LG tutvustas maailma esimest gimbal-telefoni WING

Elektroonikafirma LG tuli välja oma esimese uutmoodi seadmega Explorer Project´i sarjast, mille eesmärk on avastada uusi võimalusi mobiilsides ja leida mobiiltelefonidele uusi funktsioone. Seeria esimeseks seadmeks on kahe ekraaniga LG WING, mille uutmoodi vorm toob kasutajateni täiesti uued võimalused mobiili kasutamiseks.

Teine “salaekraan” loob uusi kasutusvõimalusi

Kahe ekraaniga LG WINGil saab igal ajal sujuvalt põhirežiimi ja pöördrežiimi vahetada. Pöördrežiimis pöördub kogu telefoni esikülg 90 kraadi päripäeva, et saaks vaadata videosisu horisontaalsel ekraanil, tuues samal ajal nähtavale seadme teise, 3,9-tollise vertikaalse ekraani. Neid võib kasutada korraga ühe rakenduse avamiseks või hoopis selleks, et kasutada korraga kahte rakendust: näiteks vaadata videoekraanilt telesarja seda samal ajal sõpradega Messengeris kommenteerides. Kasutades kahte rakendust korraga, töötab videosisu katkematult.

Et võtta uue telefoni ebaharilikust vormist maksimum, tegi LG koostööd valdkonna juhtivate partneritega. Vaadates YouTube'i läbi eelnevalt installitud NAVER Whale´i brauseri, on võimalik vaadata videot põhiekraanil ja samal ajal teisel ekraanil kommentaare lugeda või otsinguriba kasutada. Partnerlus voogesitusplatvormidega nagu Rave ja Ficto tähendab seda, et LG WING-i omanikud saavad vaadata videoid täisekraanil, suheldes samal ajal vertikaalses ekraanis teiste vaatajatega.

Lisaks on telefonil mitmeid eeliseid, kuidas mitme asja korraga tegemine lihtsamaks teha. Kasutajad saavad filme vaadata üle (ühe) ekraani, otsides samaaegselt infot oma lemmiknäitlejate kohta või arutades grupivestluses filmi detailide üle. Funktsioon Multi App aitab luua kasutajatel otseteid rakenduste paaridele, mida nad tavaliselt koos kasutavad. Pöördrežiim võib osutuda mugavaks ka sõidu ajal, võimaldades põhiekraanil kaarti näidata, kuid hoides samas teise ekraani vaba kõnede jaoks.

Video ilma pausideta

LG WINGi põhiekraan on 6,8-tollise P-OLED FullVision 20,5:9 paneeliga, et pakkuda erakordset vaatamis- ja mängukogemust. Teine ekraan ei laienda mitte ainult vaadatavat pinda, vaid toimib põhiekraani horisontaalrežiimis ka mugava käepidemena. Kui Grip Lock on aktiveeritud, kuvab teine ​​ekraan kasulikku teavet, nagu näiteks kellaaega ja kuupäeva, ning ei luba ühelgi juhuslikul puudutusel end segada. Ainulaadse vormi jaoks optimeeritud videoplatvormidel toimib LG WING-i teine ​​ekraan ka puldina. Aktiveerimisel ilmub teise ekraani paremasse ülanurka ujuv ikoon, mis annab kasutajatele võimaluse muuta video- ja heliseadeid ilma videot pausile panemata või akent vahetamata.

Maailma esimene gimbal-telefon

Neile, kes kasutavad mobiiltelefone oma igapäevaelu salvestamiseks ja jagamiseks, on LG uues telefonis uued kaamerafunktsioonid ja -tehnoloogiad nagu näiteks Dual Recording, mis võimaldab salvestada korraga mitme kaameraga. Veel üks huvitavaid omadusi on see, et teist ekraani saab kasutada justkui paletina video ja piltide töötlemiseks, samas kui sisu ise on kuvatud põhiekraanil. LG WING-iga on kaasas LG Creator’s Kit, mis pakub mitmeid tipptasemel lahendusi, sealhulgas Timelapse Control, Voice Bokeh ja ASMR Recording.

