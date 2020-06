Kuidas saada kontoris lihtsalt ja juhtmevabalt pilt arvutist suurele ekraanile?

Google Chromecast 3 või Chromecast Ultra on väikene abimees, mis teeb kontorielu palju lihtsamaks. Enam ei pea üle esitleja õla sülearvuti ekraani piiluma või juhtmeid vedama.

Abimees käib monitori või televiisori HDMI pesasse ja selle abil saab ekraanile manada üle WiFi võrgu pilti sülearvutist, telefonist või tahvelarvutist. Üle kanda saab kõigist seadmetest, mis toetavad Google Casti süsteemi ja mida tähistab seadmel või juhendis järgmine märk:



Hetkel on turul Google Chromecast 3, mis on Full HD 1080P ekraanilahutusega, Google Chromecast Ultra on suurema, 4K ekraanilahutusega.

Kasutaja peab jälgima, et on samas WiFi võrgus, kui ekraani küljes olev seade.

Ostmiseks parima koha leiab Hinnavaatluse saidilt: