Kooditunnid ootavad vabatahtlikke - mine ja õpeta koolis mõni tund IT-d!

Algavad jälle pimedad programmeerimisõhtud. Just nüüd on võimalus minna ja õpetada ka teisi IT-st aru saama, sest Rahvusvaheline IT-hariduse Nädal KoodiTund kutsub kõiki IT-huvilisi juhendama detsembri esimesel nädalal külalistunde koolides ja asutustes üle Eesti.

Juhendajat ootavad üle 200 KoodiTunni, mis leiavad aset 3.-7. detsembrini. Juhendamiseks ei ole vaja IT-alaseid süvateadmisi.

Vabatahtikud on oodatud juhendama KoodiTunde nii koolides, lasteaedades, noortekeskustesse kui teistesse asutustes üle Eesti. Sobiva kooli tunni läbiviimise jaoks leiab Tagasi Kooli veebilehelt siit.

Juhendamisel saab toetuda spetsiaalselt ettevalmistatud tunnikavale, mis on kättesaadav NutiLabori veebilehelt nii eesti kui vene keeles. Kava abil on Kooditunni läbiviimine imelihtne ning sellega saavad muretult hakkama ka need, kel varasem kokkupuude programmeerimisega puudub. Sell aastal on KoodiTunni meeskond valmistanud ette ka põneva "juhtmevaba" tunnikava, mis võimaldab tutvustada programmeerimist klassis, kus puuduvad arvutid või internetiühendus. Selles tunnis õpivad lapsed koodi kirjutamise põhimõisteid läbi tantsuliste liigutuste. Tunni võib julgelt ka ise kokku panna, kasutades toredaid programmeerimismänge lehelt www.code.org.

“Sellel aastal kõneletakse KoodiTundides programmeerimise ja loomingulisuse seosest ning kõikidel osalejatel on võimalik programmeerida oma enda tantsuõhtu. KoodiTunni juhendamine on imelihtne ja lõbus võimalus teha midagi tavarutiinist erinevat. Tunde on edukalt läbi viinud nii IT-spetsialistid kui vabatahtlikud, kellel varasem kokkupuude IT-ga puudub. Kõige tähtsam on julge pealehakkamine,” ütles KoodiTunni tegevusi vedava Vaata Maailma sihtasutuse juhataja Kristi Kivilo.

Vabatahtlikuks juhendajaks on võimalik registreeruda kuni 3 päeva enne külalistunni toimumist.

KoodiTund (Hour of Code) on rahvusvaheline IT-hariduse nädal, mis julgustab inimesi üle kogu maailma koodikirjutamist proovima.