Gimbal Motion Camera, mis on maailma esimene nutitelefoni sisse ehitatud gimbal, muudab LG WING-i teise ekraani mugavaks käepidemeks, pakkudes stabiilsust, mis on vajalik selgemate kaadrite ja sujuvate videomaterjalide ühe käega jäädvustamiseks. Sellega käivad kaasas ka funktsioonid, mida tavaliselt näeb vaid gimbalil: follow mode sujuvamate videote jaoks, stabiliseeriv pan follow režiim panoraamvõtete jaoks (et minimeerida vertikaalseid värinaid) ja first person view mode, mille abil dünaamilist liikumist paremini salvestada.

Kerge, aga vastupidav 5G telefon

Isegi kahe ekraaniga on LG WING suhteliselt kerge (260 g), mis tähendab, et seda on mugav käes hoida ja kaasas kanda. Ergonoomiline disain tagab mugava hoidmise nii põhi- kui ka pöördrežiimis. Kuna telefon sisaldab palju liikuvaid osi, pöörasid insenerid erilist tähelepanu vastupidavusele ja töökindlusele.

Kui endast pildi tegemisel peaks juhtuma, et pillad kogemata telefoni maha, tuvastab kiirendusmõõtur automaatselt liikumise ja tõmbab pop-up kaamera objektiivi kahjustuste vältimiseks sisse. Teine näide kvaliteetsest tehnikast on põhiekraani pöörlemisel tekkivat mehaanilist koormust vähendav liigendmoodul, mis on osutunud töökindlaks ka pärast 200 000 pööret. Tagaküljel on kasutatud termoplastilist polümeeri, et toetada ekraanirežiimide sujuvat vahetamist ja aidata ära hoida kriimustusi.

Vastamaks klientide ootustele 5G teenuste osas, on LG WING-is kasutusel Qualcomm Snapdragon 765G 5G ja Snapdragon X52 5G modem.

"LG WING juhatab sisse uue avastamise ajastu mobiilsidemaailmas ja on ühtlasi ka põnev algus meie Explorer Project algatusele," ütles LG Mobile Communications Company president Morris Lee. "Erinevalt kõigist muudest seadmetest turul, on see esimene, mis esitab väljakutse kogu tööstusele ning pakub tarbijatele uudseid võimalusi nutitelefoni kasutamiseks."

Täpsem info LG WING lansseerimise osas tehakse avalikuks järgnevate nädalate jooksul.

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon LG WING

Kiip: Qualcomm Snapdragon 765G 5G Mobile Platform ja integreeritud Snapdragon X52 5G Modem

Ekraan: põhiekraan 6.8-tolline 20.5:9 FHD+ P-OLED FullVision (2,460 x 1,080 / 395ppi), teine ekraan 3.9-tolline 1.15:1 G-OLED (1,240 x 1,080 / 419ppi)

Mälu: 8GB RAM / 128 or 256GB ROM / microSD (kuni 2 TB)

Tagakaamerad: 64 MP, lainurk (F1.8 / 78°/ 0.8µm), optiline pildistabilisaator (OIS) / 13 MP ülilainurk (F1.9 / 117° / 1.0µm) / 12 MP ülilainurk, Big Pixel (F2.2 / 120° / 1.4µm)

Esikaamera: 32 MP, lainurk (F1.9 / 79.6° / 0.8µm)

Aku: 4000 mAh, kiirlaadimisega, juhtmevaba laadimisega

Operatsioonisüsteem: Android 10.0 (Q OS)

Andmeside: 3G / 4G LTE-A / 5G

Ühenduvus: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C (USB 3.1 Gen 1 ühilduvusega)

Värvitoonid: Aurora Gray / Illusion Sky

Lisafunktsioonid: Gimbal Motion Camera / Front Pop Up Camera / Hexa Motion Stabilizer / LG Creator’s Kit / LG Pay / Dual Recording / Black Stabilizer / LG 3D Sound Engine / AI CAM / Q Lens / Google Lens / Google Assistant / ekraanisisene sõrmejäljelugeja / Qualcomm Quick Charge 4.0+ kiirlaadimistehnoloogia / juhtmevaba laadimine / veekindel (IP54 standard) / MIL-STD 810G ühilduvus (talub lööke ja kukkumisi)

Mõõtmed: 169.5 x 74.5 x 10.9 mm

Kaal: 260 g