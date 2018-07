5 nippi, kuidas saada nutitelefonis parem levi

Äsja Norstati poolt läbi viidud uuringust selgus, et 98 protsenti eestimaalastest peavad operaatori valikul oluliseks või väga oluliseks leviala. Selleks, et levisse paremini sattuda ja kvaliteetsemaid kõnesid teha või kiiremat andmesidet kasutada, on olemas mõned lihtsad nipid, mille abil saab inimene ka ise oma telefoni levi turgutada.

Tele2 Eesti raadiovõrgu juht Tanel Sarri tõi välja viis nippi, kuidas igaüks saab oma kõnekvaliteeti paremaks muuta.

Kasuta helistamiseks 4G võrku

4G võrk katab väga hästi kogu Eestimaa ning võimaldab kasutada internetti kõikjal – ka seal, kus tavaline kõneleviala on nõrgem. Seega on üks võimalus kasutada erinevaid platvorme ja äppe, mis lubavad teha kõnesid üle võrgu. Näiteks Viber, Messenger või Skype.

Kas teadsid, et on olemas mobiililevi võimendid?

Need võimendavad 3G ja 3G LTE signaale kuni 32 korda ning see on nagu väike mobiililevi megafon, mis teeb signaali tugevamaks ja aitab mobiilil paremini levi saada. Eeliseks on, et väljaminek on ühekordne ning see ei vaja internetiühendust.

Levivõimendi saamiseks ja kasutamiseks tuleb võtta ühendust oma mobiilioperaatoriga.

Jälgi mastide asukohti

Kui oled paigas, kus inimesi liigub vähem, võib ka signaal olla mõnevõrra nõrgem. Näiteks metsa või rabasse matkama minnes tasuks eelneval vaadata, kus asuvad lähimad mastid – mida lähemal asud mastile, seda tugevam on levi.

Eemalda levi takistajad

Telefon ja mast on pidevas ühenduses ning saadavad üksteisele signaale. Mida vähem takistajaid on nende kahe vahel, seda tugevam on ka levi. Kõiki takistusi ei saa eemaldada, kuid hea on teada, mida võiks meeles pidada.

Näiteks aknale lähemal on tõenäoliselt tugevam levi, seega võib nõrgema leviga piirkonnas kasutada toas helistamiseks näiteks käed vaba süsteemi: telefon ise on aknalaual ja sina saad vabalt toas ringi liikuda.

Samuti on nõrgem levi näiteks kõrgete ehitiste kõrval ja levikvaliteeti mõjutavad nii kodune sisustus, õues olev ilm kui ka telefoni ümber olev kate.

Ära blokeeri oma telefoni antenni

Tänapäeva telefonidel ei ole enam nähtavat antenni, seega võib juhtuda, et katame selle oma teadmatusest. Näiteks horisontaalselt telefoni hoides katavad inimesed tihti ka selle koha, kus asub antenn, mistõttu võib levisignaal nõrgeneda umbes 10 dB.

„Kui telefoni levi eelpool mainitud nippidega kuidagi paremaks ei muutu ning probleem püsib olenemata sinu asukohast, tasub kindlasti kontrollida telefoni seisukorda. Võib juhtuda, et sel juhul on leviprobleemi allikaks põrutada saanud nutiseade,“ lisas Sarri.