Joonimisrobot sai investeeringuna 700 000 eurot

Eesti idufirma 10Lines, mis arendab autonoomseid kosmosetehnoloogiaid rakendavaid roboteid parkimisplatside ja teede joonimiseks, kaasas investeeringuna 700 000 eurot. Rahastusvooru juhtis Eesti riskikapitalifirma Tera Ventures, kaasinvestorina osales USA investeerimisfirma Perot Jain.

10Lines on välja töötanud parkimiskohtade ja teede märgistamise tehnoloogia, mis võimaldab operaatoritel asendada olemasolev manuaalne protsess automatiseeritud lahendusega. Ettevõtte robotid kasutavad satelliitpositsioneerimist, mis kombineerituna teiste sensoritega tagab roboti täpsuse 1-2 cm. 10Linesi loodav tarkvara võimaldab kasutajal objekti digitaalselt kaardistada ja roboti lihtsalt liikuma panna, jättes vahele suure osa mõõtmis- ja ettemärgistusprotsessist, mis traditsioonilise meetodi puhul moodustab kuni 70% parkimiskohtade märgistamiseks kuluvast ajast. Samal ajal on tulemus oluliselt täpsem ning keskkonnasõbralikum, sest võimaldab elimineerida aastas umbes 1,9 tonni süsinikdioksiidi emissiooni roboti kohta.

"10Lines arendab ainulaadset toodet, millel on potentsiaali muuta seni innovatsioonist oluliselt puutumata olnud turgu. Praegu joonitakse parklaid väga aja- ja ressursimahukal meetodil. Ainuüksi USA-s on 800 miljonit parklat, mille märgistamise maksumus on umbes 6 miljardit dollarit. Meie robotid pakuvad sellele probleemile kõrgtehnoloogilist lahendust, võimaldades parklaid joonida oluliselt kiiremini ja efektiivsemalt," ütles 10Linesi tegevjuht Tarmo Prints.

10Lines on juba alustanud referentsprojekte Eestis ja allkirjastanud eellepingud USA joonimisfirmadega. Tera Venturesi ja Perot Jaini investeering võimaldab ettevõttel viia lõpule oma tehnoloogia väljatöötamise ja tootestamise, laiendada äri ning kaasata uusi meeskonnaliikmeid.

10Linesi on seni põhiliselt rahastatud omafinantseeringuga. Idee on võitnud ka Prototroni programmi ja Euroopa Kosmoseagentuuri korraldatud ettevõtluskonkursi MyGalileoSolutioni esimese koha – auhinnarahade kogusumma on 125 000 eurot.

"Meil on hea meel teha koostööd Tera Venturesiga, kelle praktiline lähenemine ja ülemaailmne võrgustik on ülitähtsad, kui püüame Euroopas ja eriti USA-s kiiresti tegevust laiendada. Praegu pakume parklate sektorile ühtset terviklikku lahendust, kuid tulevikus plaanime laieneda teistesse valdkondadesse nagu lennujaamad, sadamad ja teede markeerimine. Lisaks on meie tehnoloogial tohutu potentsiaal, et sillutada teed autonoomsetele sõidukitele ja tulevastele nutikatele linnadele," lisas 10Linesi tehnoloogiajuht Janno Paas.

"Põnevusega toetame Tarmot ja Jannot, kellel on selge visioon oma tehnoloogiast ja selle globaalsest potentsiaalist. Nad on juba kokku pannud kõrgetasemelise inseneride ja tarkvaraekspertide meeskonna ning ootame huviga, et saaksime 10Linesi põnevaid tooteid turule tuua. Samuti on meil hea meel, et varajases faasis liitus meiega Perot Jain - strateegiline kaasinvestor, kellel on vajalikke sidemeid ning suured kinnisvaraarendused USA turul," lausus Tera Ventures asutajapartner James P. McDougall.