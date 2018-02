Eestis alustas uutmoodi kaarditerminalita kaardimakselahendus

Eesti internetipõhiste kaardimakselahenduste pakkuja EveryPay käivitas teenuse LinkPay, millega saavad ettevõtted makselingi kaudu võtta lihtsasti vastu kaardimakseid ning edastada kliendile makselinki e-posti, SMSi või sotsiaalmeedia chat'i vahendusel.

EveryPay tegevjuhi Lauri Tederi sõnul on ettevõtetel olnud vajadus kaardimakselahenduse järele, mis võimaldaks ilma suurte lisakuludeta klientidega mugavalt arveldada. “E-kaubanduse tormilise arengu ja kaardimaksete arvu pideva kasvuga on paljudele kauplejatele pudelikaelaks väga ressursimahukad IT-arendustööd, mida on vaja näiteks pangalingi kaudu maksete vastuvõtmiseks või veebi integreeritud kaardimakse pakkumiseks," lausus Lauri Teder. "LinkPay kaudu tehtud makse lahendab selle probleemi – kaupleja edastab ostjale makse teostamiseks unikaalse lingi ning ostja saab omalt poolt makse loetud sekunditega sooritada."

“Siiani käivad näiteks tuhanded lapsed huviringides või trennides saades kuu lõpus ülekandmiseks arve või viivad tasu sularahana näpus, mis on tülikas, kaootiline ja aeganõudev. LinkPay eesmärk ongi teha kaardimaksete vastuvõtmine nii mugavaks, et ei klient ega teenuse osutaja ei peaks selleks lisavaeva nägema,” ütles EveryPay tegevjuht. “Lahendus on sobilik ka näiteks turul ja laatadel arveldamiseks või annetuste tegemiseks.”

Makselingi loomine võtab EveryPay tegevjuhi Lauri Tederi hinnangul aega mõned minutid. “Arve esitaja loob EveryPay portaalis esmalt talle sobivate andmetega makselingi, mida saab oma klientidele jagada e-kirjaga, arve peal, sms-iga, sotsiaalmeedias, chat'is või hoopis kasutada linki nupuna kodulehel,” kirjeldas EveryPay tegevjuht. Makselingi kaudu suunatakse arve saaja juba eeltäidetud andmetega lehele, kus maksja täidab vajalikud lisaväljad, sisestab oma kaardiandmed ning ülekanne on sooritatud.

“Oleme testimas LinkPay lahendust oma võlamenetluse osakonnas, kus kliendihaldur saadab kõne ajal võlgnikule sms-i või e-kirja koos makselingiga. Lingile vajutades avaneb eeltäidetud maksevorm, kuhu klient sisestab oma kaardiandmed ja teostab koheselt makse. Esialgsed tulemused on julgustavad ning meie klientide vastukaja positiivne. Kavatseme uudse lahenduse peatselt ka suuremas mahus kasutusele võtta,” rääkis Suurbritannia tarbimislaenu ettevõtte Cash On Go Ltd tegevjuht Kristjan Novitski

Portaali kaudu saab ettevõtja põhjaliku ülevaate teostatud tehingutest või vajadusel tagastada juba tehtud makseid. Lahendus vastab PCI DSS kõrgeima taseme turvanõuetele, mis on vajalikud kõikidele ettevõtetele, kes tahavad tegeleda maksekaartide andmetega.

Tänaseks on EveryPay kaardimakse lahendustega liitunud üle 600 Eesti online-müügipunkti. Värskelt valminud LinkPay loob võimaluse oma äri kasvatamiseks ja klientide hoidmiseks väga paljudele nii väike- kui ka suurettevõtetele.

EveryPay on eestimaine ettevõte, mis pakub kaardimakselahendusi e-poodidele ja laiemaks arvelduste haldamiseks nii Eestis kui ka väljaspool.