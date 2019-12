Esimene 8K OLED teler jõudis Eestis müügile

Praegune pildikvaliteedi absoluutne tipp peaks olema 8K OLED, mida poest saab osta. Esimene sedasorti teler on nüüd ka Eestis müügil ja arva ära, mis on selle hind? Vaesust see teler ilmselgelt ei propageeri.

Tehnoloogiaettevõte LG Electronics (LG) teatas novembri lõpus, et 8K NanoCell teler jõuab Eestis poelettidele veel novembri viimastel päevadel ning maailma esimest 8K OLED telerit saab hakata tellima. Praeguseks on see juba müügil ja maksab ligi 30 tuhat eurot.

Uued 8K telerid toovad vaatajani väga detailirohke pildikvaliteedi koos erksate ja elutruude värvidega.

8K sisu - kust seda leida?

Kuigi 8K OLED teleri hind on üüratu, pole 8K resolutsioonis veel kuigi palju sisu vaadata. Ükski striiminguteenus seda veel ei paku, kuid 2020. aastal on esimesi teenuseid Euroopas juba oodata. Vimeos on alates 2017. aastast 8K toetatud ja sealt leiab juba ligi seitse tuhat videot. Youtube´ist leiab samuti midagi. Ilmselt saab ka Tokyo 2020 olümpiat vaadata vastava striiminguteenusega otsepildist 8K kvaliteedis. Muidugi võib ka isetehtud 8K videosid vaadata, selleks pead ostma sellise kaamera.

Kuid 4K sisu on juba piisavalt ning 8K teler saab 4K sisu 8K peale üles skaleerides hämmastavalt hästi hakkama pildiparandusega - suur üle ekraanivideo on tõesti silmnähtavalt teravam kui 4K originaal.

Mida näitab 8K

88-tolline LG Signature OLED 8K teler (mudel 88Z9) on maailma esimene 8K OLED teler ja LG seni suurim OLED teler, pakkudes Ultra HD eraldusvõimet (7680 x 4320) koos 33 miljoni isekiirgava piksliga, mis on 16 korda rohkem kui piksleid Full HD-teleris ja neli korda rohkem kui UHD-telerid pakkuda suudavad. OLED-tehnoloogia kontrollib täpselt teleri taustvalgust sügavamate mustade toonide, suurema kontrasti ja ideaalse vaatamisnurga saavutamiseks.

8K teleril on täiustatud müravähendus, mis tagab 4K (3840 x 2160) või Full HD (1920 x 1080) sisu konverteerimisel sujuva 8K pildi. OLED-telerites kasutatav α9 Gen 2 protsessor täiustab pildi- ja helikvaliteeti tänu targale algoritmile, mis tunneb ära sisu allika kvaliteedi ja määrab pildiparandused, et tagada parim võimalik tulemus.

Lisaks sisu allikate tuvastamisele analüüsib protsessor ka ümbritsevat keskkonda ja reguleerib vastavalt sellele ekraani heledust.