuskirja ära tunda. Kõik meie ametlikud auhinnamängud ja loosimised toimuvad Telia enda kanalites ning auhinnamängude läbiviimisel ei palu Telia kunagi isikuandmete edastamist," selgitas Telia Eesti küberturvalisuse valdkonna juht Aigar Käis.

Õngitsuskirju saab ära tunda veebilehe aadressi riba järgi (brauseris aadressiribal), kuna see ei vasta tegeliku teenusepakkuja veebilehe aadressiga (märgistatud näidispildil punasega):

"Kolmandaks soovitame inimestel kahtluse tekkides alati teenusepakkujaga ühendust võtta ja kontrollida, kas ikka tegu on viimase poolt koostatud kirja või auhinnamänguga," soovitas Käis.

Samuti rõhutas ta, et Telia ei küsi kunagi oma klientidelt isikuandmeid e-kirja teel. Samuti reedab paljusid õngitsuskirju see, et nendes on grammatikavead.

Ühtlasi soovitab Telia klientidel, kes on kahtlase sisuga kirja saanud, sellest teada anda.

"Kui statistikat vaadata, on hea meel tõdeda, et Telia kliendid on võimalikest riskidest teadlikud ning õngitsuskirjade konksu otsa satuvad vähesed. Juhul, kui klient peakski ekslikult oma andmed kurjategijatele edastama, siis oma andmete ja vara kaitseks tuleks viivitamatult teenusepakkujat teavitada. Täielikku kaitset pettuste eest ei ole sideteenuse pakkujal kahjuks võimalik tagada, millest tulenevalt on ikkagi viimane nn kaitseliin pettuste vastu klient ise," lisas Käis.