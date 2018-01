VIDEO: lõpuks ometi rakendus paindlikele ekraanidele - LG uus 65-tolline kokkurullitav teler

Kui nüüd mälupildis veidi tagasi kerida nii umbes kümmekond aastat ja mõelda igakevadistele tehnoloogiamessidele, siis meenub sealt ammusest ajast juba mõni rullikeeratava ekraani kontseptsioon, mida esitleti kui kaasaskantavate tahvlite ja suure ekraaniga mobiilide tulevikku. Paraku pole rullis pisikuvar taskus veel moodi läinud. Kuid seinale lahtisõitev ekraan, mis nagu projektoriekraan muul ajal peidus on, võiks juba olla paljude jaoks kasulik diil. LG Electronics demonstreeriski CES-il väikesesse kappi kokkukeritava 65-tollise 4K UHD teleri prototüüpi, mis näitab just nii palju ekraani, nagu hetkel vaja on.

Kui 65-tolline pilt kapist välja sõidab, siis muutub see jäigaks tänu spetsiaalsele tagaküljele. Kui aga vaja teler välja lülitada, kaob kogu hiigelpaneel mõnekümne sentimeetri kõrgusse kasti üleni ära.

Kui vaatad filmi ülilaiekraanilt, pole vaja kogu paneeli välja kerida, et üles ja alla jääks mustad ribad - välja kerida võib ekraani just nii palju, kui vaja. LG on teleri tarkvarasse integreerinud ka kitsa riba suurused infoekraanis ja näiteks muusikaekraani, siis jookseb välja vaid väike osa paneelist:

Eks muidugi selline lisamugavus maksab. Kuid see tundub olevat üks esimesi praktilisi kasutusi uutel hiiglaslikel painduvatel ekraanidel lisaks nõgusatele ekraanidele, mida juba mõnda aega osta saab. Kuid nõgus pole siiski igapäevaselt painutatav, rullikeeratav juba on.